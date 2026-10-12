Cesar Filho e Elaine Mickely celebram o nascimento da 2ª neta: ‘Nosso coração transborda’

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Felipe Sena
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 23:29
Cesar Filho e a esposa Elaine Mickely usaram as redes sociais para celebrar a chegada da 2ª neta.
Em uma publicação feita em conjunto nesta segunda-feira (12) ao comemorar o nascimento da neta, Luiza, primeira filha de Luigi Cesar e Júlia Vieira, o casal se derreteu ao falar sobre o nascimento da menina.
Cesar Filho e Elaine Mickely celebram o nascimento da 2ª neta
“A nossa netinha tão amada, esperada e aguardada, Luiza chegou! E, com ela em nossos braços, nosso coração transborda de amor e gratidão a Deus”, escreveram na legenda da publicação.
“Há tão pouco tempo, nossa Luma Cesar e Ed Beccle nos deram o Arthur, inaugurando esse capítulo tão lindo de sermos avós. Agora, nosso filho amado Luigi e nossa nora amada Júlia nos presenteiam com a Luiza. Mais uma vida para amar, mais um motivo para agradecer, mais um pedacinho da nossa história que começa a florescer”, continuaram ainda os avós.
O jornalista e a influenciadora digital ainda usaram o espaço para abençoar a felicidade dos novos papais. “Luigi e Julia, poder testemunhar e participar desse momento é um dos grandes presentes das nossas vidas. Nosso amor acompanha vocês nessa construção, e nossas orações abraçam o lar que vocês estão formando”, escreveram.
“Nossa pequena Luiza, você já é tão amada! Oramos para que a presença de Deus acompanhe seus dias e para que você cresça sabendo que tem uma família que a acolhe, a protege e celebra a sua vida. Obrigada, Deus, pelo Arthur, pela Luiza e pelo privilégio de vermos nossos filhos se tornarem pais. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de alegria, abençoamos essa família e celebramos tudo o que ainda viveremos juntos”, finalizaram.