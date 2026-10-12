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Cesar Filho e Elaine Mickely celebram o nascimento da 2ª neta: ‘Nosso coração transborda’

Jornalista e influenciadora usaram o espaço para abrir o coração sobre a primeira filha de Luigi Cesar e Júlia Vieira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 23:29

Cesar Filho e Elaine Mickely compartilharam texto emocionante nas redes sociais
Cesar Filho e Elaine Mickely compartilharam texto emocionante nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Cesar Filho e a esposa Elaine Mickely usaram as redes sociais para celebrar a chegada da 2ª neta.

Em uma publicação feita em conjunto nesta segunda-feira (12) ao comemorar o nascimento da neta, Luiza, primeira filha de Luigi Cesar e Júlia Vieira, o casal se derreteu ao falar sobre o nascimento da menina.

Cesar Filho e Elaine Mickely celebram o nascimento da 2ª neta

Casal celebrou momento nas redes sociais por Reprodução | Instagyram
Casal celebrou momento nas redes sociais por Reprodução | Instagyram
Casal celebrou momento nas redes sociais por Reprodução | Instagyram
Casal celebrou momento nas redes sociais por Reprodução | Instagyram
Casal celebrou momento nas redes sociais por Reprodução | Instagyram
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“A nossa netinha tão amada, esperada e aguardada, Luiza chegou! E, com ela em nossos braços, nosso coração transborda de amor e gratidão a Deus”, escreveram na legenda da publicação.

“Há tão pouco tempo, nossa Luma Cesar e Ed Beccle nos deram o Arthur, inaugurando esse capítulo tão lindo de sermos avós. Agora, nosso filho amado Luigi e nossa nora amada Júlia nos presenteiam com a Luiza. Mais uma vida para amar, mais um motivo para agradecer, mais um pedacinho da nossa história que começa a florescer”, continuaram ainda os avós.

O jornalista e a influenciadora digital ainda usaram o espaço para abençoar a felicidade dos novos papais. “Luigi e Julia, poder testemunhar e participar desse momento é um dos grandes presentes das nossas vidas. Nosso amor acompanha vocês nessa construção, e nossas orações abraçam o lar que vocês estão formando”, escreveram.

“Nossa pequena Luiza, você já é tão amada! Oramos para que a presença de Deus acompanhe seus dias e para que você cresça sabendo que tem uma família que a acolhe, a protege e celebra a sua vida. Obrigada, Deus, pelo Arthur, pela Luiza e pelo privilégio de vermos nossos filhos se tornarem pais. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de alegria, abençoamos essa família e celebramos tudo o que ainda viveremos juntos”, finalizaram.

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César Filho Elaine Mickely Cesar Filho E Elaine Mickely

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