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César Tralli chama a atenção por diferença de humor entre apurações das eleições: 'Engoliu em seco'

Apresentador foi comparado nas redes sociais por sua postura na cobertura do primeiro e do segundo turno, e internautas levantaram questionamentos sobre imparcialidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:13

César Tralli no 1º e no 2º turno
César Tralli no 1º e no 2º turno Crédito: Reprodução

César Tralli virou alvo de memes nas redes sociais após a cobertura da chamada "Marcha da Apuração" no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Internautas compararam a expressão do apresentador da Globo no encerramento do programa no primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro (PL) venceu, com sua postura após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nas montagens que circulam na internet, Tralli aparece sorridente em um momento e mais sério no outro. A diferença de expressão alimentou comentários e especulações sobre uma possível preferência política do jornalista.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro, César Tralli e Manuella por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução/Instagram
César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução
César Tralli e Rafa Justus por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli e Ticiane Pinheiro curtem férias na Bahia por Reprodução/ Instagram
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Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro por Reprodução / Instagram

A descontração característica do apresentador já havia sido alvo de críticas durante a cobertura do primeiro turno. Parte do público questionou sua imparcialidade, e a repercussão também afetou sua popularidade nas redes sociais.

Na reta final da apuração do segundo turno, Tralli adotou uma postura mais contida diante das câmeras, com menos risos. Alguns internautas interpretaram a mudança como sinal de decepção com o resultado. Vale citar que as reações nas redes não comprovam qualquer preferência política do jornalista.

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