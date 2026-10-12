FAMÍLIA

César Tralli expõe rotina de Rafa Justus e brinca sobre festas: 'Toda noite'

Jornalista comparou a enteada de 17 anos a um bicho-preguiça e arrancou risadas ao contar como ela se comporta dentro de casa

Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:00

César Tralli e Rafa Justus Crédito: Reprodução

César Tralli divertiu os seguidores ao revelar detalhes da rotina da enteada Rafaella Justus, de 17 anos. Em um vídeo publicado pela adolescente neste domingo (11), o apresentador do Jornal Nacional brincou com o tempo que a jovem passa descansando e afirmou que a disposição dela muda quando o assunto é sair com as amigas.

Durante a conversa, o marido de Ticiane Pinheiro comparou Rafa a um bicho-preguiça, dizendo que essa é a primeira imagem que vem à cabeça quando pensa na enteada. "Se alguém me perguntar assim: qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa na Rafa? Um bicho-preguiça", brincou.

Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro 1 de 11

Tralli contou que a adolescente costuma passar horas no sofá e, quando resolve levantar, logo procura outro lugar para descansar. "Aí vai para a mesa, senta, fala: 'Ai, como eu tô cansada. Ai, eu vou pro quarto', fica três horas no quarto", relatou, aos risos.

Segundo o jornalista, a situação muda completamente quando Rafa tem algum compromisso com as amigas. "Aí de repente ela some. Aí: 'Cadê a Rafa?'. 'Saiu com as amigas'. Ah, legal, o bicho-preguiça acordou!", provocou.

A adolescente entrou na brincadeira e explicou que costuma ficar mais cansada depois de sair. "Mas isso sou eu no pós-festa, não? Eu pós-festa sou assim", respondeu. Tralli, porém, não perdeu a oportunidade de continuar a provocação: "Ah, mas é festa toda noite!".

Depois da conversa, Rafa publicou uma fotografia fingindo estar dormindo e escreveu: "Eu no dia seguinte de qualquer festa! Mas segundo o Tralli é festa toda noite kkkkkkkkk".

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella mora em São Paulo com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert. A jovem visita a mãe e a irmã mais nova, Manuella, de sete anos, no Rio de Janeiro, onde elas passaram a morar para ficar mais próximas de Tralli.