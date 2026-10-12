César Tralli expõe rotina de Rafa Justus e brinca sobre festas: 'Toda noite'

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Fernanda Varela
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 16:00
César Tralli divertiu os seguidores ao revelar detalhes da rotina da enteada Rafaella Justus, de 17 anos. Em um vídeo publicado pela adolescente neste domingo (11), o apresentador do Jornal Nacional brincou com o tempo que a jovem passa descansando e afirmou que a disposição dela muda quando o assunto é sair com as amigas.
Durante a conversa, o marido de Ticiane Pinheiro comparou Rafa a um bicho-preguiça, dizendo que essa é a primeira imagem que vem à cabeça quando pensa na enteada. "Se alguém me perguntar assim: qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa na Rafa? Um bicho-preguiça", brincou.
Família de César Tralli e Ticiane Pinheiro
Tralli contou que a adolescente costuma passar horas no sofá e, quando resolve levantar, logo procura outro lugar para descansar. "Aí vai para a mesa, senta, fala: 'Ai, como eu tô cansada. Ai, eu vou pro quarto', fica três horas no quarto", relatou, aos risos.
Segundo o jornalista, a situação muda completamente quando Rafa tem algum compromisso com as amigas. "Aí de repente ela some. Aí: 'Cadê a Rafa?'. 'Saiu com as amigas'. Ah, legal, o bicho-preguiça acordou!", provocou.
A adolescente entrou na brincadeira e explicou que costuma ficar mais cansada depois de sair. "Mas isso sou eu no pós-festa, não? Eu pós-festa sou assim", respondeu. Tralli, porém, não perdeu a oportunidade de continuar a provocação: "Ah, mas é festa toda noite!".
Depois da conversa, Rafa publicou uma fotografia fingindo estar dormindo e escreveu: "Eu no dia seguinte de qualquer festa! Mas segundo o Tralli é festa toda noite kkkkkkkkk".
Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella mora em São Paulo com o pai e a madrasta, Ana Paula Siebert. A jovem visita a mãe e a irmã mais nova, Manuella, de sete anos, no Rio de Janeiro, onde elas passaram a morar para ficar mais próximas de Tralli.
O jornalista mantém uma relação próxima com a enteada e recentemente fez uma declaração carinhosa nas redes sociais. "Amor de paidrasto. Minha vida fica sempre muito melhor quando sei que você está por perto. Te amo, bis!", escreveu ao publicar uma fotografia dos dois abraçados.