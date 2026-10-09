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César Tralli vira alvo de críticas nos bastidores após cobertura das Eleições 2026; saiba detalhes

Jornalista tem recebido críticas por condução da cobertura nas eleições

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:20

César Tralli
César Tralli Crédito: Reprodução | Instagram

César Tralli não tem sido o que o público e outros esperavam? Poucos meses ocupando o posto de âncora, antes liderado por William Bonner no Jornal Nacional, o jornalista já recebeu uma importante missão, a cobertura das Eleições 2026, mas parece que as críticas também se estenderam até mesmo aos bastidores da emissora.

Desde as sabatinas com os candidatos à presidência até a marcha da apuração no último domingo (4), Tralli coleciona uma série de equívocos, segundo comentam nas redes sociais, seja pela falta de pulso firme ou tom ainda pouco esperado para o peso do JN.

César Tralli

César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
Cesar Tralli doa brinquedos da filha a funcionários da Globo antes de assumir o Jornal Nacional por Reprodução/Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
César Tralli por Reprodução | Redes Sociais
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César Tralli por Reprodução | Redes Sociais

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Segundo o portal Na Telinha, nos bastidores da emissora várias pessoas têm ponderado sobre a performance do apresentador na cobertura eleitoral deste ano. Parece que o esposo de Ticiane Pinheiro retroceder algumas casas no palanque das expectativas internas, segundo fontes ouvidas pelo site.

A capacidade de Tralli é indiscutível. Anos de experiência, boa formação e dedicação ao jornalismo, mas as críticas têm aparecido. Segundo o Na Telinha, os mais ferrenhos, o acusam de tentar um ‘Jornal Hoje noturno’. Já os mais contidos, de não achar o tom ideal no momento.

No entanto, segundo ainda o site, não há perspectiva para nenhuma mudança no sentido neste momento. A expectativa é que com o passar do tempo, Tralli imprima marca, continuando o legado do seu antecessor.

Tags:

César Tralli

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