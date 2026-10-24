Chá de alecrim frio para enxaguar o cabelo depois do shampoo: para que serve e por que repetir duas vezes por semana

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15:55
O que fazer depois de lavar o cabelo para cuidar melhor da raiz? Uma alternativa que chama a atenção é o enxágue com chá de alecrim frio, um ritual caseiro que ganhou espaço entre pessoas que buscam fios com aparência saudável e uma rotina de cuidados mais simples.
A proposta é aplicar a infusão depois do shampoo, quando o excesso de oleosidade já foi removido.
Esfregar o xampu no couro cabeludo pode deixar o cabelo mais oleoso
Mas existe um detalhe importante: os estudos sobre o alecrim no couro cabeludo não comprovam que o chá caseiro tenha os mesmos efeitos do óleo essencial ou de extratos concentrados da planta.
Por isso, antes de incluir a receita na rotina, vale entender para que ela serve, como preparar a infusão e quais cuidados ajudam a evitar irritações.
O alecrim contém compostos como ácido rosmarínico, estudado por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essas características despertam interesse em pesquisas sobre cuidados com a pele e o couro cabeludo.
No entanto, é preciso diferenciar o que já foi investigado em estudos científicos dos benefícios atribuídos às receitas caseiras.
O enxágue com chá de alecrim pode ser usado como complemento da rotina capilar, mas não há comprovação suficiente de que a infusão caseira controle a oleosidade, faça o cabelo crescer ou trate a queda dos fios.
A limpeza do couro cabeludo continua sendo responsabilidade do shampoo. A orientação dermatológica é concentrar o produto na raiz, região onde se acumulam óleo e células mortas.
Essa é uma das principais dúvidas de quem procura alternativas naturais para cuidar do cabelo.
Um estudo comparou o óleo de alecrim ao minoxidil a 2% em 100 homens com calvície de padrão masculino, durante seis meses. Os dois grupos apresentaram aumento na quantidade de fios, sem diferença significativa entre os resultados.
Entretanto, a pesquisa avaliou óleo de alecrim, e não chá caseiro. Os produtos têm concentrações diferentes, por isso os resultados não podem ser automaticamente atribuídos à infusão preparada em casa.
Outra pesquisa avaliou uma loção com 5% de extrato de alecrim em adultos com dermatite seborreica. A loção aliviou a coceira, enquanto o cetoconazol apresentou melhor resultado na redução da caspa.
Esses achados ainda não significam que o chá tenha os mesmos efeitos. São necessárias mais pesquisas clínicas para estabelecer conclusões seguras sobre os benefícios da planta.
Para quem deseja experimentar o enxágue, o preparo é simples. A mistura deve ser feita com cuidado e utilizada depois de esfriar completamente.
Veja o passo a passo:
Não é necessário aplicar o chá quente. A infusão fria ou em temperatura ambiente pode ser usada no enxágue.
A aplicação deve acontecer depois da lavagem habitual, e não no lugar dela.
A frequência de duas vezes por semana é apresentada como uma sugestão moderada para uma rotina caseira, mas não corresponde a uma dose comprovada por estudos científicos.
Mesmo sendo uma planta conhecida, o alecrim pode provocar reações em algumas pessoas. Por isso, é importante observar como a pele responde à aplicação.
Antes de usar pela primeira vez, faça um teste em uma pequena área da pele. Se aparecer ardência, vermelhidão, coceira ou descamação, interrompa o uso.
Quem apresenta dermatite seborreica, irritação persistente ou feridas no couro cabeludo deve procurar orientação dermatológica antes de experimentar receitas caseiras.