Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chá de gengibre: bebida simples pode ajudar na digestão e é uma das queridinhas de Gisele Bündchen

Feito com a raiz fresca e água quente, preparo é fácil e pode ser uma opção para consumir depois do jantar

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00

Chá de gengibre é fácil de preparar e pode ser uma opção para depois do jantar
Chá de gengibre é fácil de preparar e pode ser uma opção para depois do jantar Crédito: Reprodução

Depois de uma refeição mais pesada, aquela sensação de estômago cheio pode incomodar. Entre as opções naturais que podem fazer parte da rotina após o jantar está o chá de gengibre, bebida conhecida pelo sabor marcante e que também ganhou espaço na alimentação de Gisele Bündchen.

O gengibre contém gingerol, composto associado a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A raiz também pode contribuir para o processo digestivo e ajudar no esvaziamento gástrico, favorecendo a movimentação dos alimentos pelo trato gastrointestinal.

Como fazer chá de gengibre

A preparação é simples e pode ser feita com a raiz fresca, uma alternativa que permite utilizar uma quantidade maior de gengibre do que algumas versões em sachê.

Ingredientes:

1 pedaço pequeno de gengibre fresco;

1 xícara de água.

7 pratos do livro ‘Nutrir’ para fazer em casa

O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA
A famosa “sopa espanta-gripe” de Gisele leva cenoura, gengibre e cúrcuma. A receita do livro Nutrir rende quatro porções e ainda permite adaptações com abóbora, espinafre, frango ou ovo. O nome chama atenção, mas a sopa não deve ser tratada como tratamento para gripe por Imagem ilustrativa gerada por IA
Sim, Gisele tem uma “noite da pizza” no cardápio! A receita do livro Nutrir aposta em uma massa sem glúten e tem um truque para deixá-la mais crocante: a base vai primeiro ao forno sem cobertura e só depois recebe os ingredientes por Imagem ilustrativa gerada por IA
O segredo está na pele do peixe, que precisa ficar bem dourada e crocante. O salmão é servido com rúcula, cebola-roxa, ervas frescas e um molho de limão-siciliano. Uma receita simples, mas com cara de prato de restaurante por Imagem ilustrativa gerada por IA
O detalhe que muda essa salada está no preparo da beterraba. Em vez de ser simplesmente cozida, ela é assada em um papillote antes de encontrar a rúcula, o queijo de cabra e as amêndoas ou nozes tostadas. O molho de limão-siciliano dá o toque final por Imagem ilustrativa gerada por IA
Abacate na sobremesa? Gisele mostra que pode dar certo. A fruta vira a base de uma mousse cremosa com limão, castanha-de-caju, leite de coco, óleo de coco e maple syrup. E tem mais: a receita ainda pode ganhar uma versão com chocolate por Imagem ilustrativa gerada por IA
1 de 6
O clássico brasileiro ganha uma versão bem diferente na cozinha de Gisele. A receita do livro Nutrir não leva farinha de trigo nem açúcar refinado: a massa combina farinha de aveia, farinha de amêndoas e óleo de coco por Imagem ilustrativa gerada por IA

Modo de preparo:

Lave bem o gengibre e corte ou rale um pequeno pedaço da raiz.

Aqueça a água até começar a ferver.

Leia mais

Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

Gisele Bündchen ensina a fazer 'sorvete' com apenas 2 bananas

Pão de queijo de Gisele Bündchen tem um segredo na massa; veja a receita

Bolo de cenoura de Gisele Bündchen não leva farinha de trigo nem açúcar refinado

Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

Desligue o fogo e coloque o gengibre na água quente.

Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos.

Coe e sirva ainda morno.

Para o consumo à noite, a sugestão é evitar acrescentar açúcar e optar por bebidas sem cafeína. O chá pode acompanhar a rotina após o jantar, mas não substitui uma alimentação equilibrada nem deve ser usado como tratamento para problemas digestivos frequentes.

Leia mais

Imagem - Beyoncé relança álbum clássico com músicas em espanhol e parceria inédita com Maluma

Beyoncé relança álbum clássico com músicas em espanhol e parceria inédita com Maluma

Imagem - Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Hit baiano de Oh Polêmico e Léo Santana conquista japonês e viraliza nas redes

Imagem - Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

Cocada de forno com laranja é a sobremesa cremosa e crocante perfeita para comer quentinha

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem

Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem
Imagem - Adolescente exposto na internet e expulso de casa após revelar ser gay será indenizado em R$ 100 mil pelos próprios pais

Adolescente exposto na internet e expulso de casa após revelar ser gay será indenizado em R$ 100 mil pelos próprios pais