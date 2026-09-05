CULINÁRIA

Chá de gengibre: bebida simples pode ajudar na digestão e é uma das queridinhas de Gisele Bündchen

Feito com a raiz fresca e água quente, preparo é fácil e pode ser uma opção para consumir depois do jantar

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00

Chá de gengibre é fácil de preparar e pode ser uma opção para depois do jantar Crédito: Reprodução

Depois de uma refeição mais pesada, aquela sensação de estômago cheio pode incomodar. Entre as opções naturais que podem fazer parte da rotina após o jantar está o chá de gengibre, bebida conhecida pelo sabor marcante e que também ganhou espaço na alimentação de Gisele Bündchen.

O gengibre contém gingerol, composto associado a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A raiz também pode contribuir para o processo digestivo e ajudar no esvaziamento gástrico, favorecendo a movimentação dos alimentos pelo trato gastrointestinal.

Como fazer chá de gengibre

A preparação é simples e pode ser feita com a raiz fresca, uma alternativa que permite utilizar uma quantidade maior de gengibre do que algumas versões em sachê.

Ingredientes:

1 pedaço pequeno de gengibre fresco;

1 xícara de água.

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Modo de preparo:

Lave bem o gengibre e corte ou rale um pequeno pedaço da raiz.

Aqueça a água até começar a ferver.

Desligue o fogo e coloque o gengibre na água quente.

Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos.

Coe e sirva ainda morno.