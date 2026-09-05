Chá de gengibre: bebida simples pode ajudar na digestão e é uma das queridinhas de Gisele Bündchen

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Heider Sacramento
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:00
Depois de uma refeição mais pesada, aquela sensação de estômago cheio pode incomodar. Entre as opções naturais que podem fazer parte da rotina após o jantar está o chá de gengibre, bebida conhecida pelo sabor marcante e que também ganhou espaço na alimentação de Gisele Bündchen.
O gengibre contém gingerol, composto associado a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A raiz também pode contribuir para o processo digestivo e ajudar no esvaziamento gástrico, favorecendo a movimentação dos alimentos pelo trato gastrointestinal.
Como fazer chá de gengibre
A preparação é simples e pode ser feita com a raiz fresca, uma alternativa que permite utilizar uma quantidade maior de gengibre do que algumas versões em sachê.
Ingredientes:
1 pedaço pequeno de gengibre fresco;
1 xícara de água.
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Modo de preparo:
Lave bem o gengibre e corte ou rale um pequeno pedaço da raiz.
Aqueça a água até começar a ferver.
Desligue o fogo e coloque o gengibre na água quente.
Tampe e deixe em infusão por cerca de 5 a 10 minutos.
Coe e sirva ainda morno.
Para o consumo à noite, a sugestão é evitar acrescentar açúcar e optar por bebidas sem cafeína. O chá pode acompanhar a rotina após o jantar, mas não substitui uma alimentação equilibrada nem deve ser usado como tratamento para problemas digestivos frequentes.