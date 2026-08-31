Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chá para tomar antes de dormir: receita simples pode ajudar a aliviar a sensação de estufamento e relaxa o corpo

Bebida quente leva camomila e erva-doce e pode ser uma opção após uma refeição mais pesada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:10

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]O chá de camomila deve ser evitado durante a gestação (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

A sensação de barriga estufada no fim do dia pode aparecer depois de uma refeição mais pesada ou estar relacionada ao acúmulo de gases. Para quem procura uma bebida quente antes de dormir, uma combinação simples de camomila com erva-doce pode ser uma opção.

A erva-doce é tradicionalmente utilizada para desconfortos digestivos, enquanto a camomila é conhecida principalmente pelo efeito calmante. O chá, no entanto, não deve ser tratado como solução para inchaço frequente ou acompanhado de outros sintomas.

Camomila pode ajudar na saúde

Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock
Infusão de camomila e bicarbonato pode ser aliada com problemas de estômago por Freepik
Chá de camomila   por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
[Edicase]Chá de camomila, limão-siciliano e gengibre (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá termogênico de camomila com canela e gengibre (Imagem: teatian | Shutterstock) por Imagem: teatian | Shutterstock
Chá anti-inflamatório de cúrcuma, pimenta-do-reino e camomila por Imagem: Photo_mts | Shutterstock
A camomila é um calmante natural  por Imagem: Jcomp | Freepik
Chá de cavalinha, camomila e raiz de dente-de-leão por Imagem: Madeleine Steinbach | Shutterstock
A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia por Imagem: teatian | Shutterstock
Chá de camomila  por Imagem: Hamara | Shutterstock
Chá de camomila com hortelã por Imagem: George Dolgikh | Shutterstock
Chá de camomila   por Imagem: Anna Zefirova | Shutterstock
Chá de camomila   por Imagem: Jcomp | Freepik
Chá de camomila   por Imagem: images72 | Shutterstock
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
Chá de camomila   por
1 de 32
Camomila pode ajudar na saúde por Shutterstock

Chá para tomar antes de dormir:

Tempo de preparo: cerca de 10 minutos

Rendimento: 1 xícara

Leia mais

Imagem - Torta de limão fácil: aprenda receita com base crocante e recheio cremoso que leva poucos ingredientes

Torta de limão fácil: aprenda receita com base crocante e recheio cremoso que leva poucos ingredientes

Imagem - Pão dormido pode virar prato delicioso de forno com receita fácil, cremosa e sem desperdício

Pão dormido pode virar prato delicioso de forno com receita fácil, cremosa e sem desperdício

Imagem - Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

Torta de cuscuz? Receita de forno tem recheio super cremoso e é uma opção fácil e completa para o almoço ou jantar

Ingredientes

* 250 ml de água

* 1 colher de chá de erva-doce

* 1 colher de chá de flores secas de camomila

Chá de camomila

Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
Chá de camomila por Shutterstock
1 de 6
Chá de camomila por Shutterstock

Modo de preparo

Aqueça a água até começar a ferver e desligue o fogo. Acrescente a erva-doce e a camomila, tampe o recipiente e deixe em infusão por aproximadamente 5 a 10 minutos.

Coe e consuma ainda morno. Para evitar acrescentar açúcar à bebida antes de dormir, o chá pode ser tomado puro.

Para que serve?

A bebida pode ser utilizada como parte de uma rotina de relaxamento e ajudar em desconfortos digestivos leves. A erva-doce é tradicionalmente associada ao alívio de gases e da sensação de estufamento, enquanto a camomila pode contribuir para o relaxamento antes do sono.

É importante lembrar que barriga estufada pode ter diferentes causas. Quando o problema acontece com frequência, é intenso ou aparece acompanhado de dor forte, vômitos, febre, sangue nas fezes ou outros sintomas, é necessário procurar avaliação médica.

Mais recentes

Imagem - Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos

Aprenda de uma vez por todas a fazer a receita do frango desfiado perfeito: fica suculento, cremoso e serve de recheio para vários pratos
Imagem - 4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim

4 plantas com espinhos fáceis de cultivar: protegem os muros da casa e criam uma barreira natural, bonita e segura no jardim
Imagem - Relacionamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos

Relacionamento de Pedro Scooby e Cintia Dicker chega ao fim após sete anos