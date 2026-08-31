Chá para tomar antes de dormir: receita simples pode ajudar a aliviar a sensação de estufamento e relaxa o corpo

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Fernanda Varela
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:10
A sensação de barriga estufada no fim do dia pode aparecer depois de uma refeição mais pesada ou estar relacionada ao acúmulo de gases. Para quem procura uma bebida quente antes de dormir, uma combinação simples de camomila com erva-doce pode ser uma opção.
A erva-doce é tradicionalmente utilizada para desconfortos digestivos, enquanto a camomila é conhecida principalmente pelo efeito calmante. O chá, no entanto, não deve ser tratado como solução para inchaço frequente ou acompanhado de outros sintomas.
Camomila pode ajudar na saúde
Tempo de preparo: cerca de 10 minutos
Rendimento: 1 xícara
Ingredientes
* 250 ml de água
* 1 colher de chá de erva-doce
* 1 colher de chá de flores secas de camomila
Chá de camomila
Modo de preparo
Aqueça a água até começar a ferver e desligue o fogo. Acrescente a erva-doce e a camomila, tampe o recipiente e deixe em infusão por aproximadamente 5 a 10 minutos.
Coe e consuma ainda morno. Para evitar acrescentar açúcar à bebida antes de dormir, o chá pode ser tomado puro.
Para que serve?
A bebida pode ser utilizada como parte de uma rotina de relaxamento e ajudar em desconfortos digestivos leves. A erva-doce é tradicionalmente associada ao alívio de gases e da sensação de estufamento, enquanto a camomila pode contribuir para o relaxamento antes do sono.
É importante lembrar que barriga estufada pode ter diferentes causas. Quando o problema acontece com frequência, é intenso ou aparece acompanhado de dor forte, vômitos, febre, sangue nas fezes ou outros sintomas, é necessário procurar avaliação médica.