RECEITA

Chá para tomar antes de dormir: receita simples pode ajudar a aliviar a sensação de estufamento e relaxa o corpo

Bebida quente leva camomila e erva-doce e pode ser uma opção após uma refeição mais pesada

Fernanda Varela

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 22:10

[Edicase]O chá de camomila deve ser evitado durante a gestação (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) Crédito:

A sensação de barriga estufada no fim do dia pode aparecer depois de uma refeição mais pesada ou estar relacionada ao acúmulo de gases. Para quem procura uma bebida quente antes de dormir, uma combinação simples de camomila com erva-doce pode ser uma opção.

A erva-doce é tradicionalmente utilizada para desconfortos digestivos, enquanto a camomila é conhecida principalmente pelo efeito calmante. O chá, no entanto, não deve ser tratado como solução para inchaço frequente ou acompanhado de outros sintomas.

Camomila pode ajudar na saúde 1 de 32

Chá para tomar antes de dormir:

Tempo de preparo: cerca de 10 minutos

Rendimento: 1 xícara

Ingredientes

* 250 ml de água

* 1 colher de chá de erva-doce

* 1 colher de chá de flores secas de camomila

Chá de camomila 1 de 6

Modo de preparo

Aqueça a água até começar a ferver e desligue o fogo. Acrescente a erva-doce e a camomila, tampe o recipiente e deixe em infusão por aproximadamente 5 a 10 minutos.

Coe e consuma ainda morno. Para evitar acrescentar açúcar à bebida antes de dormir, o chá pode ser tomado puro.

Para que serve?

A bebida pode ser utilizada como parte de uma rotina de relaxamento e ajudar em desconfortos digestivos leves. A erva-doce é tradicionalmente associada ao alívio de gases e da sensação de estufamento, enquanto a camomila pode contribuir para o relaxamento antes do sono.