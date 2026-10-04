SEM PAPAS NA LÍNGUA

Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web: 'Vida real'

Ex-Ilha Record expôs mensagem maldosa de internauta que a chamou de velha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:18

Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web Crédito: Reprodução/Instagram

Laura Keller, de 39 anos, perdeu a paciência com os palpites na web e expôs uma mensagem ofensiva de uma seguidora. A internauta criticou as roupas e a falta de maquiagem da influenciadora, de 39 anos, durante uma ida ao supermercado com o filho, Jorge Emanuel.



Laura Keller respondeu seguidora que lhe chamou de 'dona de casa acabada' 1 de 13

Na mensagem, a mulher disse que Laura deveria se arrumar mais por trabalhar com a internet, afirmou que ela parecia uma "dona de casa exausta" e soltou que a famosa havia envelhecido 20 anos: "Mulher, vá se arrumar! Parecendo aquelas donas de casa acabadas pelo marido (risos). Você trabalha com rede social! Dá uma melhorada nessa cara aí. Está parecendo que envelheceu 20 anos."

Sem levar desaforo para casa, a campeã do Power Couple Brasil printou a crítica e rebateu. Ela explicou que estava apenas resolvendo as tarefas do dia a dia antes de viajar, e avisou que a rotina de mãe vem muito antes da vaidade.

"Eu estou no mercado! Exatamente como dona de casa! Vida real! Não ligo. Quem muito ostenta, pouco tem. Já, já você vai ver onde eu vou estar", disparou a influenciadora, deixando claro que estava apenas resolvendo as coisas antes de viajar.