Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web: 'Vida real'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:18
Laura Keller, de 39 anos, perdeu a paciência com os palpites na web e expôs uma mensagem ofensiva de uma seguidora. A internauta criticou as roupas e a falta de maquiagem da influenciadora, de 39 anos, durante uma ida ao supermercado com o filho, Jorge Emanuel.
Laura Keller respondeu seguidora que lhe chamou de 'dona de casa acabada'
Na mensagem, a mulher disse que Laura deveria se arrumar mais por trabalhar com a internet, afirmou que ela parecia uma "dona de casa exausta" e soltou que a famosa havia envelhecido 20 anos: "Mulher, vá se arrumar! Parecendo aquelas donas de casa acabadas pelo marido (risos). Você trabalha com rede social! Dá uma melhorada nessa cara aí. Está parecendo que envelheceu 20 anos."
Sem levar desaforo para casa, a campeã do Power Couple Brasil printou a crítica e rebateu. Ela explicou que estava apenas resolvendo as tarefas do dia a dia antes de viajar, e avisou que a rotina de mãe vem muito antes da vaidade.
"Eu estou no mercado! Exatamente como dona de casa! Vida real! Não ligo. Quem muito ostenta, pouco tem. Já, já você vai ver onde eu vou estar", disparou a influenciadora, deixando claro que estava apenas resolvendo as coisas antes de viajar.
Mostrando que não se abala com a opinião alheia, Laura aproveitou para dar um choque de realidade na seguidora, deixando claro que suas prioridades mudaram: "Aí tenho que ler isso dessa mona toda produzida... Vida de mamãe é isso! Antes do glamour, vêm a obrigação e a responsabilidade. Daqui a pouco o glamour vem. E eu não ligo. Estou aqui, linda e maravilhosa, com o meu chinelinho, minha calça que descosturou, minha camiseta surradinha e sem make nenhuma na cara. Você nem arrumada fica bem. Com essa cara, nem arrumada. Já eu, mesmo com essa skin de dona de casa, causo", soltou Laura.