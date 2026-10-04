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Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web: 'Vida real'

Ex-Ilha Record expôs mensagem maldosa de internauta que a chamou de velha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 10:18

Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web Crédito: Reprodução/Instagram

Laura Keller, de 39 anos, perdeu a paciência com os palpites na web e expôs uma mensagem ofensiva de uma seguidora. A internauta criticou as roupas e a falta de maquiagem da influenciadora, de 39 anos, durante uma ida ao supermercado com o filho, Jorge Emanuel.

Laura Keller respondeu seguidora que lhe chamou de 'dona de casa acabada'

Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Laura Keller estava no supermercado com o filho por Reprodução/Instagram
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
Influenciadora e empresária Laura Keller por Reprodução | Instagram
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Chamada de 'dona de casa acabada', Laura Keller detona seguidora na web por Reprodução/Instagram

Na mensagem, a mulher disse que Laura deveria se arrumar mais por trabalhar com a internet, afirmou que ela parecia uma "dona de casa exausta" e soltou que a famosa havia envelhecido 20 anos: "Mulher, vá se arrumar! Parecendo aquelas donas de casa acabadas pelo marido (risos). Você trabalha com rede social! Dá uma melhorada nessa cara aí. Está parecendo que envelheceu 20 anos."

Sem levar desaforo para casa, a campeã do Power Couple Brasil printou a crítica e rebateu. Ela explicou que estava apenas resolvendo as tarefas do dia a dia antes de viajar, e avisou que a rotina de mãe vem muito antes da vaidade.

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"Eu estou no mercado! Exatamente como dona de casa! Vida real! Não ligo. Quem muito ostenta, pouco tem. Já, já você vai ver onde eu vou estar", disparou a influenciadora, deixando claro que estava apenas resolvendo as coisas antes de viajar.

Mostrando que não se abala com a opinião alheia, Laura aproveitou para dar um choque de realidade na seguidora, deixando claro que suas prioridades mudaram: "Aí tenho que ler isso dessa mona toda produzida... Vida de mamãe é isso! Antes do glamour, vêm a obrigação e a responsabilidade. Daqui a pouco o glamour vem. E eu não ligo. Estou aqui, linda e maravilhosa, com o meu chinelinho, minha calça que descosturou, minha camiseta surradinha e sem make nenhuma na cara. Você nem arrumada fica bem. Com essa cara, nem arrumada. Já eu, mesmo com essa skin de dona de casa, causo", soltou Laura.

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