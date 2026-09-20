POLÊMICA

Channing Tatum vira alvo de teoria com perfil fake que atacava ex e cantor famoso

Conta misteriosa tinha apenas um seguidor; casal terminou no fim de 2024

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:53

Channing Tatum e Zoë Kravitz Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs de cultura pop foram surpreendidos neste fim de semana com uma teoria envolvendo Channing Tatum. Internautas descobriram o perfil anônimo @bidness_nonya no Instagram, que tinha apenas um seguidor: o próprio ator. A conta rapidamente chamou atenção por alfinetar a atriz Zoë Kravitz, ex-noiva do galã, e o cantor Harry Styles, atual namorado dela.

Suposta conta de Channing Tatum atacava Zoë Kravitz e Harry Styles 1 de 11

Em um post com uma foto que mostrava Zoë e Harry se beijando, o perfil escreveu: "Estou aqui só pelo hate", com emojis de pipoca. Já em uma publicação que especulava um noivado secreto entre a atriz e o ex-One Direction, a conta ironizou afirmando que os fãs não sabiam de nada.

Além de alfinetar Zoë, a conta agia como fã-clube do próprio Channing Tatum. Em vídeos de entrevistas antigas, o perfil deixava comentários chamando o ator de genuíno, engraçado e despretensioso, além de comparar o visual dele com papéis antigos.

Channing Tatum 1 de 9

O histórico de alfinetadas foi além. O perfil chegou a acusar Jenna Dewan, primeira ex-esposa do ator, de tentar ficar com a fortuna dele no divórcio. Sobre Zoë, de quem Tatum se separou em outubro de 2024, chamou a atriz de "livre demais" e criticou a rapidez do novo namoro com Harry Styles.

Diante do vazamento dos prints e das críticas, o perfil @bidness_nonya foi apagado. A suspeita dos fãs praticamente se confirmou logo em seguida, quando Channing Tatum desativou sua conta oficial no Instagram, mas logo reativou.

Até o momento, nenhum dos artistas se manifestou sobre o caso.

Zoë Kravitz 1 de 14

Relembre o namoro

A história de amor entre Channing Tatum e Zoë Kravitz começou em 2021. Eles se aproximaram nos bastidores do filme 'Blink Twice', onde ela estava trabalhando como diretora pela primeira vez e ele era um dos atores principais. Convivendo todos os dias no trabalho, a química foi inevitável e a amizade rapidamente se transformou em um romance. Durante o tempo em que estiveram juntos, eles formaram um dos casais mais queridos e estilosos de Hollywood.

Harry Styles 1 de 15

Em outubro de 2023, eles ficaram noivos. Tudo parecia caminhar para o altar, mas o casal surpreendeu o público ao anunciar o fim da relação no final de 2024. Com a vida seguindo em frente, a atriz engatou um romance com o cantor e ator britânico Harry Styles por volta de agosto de 2025. Os primeiros boatos de que eles estavam juntos começaram quando os dois foram vistos passeando em clima de romance pela Europa e, depois, de mãos dadas pelas ruas de Nova York.