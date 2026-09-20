Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Channing Tatum vira alvo de teoria com perfil fake que atacava ex e cantor famoso

Conta misteriosa tinha apenas um seguidor; casal terminou no fim de 2024

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 09:53

Channing Tatum e Zoë Kravitz
Channing Tatum e Zoë Kravitz Crédito: Reprodução/Instagram

Os fãs de cultura pop foram surpreendidos neste fim de semana com uma teoria envolvendo Channing Tatum. Internautas descobriram o perfil anônimo @bidness_nonya no Instagram, que tinha apenas um seguidor: o próprio ator. A conta rapidamente chamou atenção por alfinetar a atriz Zoë Kravitz, ex-noiva do galã, e o cantor Harry Styles, atual namorado dela.

Suposta conta de Channing Tatum atacava Zoë Kravitz e Harry Styles

Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
Channing Tatum e Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Harry Styles por Shutterstock
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz em "Big Little Lies" por Reprodução/Instagram
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram
Imagem promocional de 'Harry Styles: Uma Noite em Manchester' por Divulgação/Netflix
1 de 11
Suposta conta de Channing Tatum é divulgada por fãs por Reprodução/Instagram

Em um post com uma foto que mostrava Zoë e Harry se beijando, o perfil escreveu: "Estou aqui só pelo hate", com emojis de pipoca. Já em uma publicação que especulava um noivado secreto entre a atriz e o ex-One Direction, a conta ironizou afirmando que os fãs não sabiam de nada.

Além de alfinetar Zoë, a conta agia como fã-clube do próprio Channing Tatum. Em vídeos de entrevistas antigas, o perfil deixava comentários chamando o ator de genuíno, engraçado e despretensioso, além de comparar o visual dele com papéis antigos.

Channing Tatum

O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram
Channing Tatum e Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum e o jogador Erling Haaland por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum e o jogador Erling Haaland por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum e o jogador Erling Haaland por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram
O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram
Channing Tatum por Reprodução
1 de 9
O ator Channing Tatum por Reprodução/Instagram

O histórico de alfinetadas foi além. O perfil chegou a acusar Jenna Dewan, primeira ex-esposa do ator, de tentar ficar com a fortuna dele no divórcio. Sobre Zoë, de quem Tatum se separou em outubro de 2024, chamou a atriz de "livre demais" e criticou a rapidez do novo namoro com Harry Styles.

Diante do vazamento dos prints e das críticas, o perfil @bidness_nonya foi apagado. A suspeita dos fãs praticamente se confirmou logo em seguida, quando Channing Tatum desativou sua conta oficial no Instagram, mas logo reativou.

Até o momento, nenhum dos artistas se manifestou sobre o caso.

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Channing Tatum e Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram
Zoë Kravitz em "Big Little Lies" por Reprodução/Instagram
1 de 14
Zoë Kravitz por Reprodução/Instagram

Relembre o namoro 

A história de amor entre Channing Tatum e Zoë Kravitz começou em 2021. Eles se aproximaram nos bastidores do filme 'Blink Twice', onde ela estava trabalhando como diretora pela primeira vez e ele era um dos atores principais. Convivendo todos os dias no trabalho, a química foi inevitável e a amizade rapidamente se transformou em um romance. Durante o tempo em que estiveram juntos, eles formaram um dos casais mais queridos e estilosos de Hollywood.

Harry Styles

Harry Styles por Shutterstock
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles fez parte da boyband One Direction  por Divulgação
Integrantes do One Direction: Liam, Louis, Niall e Harry, da esquerda para direita por Shutterstock
Imagem promocional de 'Harry Styles: Uma Noite em Manchester' por Divulgação/Netflix
Harry Styles faz primeira apresentação no Brasil com a 'Together Together Tour' por Reprodução/Instagram
Harry Styles no clipe de 'Aperture', lead single de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally' por Stella Blackmon/Divulgação
Harry Styles assiste "O Convite" (2026), filme estrelado por Olivia Wilde, em cinema brasileiro por Reprodução/Divulgação
Harry Styles aproveitou a folga para passear pela Liberdade, fazer compras e posar com fãs por Reprodução
Harry Styles com fãs  por Reprodução
Harry Styles beijou Ben Marshall no programa 'Saturday Night Live' por Reprodução/NBC
Harry Styles por Reprodução | Instagram
Harry Styles anuncia novo álbum; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Capa do novo álbum do Harry Styles; "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" por Reprodução/Redes Sociais
Harry Styles na "LOVE ON TOUR" por Reprodução/Redes Sociais
1 de 15
Harry Styles por Shutterstock

Em outubro de 2023, eles ficaram noivos. Tudo parecia caminhar para o altar, mas o casal surpreendeu o público ao anunciar o fim da relação no final de 2024. Com a vida seguindo em frente, a atriz engatou um romance com o cantor e ator britânico Harry Styles por volta de agosto de 2025. Os primeiros boatos de que eles estavam juntos começaram quando os dois foram vistos passeando em clima de romance pela Europa e, depois, de mãos dadas pelas ruas de Nova York.

Em abril deste ano, com cerca de oito meses de namoro, Zoë apareceu usando um anel de noivado, confirmando que ela estaria noiva do ex-One Direction. 

Leia mais

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito' - a lição de Sêneca para quem vive correndo

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito' - a lição de Sêneca para quem vive correndo

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 21 a 26 de setembro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 21 a 26 de setembro na Globo

Imagem - Sonhar que está voando significa que você quer paz ou está fugindo de problema? Saiba o que o sonho revela

Sonhar que está voando significa que você quer paz ou está fugindo de problema? Saiba o que o sonho revela

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - A cor que vai dominar a decoração e a moda em 2027 já apareceu, e não é bem o verde que você imaginava

A cor que vai dominar a decoração e a moda em 2027 já apareceu, e não é bem o verde que você imaginava