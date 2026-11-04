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Charles Leclerc anuncia nascimento da primeira filha com Alexandra Leclerc e revela nome

Piloto da Ferrari e esposa mantiveram a gravidez longe dos holofotes e só confirmaram que esperavam uma menina há dois meses

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 11:03

Charles Leclerc e Alexandra Leclerc anunciaram o nascimento da primeira filha
Charles Leclerc e Alexandra Leclerc anunciaram o nascimento da primeira filha Crédito: Reprodução/Instagram

Nasceu! O piloto Charles Leclerc, de 29 anos, e a esposa, a influenciadora Alexandra Leclerc, de 25, anunciaram nesta quarta-feira (4) o nascimento da primeira filha. A bebê chegou ao mundo na terça-feira (3), e o casal aproveitou a publicação para revelar o nome escolhido: Bianca.

Em uma postagem conjunta nas redes sociais, os dois compartilharam uma foto dos pezinhos da menina, que aparece usando uma roupinha de tricô rosa-claro. Na legenda, escreveram apenas "Bianca. 3.11.26", acompanhada de um emoji de coração.

Alexandra Leclerc

Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
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Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram

A notícia foi celebrada por seguidores e fãs do piloto nos comentários. "Parabéns, bem-vinda ao mundo, Bianca", escreveu uma pessoa. "Tão feliz por vocês", comentou outra. "Estávamos à espera disso! Estou muito feliz por vocês os dois, bem-vinda, Bianca! Desejo a vocês a mais doce vida!", acrescentou uma terceira.

Os rumores de gravidez começaram em agosto deste ano, quando Alexandra foi fotografada exibindo a barriga durante um passeio de iate na Sardenha, na Itália. Depois, a influenciadora francesa compartilhou os registros nas redes sociais. Leclerc, porém, só confirmou que seria pai em 23 de setembro, durante uma entrevista no Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku. Até o anúncio do nascimento, o casal não havia revelado o sexo nem o nome da criança.

Charles e Alexandra estão juntos desde 2023. O noivado aconteceu no fim de 2025, e os dois se casaram em fevereiro de 2026, em Mônaco, cidade onde o piloto da Ferrari nasceu.

Charles Leclerc

Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e Lewis Hamilton por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc e a esposa, Alexandra Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
Charles Leclerc por Reprodução/Instagram
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Charles Leclerc por Reprodução/Instagram

Um dos principais nomes da atual geração da Fórmula 1, Leclerc ganhou da imprensa italiana e dos fãs o apelido de Il Predestinato, expressão que significa "O Predestinado" em português.

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