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Chay Suede e Laura Neiva transformam casa de 500 m² em lar acolhedor, aconchegante e cheio de personalidade no coração de SP

Apartamento foi adquirido em dezembro de 2024, quando os dois estavam no início do namoro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 20:07

Chay Suede e Laura Neiva construíram lar afetivo em São Paulo
Chay Suede e Laura Neiva construíram lar afetivo em São Paulo Crédito: Deco Cury

Chay Suede e Laura Neiva transformaram uma casa de 500 m², no Alto de Pinheiros, uma das áreas nobres mais valorizadas de São Paulo, em um lar cheio de personalidade e acolhedor, após reforma.

O apartamento foi adquirido em dezembro de 2024, quando os dois estavam no início do namoro, e passou por uma reforma feita pelos arquitetos Paulo Azevedo e Antonio Scarpa.

Apartamento de Chay Suede e Laura Neiva

Veja detalhes do apartamento do casal por Reprodução
Veja detalhes do apartamento do casal por Reprodução
Veja detalhes do apartamento do casal por Reprodução
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Veja detalhes do apartamento do casal por Reprodução

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A residência que acompanha vários momentos importantes da história do casal, como o casamento, ganhou ambientes integrados com novas janelas e espaços ampliados, além de mudanças no jardim, com espaço para receber amigos e familiares.

A casa também foi pensada não apenas para ser um ambiente bonito, mas funcional, pensando na rotina dos filhos e dos animais de estimação. Assim, a ideia é que os ambientes sejam vividos e revelam as memórias de quem mora no ambiente.

A decoração é contemporânea e eclética misturando texturas, estampas, objetos pessoais e peças adquiridas pelo casal em galerias e feiras de diferentes países.

Entre os destaque está uma mesa de jantar espanhola do século XIX, além de peças originais do metrô de Paris, produzidos nas primeiras décadas do século XX.

As referências ainda aparecem na homenagem aos pets que fizeram parte da história de Chay e Laura. Pinturas dos animais podem ser encontradas em almofadas, quadros, enfeites e bordados espalhados pela residência.

Na área externa da casa, piscina e espaços de descanso seguem uma atmosfera retrô. O jardim, por sua vez, nasceu de uma referência encontrada por Laura durante uma viagem a Milão, na Itália.

A atriz se inspirou em um ambiente que conheceu em um café da cidade para criar o espaço em casa. Outro detalhe que chamou atenção na residência foi a combinação de peças antigas, objetos afetivos e elementos contemporâneos.

Tags:

Chay Suede Laura Neiva

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