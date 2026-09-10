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‘Chef de Alto Nível’: saiba como será a revelação dos 24 participantes da nova temporada

Reality culinário volta à Globo em outubro e terá edição mais longa da franquia, com 18 episódios e três chefs mentores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:30

“Chef de Alto Nível” terá novidade na forma de apresentar seu elenco
“Chef de Alto Nível” terá novidade na forma de apresentar seu elenco Crédito: Divulgação/TV Globo

A segunda temporada de “Chef de Alto Nível” já tem data para começar e também uma novidade na forma de apresentar seu elenco. Os 24 participantes da competição serão revelados gradualmente no “Mais Você”, entre os dias 28 de setembro e 9 de outubro, em um quadro especial comandado por Ana Maria Braga.

Batizado de “Seleção de Alto Nível”, o quadro vai apresentar três cozinheiros por dia, divididos entre as categorias internet, amadores e profissionais. Além de conhecer os novos competidores, o público poderá acompanhar detalhes das seletivas que definiram os nomes escolhidos para a disputa.

Os participantes também vão conversar com Ana Maria no estúdio e participar de um esquenta na cozinha, mostrando um pouco de suas habilidades e compartilhando dicas com quem acompanha o programa.

Chef de Alto Nível

Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Divulgação
Ana Maria Braga com os mentores de ‘Chef de alto nível’ por Divulgação/TV Globo/Beto Roma
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Ana Maria Braga por Reprodução

Bastidores da seleção

A novidade ainda vai revelar os bastidores do caminho percorrido pelos candidatos até a formação do elenco. Um docu-reality acompanhará o processo seletivo e mostrará histórias, desafios e momentos vividos pelos cozinheiros antes de eles garantirem uma vaga na competição.

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Depois da apresentação dos nomes, começa oficialmente a disputa. A nova temporada estreia em 13 de outubro, após “Quem Ama Cuida”, na TV Globo.

Os competidores vão buscar um lugar nos times de Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que retornam como chefs mentores da atração.

Reality terá temporada recorde

Em 2026, “Chef de Alto Nível” também ganhou uma edição maior. Serão 18 episódios, fazendo desta a temporada mais longa da franquia.

As três cozinhas que já fazem parte da dinâmica do programa, porão, meio e topo, continuam como cenário das provas, que prometem colocar os participantes diante de desafios de técnica, estratégia e criatividade.

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