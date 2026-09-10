TELEVISÃO

‘Chef de Alto Nível’: saiba como será a revelação dos 24 participantes da nova temporada

Reality culinário volta à Globo em outubro e terá edição mais longa da franquia, com 18 episódios e três chefs mentores

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:30

“Chef de Alto Nível” terá novidade na forma de apresentar seu elenco Crédito: Divulgação/TV Globo

A segunda temporada de “Chef de Alto Nível” já tem data para começar e também uma novidade na forma de apresentar seu elenco. Os 24 participantes da competição serão revelados gradualmente no “Mais Você”, entre os dias 28 de setembro e 9 de outubro, em um quadro especial comandado por Ana Maria Braga.

Batizado de “Seleção de Alto Nível”, o quadro vai apresentar três cozinheiros por dia, divididos entre as categorias internet, amadores e profissionais. Além de conhecer os novos competidores, o público poderá acompanhar detalhes das seletivas que definiram os nomes escolhidos para a disputa.

Os participantes também vão conversar com Ana Maria no estúdio e participar de um esquenta na cozinha, mostrando um pouco de suas habilidades e compartilhando dicas com quem acompanha o programa.

Chef de Alto Nível 1 de 4

Bastidores da seleção

A novidade ainda vai revelar os bastidores do caminho percorrido pelos candidatos até a formação do elenco. Um docu-reality acompanhará o processo seletivo e mostrará histórias, desafios e momentos vividos pelos cozinheiros antes de eles garantirem uma vaga na competição.

Depois da apresentação dos nomes, começa oficialmente a disputa. A nova temporada estreia em 13 de outubro, após “Quem Ama Cuida”, na TV Globo.

Os competidores vão buscar um lugar nos times de Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que retornam como chefs mentores da atração.

Reality terá temporada recorde

Em 2026, “Chef de Alto Nível” também ganhou uma edição maior. Serão 18 episódios, fazendo desta a temporada mais longa da franquia.