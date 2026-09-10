‘Chef de Alto Nível’: saiba como será a revelação dos 24 participantes da nova temporada

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 09:30
A segunda temporada de “Chef de Alto Nível” já tem data para começar e também uma novidade na forma de apresentar seu elenco. Os 24 participantes da competição serão revelados gradualmente no “Mais Você”, entre os dias 28 de setembro e 9 de outubro, em um quadro especial comandado por Ana Maria Braga.
Batizado de “Seleção de Alto Nível”, o quadro vai apresentar três cozinheiros por dia, divididos entre as categorias internet, amadores e profissionais. Além de conhecer os novos competidores, o público poderá acompanhar detalhes das seletivas que definiram os nomes escolhidos para a disputa.
Os participantes também vão conversar com Ana Maria no estúdio e participar de um esquenta na cozinha, mostrando um pouco de suas habilidades e compartilhando dicas com quem acompanha o programa.
Chef de Alto Nível
Bastidores da seleção
A novidade ainda vai revelar os bastidores do caminho percorrido pelos candidatos até a formação do elenco. Um docu-reality acompanhará o processo seletivo e mostrará histórias, desafios e momentos vividos pelos cozinheiros antes de eles garantirem uma vaga na competição.
Depois da apresentação dos nomes, começa oficialmente a disputa. A nova temporada estreia em 13 de outubro, após “Quem Ama Cuida”, na TV Globo.
Os competidores vão buscar um lugar nos times de Alex Atala, Renata Vanzetto e Jefferson Rueda, que retornam como chefs mentores da atração.
Reality terá temporada recorde
Em 2026, “Chef de Alto Nível” também ganhou uma edição maior. Serão 18 episódios, fazendo desta a temporada mais longa da franquia.
As três cozinhas que já fazem parte da dinâmica do programa, porão, meio e topo, continuam como cenário das provas, que prometem colocar os participantes diante de desafios de técnica, estratégia e criatividade.