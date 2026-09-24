Chega ao fim o casamento de Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi após 12 anos

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 21:19
A atriz Vanessa Giácomo confirmou o fim de seu casamento de 12 anos com o empresário Giuseppe Dioguardi. Por meio de sua assessoria de imprensa, foi anunciado que os dois decidiram seguir caminhos diferentes. O casal morava junto em Portugal desde o ano passado – devido às gravações da novela portuguesa “Vitória” – e é pai de Maria, de 11 anos.
Em nota divulgada pela revista Quem, eles comentaram sobre o término: "Depois de muitos anos de uma relação feliz, de muito amor, respeito e parceria, decidimos seguir caminhos diferentes como casal. Vivemos uma história bonita, que deu certo e que nos deixa o nosso maior presente: a Maria”.
"É por ela, e por todo o carinho e respeito que construímos ao longo desses anos, que estamos conduzindo esse momento de forma tranquila, madura e cuidadosa. Seguimos unidos como família, preservando o que sempre foi mais importante para nós: o amor, o respeito e o bem-estar dos nossos filhos. Este é um momento íntimo e esperamos poder atravessá-lo com a mesma discrição com que sempre conduzimos a nossa vida pessoal", afirmaram.
Vanessa Giácomo e Giuseppe Dioguardi
A trajetória de Vanessa e Dioguardi começou antes mesmo da fama de ambos em suas respectivas áreas. Eles chegaram a namorar na adolescência, terminaram a relação, mas se reencontraram anos depois e oficializaram a união em 2014.
Vanessa ganhou projeção nacional ao estrelar a novela Cabocla (2004). Já Giuseppe atua na empresa Forward Team, especializada na gestão de carreira de atletas. Atualmente, o portfólio de sua empresa conta com jogadores como Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, Murillo Santiago, do Nottingham Forest, e Robson Fernandes, do Grêmio Novorizontino.
"Cada um foi para um lado", relembrou Vanessa em entrevista ao talk show Júlia, da emissora portuguesa SIC, ao recordar o primeiro término do casal. "A gente terminou se gostando, se amando, se respeitando ainda. Anos depois, reencontrei ele e voltamos a nos falar. Tinha acabado de me separar, minha mãe doente, não sabia que queria alguém naquela hora. Ele me deu um suporte que precisava naquele momento, que foi muito bom. O Pepe é muito parecido comigo”, contou.
Antes da união com Dioguardi, a atriz foi casada com o ator Daniel de Oliveira, com quem teve dois filhos: Raul, de 18 anos, e Moisés, de 16. O ex-casal se separou em 2012.