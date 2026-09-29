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Chega ao fim o relacionamento de Rubens Barrichello e Cíntia Chagas após cerca de um mês juntos

O piloto confirmou o fim do namoro nesta terça-feira (29), citando divergência de agendas e momentos de vida diferentes como motivos para a decisão em comum acordo

Kamila Macedo

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:29

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello terminam namoro Crédito: Reprodução/Instagram

Rubens Barrichello e Cíntia Chagas não estão mais juntos. O piloto confirmou a informação nesta terça-feira (29), segundo o portal LeoDias. Os dois haviam assumido o relacionamento publicamente há pouco menos de um mês, em 1º de setembro.

Segundo Barrichello, o término foi motivado por divergências de agendas e pelo atual momento de vida de ambos. No entanto, a decisão foi tomada em “comum acordo”.

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“Eu e Cintia Chagas comunicamos a vocês, em comum acordo, que não somos mais um casal. Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito”, dizia o comunicado enviado pela assessoria do piloto.