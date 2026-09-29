Chega ao fim o relacionamento de Rubens Barrichello e Cíntia Chagas após cerca de um mês juntos

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Kamila Macedo
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:29
Rubens Barrichello e Cíntia Chagas não estão mais juntos. O piloto confirmou a informação nesta terça-feira (29), segundo o portal LeoDias. Os dois haviam assumido o relacionamento publicamente há pouco menos de um mês, em 1º de setembro.
Segundo Barrichello, o término foi motivado por divergências de agendas e pelo atual momento de vida de ambos. No entanto, a decisão foi tomada em “comum acordo”.
Rubens Barrichello e Cintia Chagas curtem viagem de luxo na Itália
“Eu e Cintia Chagas comunicamos a vocês, em comum acordo, que não somos mais um casal. Vivemos uma história breve, mas marcada por momentos especiais juntos. Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito”, dizia o comunicado enviado pela assessoria do piloto.
As especulações tiveram início em agosto deste ano, após o ex-casal fazer uma viagem para a Itália e publicar registros que coincidiam nas mesmas paisagens. O relacionamento foi confirmado logo depois, no início de setembro, e Cíntia comentou que estava “muito feliz”. Os dois chegaram a compartilhar fotos românticas juntos nesse meio tempo.