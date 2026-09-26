ASTROLOGIA

Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem

Depois de um período de frustrações, esses signos ficam mais firmes para defender seus desejos, colocar limites e correr atrás do que realmente importa

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:00

Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A fase de aceitar menos do que merecem está ficando para trás para quatro signos. Com Lilith em Capricórnio desde 14 de setembro, uma energia mais ambiciosa começa a ganhar espaço, incentivando escolhas mais firmes e uma relação diferente com poder, autoridade e desejo.

Segundo a astróloga Eleanor, os próximos meses podem mostrar onde esses signos vinham reprimindo a própria força. A mudança passa por parar de diminuir os próprios desejos para agradar outras pessoas e entender que assumir o próprio poder também significa saber dizer não. Veja a previsão, divulgada pelo site "Your Tango".

Áries

Você costuma reagir rapidamente quando alguma coisa incomoda, Áries. Agora, porém, a tendência é observar mais antes de agir. Em vez de explodir ou tentar resolver tudo imediatamente, você começa a entender melhor o que provocou determinada reação.

Essa postura mais estratégica pode fazer uma diferença enorme. Você não precisa convencer ninguém de que está certo nem responder a todas as provocações. Quando aprende a escolher suas batalhas, fica muito mais difícil tirarem você do eixo.

Dica cósmica: antes de reagir a uma situação que irritou você, espere um pouco e descubra o que realmente está por trás da sua vontade de responder.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Câncer

Você está cansado de aceitar desrespeito em nome do carinho, Câncer. Essa fase pede limites mais claros e a compreensão de que gostar de alguém não significa precisar permanecer perto dessa pessoa a qualquer custo.

Pode ser difícil se afastar de quem você ama, mas proteger sua paz também é uma forma de amor próprio. Sua empatia não precisa virar autorização para que alguém ultrapasse seus limites repetidamente.

Dica cósmica: observe uma relação que vem drenando sua energia e estabeleça um limite que você realmente consiga cumprir.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Chega de diminuir suas vontades para manter todo mundo confortável, Libra. Você começa a perceber que passar a vida tentando agradar ou encontrar um meio-termo nem sempre faz você conseguir aquilo que realmente deseja.

Assumir seu poder também significa aceitar que nem todo mundo vai gostar das suas escolhas. Você não precisa retribuir um interesse que não sente, suavizar cada rejeição ou abrir mão da própria vontade apenas para deixar uma situação mais confortável para outra pessoa.

Dica cósmica: diga um “não” sem criar uma longa justificativa para ele. Você não precisa se explicar o tempo inteiro.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Para você, Capricórnio, essa mudança é ainda mais intensa. Lilith está no seu signo e coloca seus desejos, sua ambição e sua capacidade de realização em primeiro plano.

A ideia de diminuir seus sonhos para não incomodar outras pessoas perde força. Você sabe o que quer e começa a se sentir mais confortável em mostrar isso. Algumas pessoas podem não entender suas escolhas, mas isso não significa que você precise tornar seus objetivos menores para caber nas expectativas delas.

Dica cósmica: escolha um objetivo que você vinha tratando como grande demais e transforme-o em uma meta concreta para começar a perseguir agora.