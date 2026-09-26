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Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem

Depois de um período de frustrações, esses signos ficam mais firmes para defender seus desejos, colocar limites e correr atrás do que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 18:00

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A fase de aceitar menos do que merecem está ficando para trás para quatro signos. Com Lilith em Capricórnio desde 14 de setembro, uma energia mais ambiciosa começa a ganhar espaço, incentivando escolhas mais firmes e uma relação diferente com poder, autoridade e desejo.

Segundo a astróloga Eleanor, os próximos meses podem mostrar onde esses signos vinham reprimindo a própria força. A mudança passa por parar de diminuir os próprios desejos para agradar outras pessoas e entender que assumir o próprio poder também significa saber dizer não. Veja a previsão, divulgada pelo site "Your Tango".

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Áries

Você costuma reagir rapidamente quando alguma coisa incomoda, Áries. Agora, porém, a tendência é observar mais antes de agir. Em vez de explodir ou tentar resolver tudo imediatamente, você começa a entender melhor o que provocou determinada reação.

Essa postura mais estratégica pode fazer uma diferença enorme. Você não precisa convencer ninguém de que está certo nem responder a todas as provocações. Quando aprende a escolher suas batalhas, fica muito mais difícil tirarem você do eixo.

Dica cósmica: antes de reagir a uma situação que irritou você, espere um pouco e descubra o que realmente está por trás da sua vontade de responder.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Câncer

Você está cansado de aceitar desrespeito em nome do carinho, Câncer. Essa fase pede limites mais claros e a compreensão de que gostar de alguém não significa precisar permanecer perto dessa pessoa a qualquer custo.

Pode ser difícil se afastar de quem você ama, mas proteger sua paz também é uma forma de amor próprio. Sua empatia não precisa virar autorização para que alguém ultrapasse seus limites repetidamente.

Dica cósmica: observe uma relação que vem drenando sua energia e estabeleça um limite que você realmente consiga cumprir.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Libra

Chega de diminuir suas vontades para manter todo mundo confortável, Libra. Você começa a perceber que passar a vida tentando agradar ou encontrar um meio-termo nem sempre faz você conseguir aquilo que realmente deseja.

Assumir seu poder também significa aceitar que nem todo mundo vai gostar das suas escolhas. Você não precisa retribuir um interesse que não sente, suavizar cada rejeição ou abrir mão da própria vontade apenas para deixar uma situação mais confortável para outra pessoa.

Dica cósmica: diga um “não” sem criar uma longa justificativa para ele. Você não precisa se explicar o tempo inteiro.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Para você, Capricórnio, essa mudança é ainda mais intensa. Lilith está no seu signo e coloca seus desejos, sua ambição e sua capacidade de realização em primeiro plano.

A ideia de diminuir seus sonhos para não incomodar outras pessoas perde força. Você sabe o que quer e começa a se sentir mais confortável em mostrar isso. Algumas pessoas podem não entender suas escolhas, mas isso não significa que você precise tornar seus objetivos menores para caber nas expectativas delas.

Dica cósmica: escolha um objetivo que você vinha tratando como grande demais e transforme-o em uma meta concreta para começar a perseguir agora.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

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