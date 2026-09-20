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Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem a partir de hoje (20 de setembro)

A influência de Lilith em Capricórnio ajuda esses signos a assumir mais controle da própria vida, colocar limites e correr atrás do que realmente desejam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Por muito tempo, algumas pessoas podem ter se acostumado a engolir frustrações, abrir mão dos próprios desejos ou diminuir suas expectativas para não incomodar ninguém. Mas esse comportamento começa a perder espaço para quatro signos.

Desde que Lilith entrou em Capricórnio, em 14 de setembro, às 14h05, o momento favorece uma postura mais firme diante de ambições, limites e escolhas pessoais. A ideia não é conseguir tudo sem esforço, mas parar de entregar o próprio poder por medo de desagradar.

A astróloga Eleanor explica que os próximos meses podem mostrar justamente onde cada pessoa vem reprimindo a própria força. Segundo ela, Lilith em Capricórnio tende a deixar as pessoas mais confortáveis com ambição, autoridade e com a possibilidade de buscar aquilo que realmente querem. Veja a previsão, publicada pelo site "Your Tango".

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Áries

Áries pode começar a trocar a reação imediata por uma postura muito mais estratégica. Em vez de responder no calor do momento, você observa, entende o cenário e escolhe melhor quando vale a pena agir.

Eleanor destaca que esse período pode fazer Áries prestar mais atenção ao que provoca determinadas reações. Isso ajuda a lidar melhor com a raiva e, principalmente, a não entregar aos outros o controle sobre seu comportamento. Você não precisa convencer ninguém sobre suas escolhas.

Dica cósmica: antes de reagir, observe o que aconteceu e pense qual atitude realmente favorece seus objetivos.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode perceber que amar alguém não significa aceitar qualquer comportamento. Algumas relações exigem limites mais claros, e estabelecer essa distância não apaga o carinho ou a história que existe entre as pessoas.

Para Eleanor, uma das principais lições desse período é entender que é possível continuar se importando com alguém mesmo sem manter a mesma proximidade. Sua empatia não precisa ser um convite para que ultrapassem seus limites.

Dica cósmica: não confunda cuidado com obrigação. Você pode gostar de alguém e ainda assim escolher o que é saudável para você.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra começa a abandonar uma velha tendência de tentar agradar todo mundo. Você não precisa diminuir suas vontades, aceitar qualquer condição ou retribuir uma atenção apenas para manter as coisas equilibradas.

O momento favorece uma postura mais segura diante dos próprios desejos. Em vez de se preocupar o tempo inteiro com a reação dos outros, Libra pode começar a entender que dizer não também é uma forma de se posicionar.

Dica cósmica: pare de negociar seus limites apenas para evitar o desconforto de outra pessoa.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio é um dos signos que mais sente essa mudança de postura. Com Lilith no próprio signo, cresce a disposição para assumir ambições que talvez tenham sido escondidas por medo de críticas ou de parecer exigente demais.

Você não precisa reduzir seus sonhos para que outras pessoas se sintam confortáveis. Eleanor afirma que esse período pode fortalecer a confiança de Capricórnio para buscar o sucesso sem pedir desculpas por querer mais. Algumas pessoas podem não gostar da sua ambição, mas isso não precisa determinar até onde você vai.

Dica cósmica: assuma seus objetivos sem diminuir o que você é capaz de conquistar apenas para caber na expectativa dos outros.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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