ASTROLOGIA

Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem a partir de hoje (20 de setembro)

A influência de Lilith em Capricórnio ajuda esses signos a assumir mais controle da própria vida, colocar limites e correr atrás do que realmente desejam

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Por muito tempo, algumas pessoas podem ter se acostumado a engolir frustrações, abrir mão dos próprios desejos ou diminuir suas expectativas para não incomodar ninguém. Mas esse comportamento começa a perder espaço para quatro signos.

Desde que Lilith entrou em Capricórnio, em 14 de setembro, às 14h05, o momento favorece uma postura mais firme diante de ambições, limites e escolhas pessoais. A ideia não é conseguir tudo sem esforço, mas parar de entregar o próprio poder por medo de desagradar.

A astróloga Eleanor explica que os próximos meses podem mostrar justamente onde cada pessoa vem reprimindo a própria força. Segundo ela, Lilith em Capricórnio tende a deixar as pessoas mais confortáveis com ambição, autoridade e com a possibilidade de buscar aquilo que realmente querem. Veja a previsão, publicada pelo site "Your Tango".

Áries

Áries pode começar a trocar a reação imediata por uma postura muito mais estratégica. Em vez de responder no calor do momento, você observa, entende o cenário e escolhe melhor quando vale a pena agir.

Eleanor destaca que esse período pode fazer Áries prestar mais atenção ao que provoca determinadas reações. Isso ajuda a lidar melhor com a raiva e, principalmente, a não entregar aos outros o controle sobre seu comportamento. Você não precisa convencer ninguém sobre suas escolhas.

Dica cósmica: antes de reagir, observe o que aconteceu e pense qual atitude realmente favorece seus objetivos.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Câncer

Câncer pode perceber que amar alguém não significa aceitar qualquer comportamento. Algumas relações exigem limites mais claros, e estabelecer essa distância não apaga o carinho ou a história que existe entre as pessoas.

Para Eleanor, uma das principais lições desse período é entender que é possível continuar se importando com alguém mesmo sem manter a mesma proximidade. Sua empatia não precisa ser um convite para que ultrapassem seus limites.

Dica cósmica: não confunda cuidado com obrigação. Você pode gostar de alguém e ainda assim escolher o que é saudável para você.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra começa a abandonar uma velha tendência de tentar agradar todo mundo. Você não precisa diminuir suas vontades, aceitar qualquer condição ou retribuir uma atenção apenas para manter as coisas equilibradas.

O momento favorece uma postura mais segura diante dos próprios desejos. Em vez de se preocupar o tempo inteiro com a reação dos outros, Libra pode começar a entender que dizer não também é uma forma de se posicionar.

Dica cósmica: pare de negociar seus limites apenas para evitar o desconforto de outra pessoa.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio é um dos signos que mais sente essa mudança de postura. Com Lilith no próprio signo, cresce a disposição para assumir ambições que talvez tenham sido escondidas por medo de críticas ou de parecer exigente demais.

Você não precisa reduzir seus sonhos para que outras pessoas se sintam confortáveis. Eleanor afirma que esse período pode fortalecer a confiança de Capricórnio para buscar o sucesso sem pedir desculpas por querer mais. Algumas pessoas podem não gostar da sua ambição, mas isso não precisa determinar até onde você vai.

Dica cósmica: assuma seus objetivos sem diminuir o que você é capaz de conquistar apenas para caber na expectativa dos outros.