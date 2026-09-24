ASTROLOGIA

Chega de aperto: Lua em Peixes ajuda 3 signos a deixar uma fase difícil para trás hoje (24 de setembro)

A Lua já está em Peixes desde 00h24 e favorece um movimento de desapego que pode trazer alívio depois de um período marcado por preocupações e dificuldades

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:00

Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entrou em Peixes à 00h24 desta quinta-feira (24) e já influencia o clima do dia. Para três signos, esse movimento pode representar um ponto de alívio depois de uma sequência de situações que exigiram paciência, esforço e muita resistência.

Nem sempre o fim de uma fase difícil acontece porque todos os problemas desaparecem de uma vez. Às vezes, a mudança começa quando você percebe que não precisa mais carregar determinada preocupação. Hoje, esses signos podem recuperar a tranquilidade e enxergar com mais clareza o que merece continuar ocupando espaço na vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Você tem se esforçado muito, Áries, e pode estar cansado de sentir que todo esse trabalho não recebeu o reconhecimento esperado. Por mais que continue fazendo sua parte, parecia que os resultados nunca chegavam na mesma proporção.

Hoje, porém, uma notícia ou mudança de cenário pode trazer o alívio que estava faltando. A sensação é de tirar um peso dos ombros depois de tanto tempo em estado de alerta.

Você pode finalmente relaxar e perceber que aquele período de espera não foi em vão. O que estava travando seus passos começa a perder força, permitindo que você siga em frente com mais tranquilidade.

Dica cósmica: não transforme uma fase de espera em uma prova de que nada dá certo. Reconheça o quanto você avançou enquanto aguardava os resultados.

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Libra

Você pode ter enfrentado uma questão muito pessoal sem contar para quase ninguém, Libra. Talvez tenha tentado parecer bem enquanto lidava sozinho com uma preocupação que estava pesando muito mais do que as pessoas ao seu redor imaginavam.

Hoje, alguém pode surpreender você com apoio genuíno. Uma conversa, uma ajuda ou simplesmente a presença de uma pessoa querida pode mostrar que você não precisa resolver tudo sozinho.

Permitir que outras pessoas participem da sua vida não diminui sua força. Pelo contrário: aceitar apoio pode ser justamente o que ajuda a encerrar uma fase de desgaste e recuperar sua paz.

Dica cósmica: quando alguém oferecer ajuda de coração, não recuse automaticamente. Você não precisa carregar tudo sozinho.

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Escorpião

Você mudou muito nos últimos tempos, Escorpião, e essa transformação faz com que certas dificuldades simplesmente deixem de parecer importantes. Aquilo que antes consumia sua energia pode hoje parecer pequeno diante de tudo o que você ainda quer viver.

A vontade de deixar o passado para trás fica mais forte. Em vez de continuar tentando entender cada detalhe do que aconteceu, você percebe que existe mais valor em seguir adiante.

É uma espécie de encerramento interno. Você não precisa esquecer o que viveu, apenas parar de entregar energia para uma situação que já não combina com a pessoa que se tornou.

Dica cósmica: não carregue uma história antiga para dentro de uma fase nova. Se algo já cumpriu seu papel, permita que fique no passado.