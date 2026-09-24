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Chega de aperto: Lua em Peixes ajuda 3 signos a deixar uma fase difícil para trás hoje (24 de setembro)

A Lua já está em Peixes desde 00h24 e favorece um movimento de desapego que pode trazer alívio depois de um período marcado por preocupações e dificuldades

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 11:00

Lua cheia e os signos
Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua entrou em Peixes à 00h24 desta quinta-feira (24) e já influencia o clima do dia. Para três signos, esse movimento pode representar um ponto de alívio depois de uma sequência de situações que exigiram paciência, esforço e muita resistência.

Nem sempre o fim de uma fase difícil acontece porque todos os problemas desaparecem de uma vez. Às vezes, a mudança começa quando você percebe que não precisa mais carregar determinada preocupação. Hoje, esses signos podem recuperar a tranquilidade e enxergar com mais clareza o que merece continuar ocupando espaço na vida. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Você tem se esforçado muito, Áries, e pode estar cansado de sentir que todo esse trabalho não recebeu o reconhecimento esperado. Por mais que continue fazendo sua parte, parecia que os resultados nunca chegavam na mesma proporção.

Hoje, porém, uma notícia ou mudança de cenário pode trazer o alívio que estava faltando. A sensação é de tirar um peso dos ombros depois de tanto tempo em estado de alerta.

Você pode finalmente relaxar e perceber que aquele período de espera não foi em vão. O que estava travando seus passos começa a perder força, permitindo que você siga em frente com mais tranquilidade.

Dica cósmica: não transforme uma fase de espera em uma prova de que nada dá certo. Reconheça o quanto você avançou enquanto aguardava os resultados.

Filmes para Áries

Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução
Creed: Nascido para Lutar – Superação, desafio e espírito competitivo por Reprodução
Mad Max: Estrada da Fúria – Ação intensa, decisões impulsivas e liderança na marra por Reprodução
Kill Bill – Vingança movida por pura força de vontade por Reprodução
Rocky – Persistência e desejo de vencer por Reprodução
Corações de Ferro – Impulsividade e bravura em situações extremas por Reprodução
300 – Coragem extrema e liderança guerreira por Reprodução
Velozes e Furiosos – Velocidade, risco e atitude por Reprodução
Top Gun: Maverick – Adrenalina, ego e desafios constantes por Reprodução
John Wick – Ação direta, sem rodeios por Reprodução
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Gladiador – Força, honra e luta até o fim por Reprodução

Libra

Você pode ter enfrentado uma questão muito pessoal sem contar para quase ninguém, Libra. Talvez tenha tentado parecer bem enquanto lidava sozinho com uma preocupação que estava pesando muito mais do que as pessoas ao seu redor imaginavam.

Hoje, alguém pode surpreender você com apoio genuíno. Uma conversa, uma ajuda ou simplesmente a presença de uma pessoa querida pode mostrar que você não precisa resolver tudo sozinho.

Permitir que outras pessoas participem da sua vida não diminui sua força. Pelo contrário: aceitar apoio pode ser justamente o que ajuda a encerrar uma fase de desgaste e recuperar sua paz.

Dica cósmica: quando alguém oferecer ajuda de coração, não recuse automaticamente. Você não precisa carregar tudo sozinho.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
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La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Escorpião

Você mudou muito nos últimos tempos, Escorpião, e essa transformação faz com que certas dificuldades simplesmente deixem de parecer importantes. Aquilo que antes consumia sua energia pode hoje parecer pequeno diante de tudo o que você ainda quer viver.

A vontade de deixar o passado para trás fica mais forte. Em vez de continuar tentando entender cada detalhe do que aconteceu, você percebe que existe mais valor em seguir adiante.

É uma espécie de encerramento interno. Você não precisa esquecer o que viveu, apenas parar de entregar energia para uma situação que já não combina com a pessoa que se tornou.

Dica cósmica: não carregue uma história antiga para dentro de uma fase nova. Se algo já cumpriu seu papel, permita que fique no passado.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Tags:

Signo Lua Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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