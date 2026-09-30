Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de atualizar o celular: 3 signos podem finalmente receber a notícia que tanto esperavam antes de domingo

Uma resposta atrasada, uma mensagem importante ou uma decisão que parecia presa no tempo pode finalmente chegar para esses signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:00

Signos terão mensagem especial no domingo
Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Esperar por uma resposta que nunca chega é uma das coisas mais irritantes que existem. A pessoa olha o celular, confere o e-mail, pensa em mandar outra mensagem e, mesmo assim, nada acontece. Para três signos, porém, essa espera pode estar perto do fim.

Os últimos dias de setembro podem trazer movimento para situações que estavam paradas. Uma conversa pendente, uma proposta, uma questão profissional ou até um assunto pessoal pode finalmente avançar, trazendo a clareza que estava faltando.

Isso não significa que todos receberão exatamente a notícia que imaginavam. O mais importante é que algo começa a sair do lugar. E, em alguns casos, uma simples resposta pode abrir caminho para uma oportunidade que nem estava sendo considerada. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - A vida estava sem graça? 3 signos podem chutar o balde hoje (30 de setembro) e finalmente voltar a se sentir vivos

A vida estava sem graça? 3 signos podem chutar o balde hoje (30 de setembro) e finalmente voltar a se sentir vivos

Imagem - Universo entrega um presente inesperado para 3 signos hoje (30 de setembro), depois de uma longa fase de aprendizados

Universo entrega um presente inesperado para 3 signos hoje (30 de setembro), depois de uma longa fase de aprendizados

Imagem - Hoje (30 de setembro), estes signos podem colocar as finanças em ordem e resolver pendências importantes

Hoje (30 de setembro), estes signos podem colocar as finanças em ordem e resolver pendências importantes

Áries

Áries pode finalmente receber uma atualização sobre algo pelo qual vinha se esforçando há algum tempo. Pode ser uma resposta profissional, uma proposta, uma conversa importante ou uma decisão que demorou mais do que deveria para acontecer.

A vontade de agir imediatamente será grande, mas vale respirar antes de responder. Uma notícia esperada pode trazer várias informações importantes escondidas nos detalhes. Ler tudo com atenção antes de tomar uma decisão pode evitar uma escolha precipitada.

Dica cósmica: se a resposta finalmente chegar, não tenha pressa de responder. Entenda primeiro o que ela realmente significa.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma surpresa na caixa de entrada, no celular ou durante uma conversa que parecia apenas mais uma. Uma mensagem ou ligação pode esclarecer uma situação que vinha deixando o signo na dúvida e, de quebra, abrir uma nova possibilidade.

Isso pode envolver trabalho, uma parceria, uma candidatura ou até uma conversa pessoal importante. O mais interessante é que uma resposta pode puxar outra, colocando Gêmeos novamente em movimento depois de um período de incerteza.

Dica cósmica: fique atento às conversas que parecem pequenas. Uma delas pode trazer a informação que estava faltando.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode finalmente descobrir para onde está caminhando uma situação que vinha sendo discutida há algum tempo. Uma resposta atrasada pode chegar envolvendo relacionamento, dinheiro, trabalho ou algum tipo de acordo.

A novidade pode trazer alívio, mas não é hora de deixar a empolgação falar mais alto. Se houver proposta, contrato, divisão de responsabilidades ou qualquer outro compromisso envolvido, Libra deve conferir tudo antes de dizer sim.

Dica cósmica: comemore a novidade, mas leia as letras miúdas. Uma boa notícia fica ainda melhor quando você sabe exatamente o que está aceitando.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - 'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai

'Ele engravidou minha fã e a namorada dele ao mesmo tempo': Fernanda Lacerda revela caso extraconjugal chocante do pai
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Levante as suas palavras, não a sua voz...' - Apresentadora dá lição sobre maturidade em discussões
Imagem - Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos

Zero Zero? O que é a nova Coca-Cola, que foi lançada no Brasil em evento exclusivo com famosos