ASTROLOGIA

Chega de atualizar o celular: 3 signos podem finalmente receber a notícia que tanto esperavam antes de domingo

Uma resposta atrasada, uma mensagem importante ou uma decisão que parecia presa no tempo pode finalmente chegar para esses signos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:00

Signos terão mensagem especial no domingo Crédito: Imagem gerada por IA

Esperar por uma resposta que nunca chega é uma das coisas mais irritantes que existem. A pessoa olha o celular, confere o e-mail, pensa em mandar outra mensagem e, mesmo assim, nada acontece. Para três signos, porém, essa espera pode estar perto do fim.

Os últimos dias de setembro podem trazer movimento para situações que estavam paradas. Uma conversa pendente, uma proposta, uma questão profissional ou até um assunto pessoal pode finalmente avançar, trazendo a clareza que estava faltando.

Isso não significa que todos receberão exatamente a notícia que imaginavam. O mais importante é que algo começa a sair do lugar. E, em alguns casos, uma simples resposta pode abrir caminho para uma oportunidade que nem estava sendo considerada. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries

Áries pode finalmente receber uma atualização sobre algo pelo qual vinha se esforçando há algum tempo. Pode ser uma resposta profissional, uma proposta, uma conversa importante ou uma decisão que demorou mais do que deveria para acontecer.

A vontade de agir imediatamente será grande, mas vale respirar antes de responder. Uma notícia esperada pode trazer várias informações importantes escondidas nos detalhes. Ler tudo com atenção antes de tomar uma decisão pode evitar uma escolha precipitada.

Dica cósmica: se a resposta finalmente chegar, não tenha pressa de responder. Entenda primeiro o que ela realmente significa.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma surpresa na caixa de entrada, no celular ou durante uma conversa que parecia apenas mais uma. Uma mensagem ou ligação pode esclarecer uma situação que vinha deixando o signo na dúvida e, de quebra, abrir uma nova possibilidade.

Isso pode envolver trabalho, uma parceria, uma candidatura ou até uma conversa pessoal importante. O mais interessante é que uma resposta pode puxar outra, colocando Gêmeos novamente em movimento depois de um período de incerteza.

Dica cósmica: fique atento às conversas que parecem pequenas. Uma delas pode trazer a informação que estava faltando.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode finalmente descobrir para onde está caminhando uma situação que vinha sendo discutida há algum tempo. Uma resposta atrasada pode chegar envolvendo relacionamento, dinheiro, trabalho ou algum tipo de acordo.

A novidade pode trazer alívio, mas não é hora de deixar a empolgação falar mais alto. Se houver proposta, contrato, divisão de responsabilidades ou qualquer outro compromisso envolvido, Libra deve conferir tudo antes de dizer sim.

Dica cósmica: comemore a novidade, mas leia as letras miúdas. Uma boa notícia fica ainda melhor quando você sabe exatamente o que está aceitando.