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Chega de baixo astral: 3 signos começam a recuperar a alegria a partir de hoje (17 de setembro)

A partir desta quinta-feira, esses signos podem deixar o pessimismo de lado, recuperar a esperança e voltar a enxergar motivos para aproveitar a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre a felicidade desaparece de uma hora para outra. Às vezes, ela vai sendo encoberta pelo excesso de preocupação, pelas notícias ruins, pelas frustrações e pela sensação de que nada está acontecendo como deveria. Para três signos, porém, esse estado de espírito pode começar a mudar a partir de hoje.

O momento traz uma oportunidade de olhar para a própria vida com menos peso e perceber que nem tudo precisa estar perfeito para existir espaço para alegria. Nesta quinta-feira, 17 de setembro, Quíron retorna a Áries em movimento retrógrado, reforçando um período de revisão de feridas, inseguranças e questões pessoais que ainda pedem atenção. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode perceber que estava absorvendo mais negatividade do que precisava. Notícias ruins, discussões e problemas ao redor podem acabar ocupando tanto espaço que fica difícil enxergar aquilo que está funcionando na própria vida.

A partir de hoje, o signo pode começar a fazer uma escolha diferente: prestar mais atenção ao que traz leveza. Isso não significa fingir que os problemas não existem, mas deixar de permitir que eles determinem o humor de todos os dias.

Uma mudança simples na rotina, como diminuir o excesso de notícias e redes sociais ou passar mais tempo com pessoas que fazem bem, pode ajudar Câncer a recuperar uma sensação de tranquilidade.

Dica cósmica: proteja sua paz e não transforme todo problema do mundo em uma responsabilidade pessoal.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Sagitário

Sagitário pode sentir que está reencontrando uma versão mais leve de si mesmo. Depois de um período em que reclamações, frustrações ou preocupações tomaram espaço demais, o signo começa a lembrar que também existem muitas coisas pelas quais vale agradecer.

A partir de hoje, uma mudança de perspectiva pode fazer diferença. Em vez de concentrar energia naquilo que não aconteceu ou no que ainda falta conquistar, Sagitário pode voltar os olhos para o que já construiu e para as experiências que ainda deseja viver.

Essa atitude pode devolver entusiasmo e vontade de fazer planos. A alegria, neste caso, não vem de uma vida perfeita, mas da decisão de não deixar os problemas ocuparem todo o espaço.

Dica cósmica: faça uma lista mental das coisas boas que ainda existem na sua vida antes de reclamar do que está faltando.

Decoração que é a cara de Sagitário

Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cozinha prática com estilo rústico moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com vibe boho e objetos de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: espaço externo com natureza por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: varanda com rede e clima descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: parede com mapas e referências do mundo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: quarto leve com decoração descomplicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho com malas e itens de viagem por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: sala com decoração colorida e espontânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Sagitário: cantinho de leitura com vibe exploradora por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Sagitário: sala integrada com espaço aberto por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode estar cansado de carregar pensamentos negativos por tempo demais. O signo sente tudo com intensidade e, quando entra em uma fase mais pesada, pode acabar dando atenção demais ao que deu errado e de menos ao que ainda pode dar certo.

A partir de hoje, existe espaço para mudar esse padrão. Em vez de alimentar situações que drenam energia, Peixes pode escolher direcionar sua atenção para pessoas, atividades e planos que despertam esperança.

Quíron em movimento retrógrado também combina com esse processo de olhar para dentro e perceber quais dores antigas ainda influenciam a maneira como o signo enxerga o presente. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, mas reconhecer o que pesa já pode ser um primeiro passo.

Dica cósmica: não entregue sua energia para aquilo que só aumenta sua tristeza. Procure conscientemente aquilo que devolve sentido e leveza aos seus dias.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

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