ASTROLOGIA

Chega de carregar esse peso: 3 signos começam a ter uma vida mais leve hoje (25 de setembro)

Depois de semanas tentando resolver tudo do mesmo jeito, esses signos podem perceber que abrir mão de certas batalhas é justamente o que faltava para respirar melhor

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:00

Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A vida pode ficar mais leve quando a gente para de gastar energia com aquilo que não merece mais tanta atenção. Nesta sexta-feira (25), três signos podem experimentar exatamente essa mudança de perspectiva durante o movimento de Mercúrio direto.

Em vez de insistir em problemas que já consumiram tempo demais, eles começam a enxergar saídas mais simples. A oposição entre Sol e Netuno, que acontece às 22h35, também pode trazer uma percepção importante sobre expectativas, limites e aquilo que já não faz sentido sustentar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode estar cansado de olhar ao redor e encontrar motivos para se preocupar. Mesmo diante de situações difíceis, porém, existe uma parte sua que continua acreditando que as coisas podem melhorar.

Hoje, essa esperança ganha força. Você percebe que não precisa absorver toda a negatividade ao redor nem permitir que pessoas ou circunstâncias difíceis determinem seu humor. Existe uma saída, e o simples fato de conseguir enxergá-la já muda sua maneira de lidar com os problemas.

A vida começa a parecer mais fácil porque você decide não aceitar que tudo precisa ser pesado. Em vez de esperar que as circunstâncias mudem primeiro, você muda a forma de enfrentá-las.

Dica cósmica: não entregue sua paz para situações que você não consegue controlar. Concentre sua energia no que pode ser transformado.

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Virgem

Virgem pode descobrir que boa parte do peso que carregava vinha de uma batalha que já não valia mais a pena. Você insistiu, tentou entender, argumentou e talvez até tenha alimentado uma situação por orgulho.

Agora, porém, fica mais fácil reconhecer que algumas coisas simplesmente não merecem mais sua energia. Abrir mão dessa disputa não significa perder. Significa escolher onde sua atenção realmente faz diferença.

Quando você deixa essa questão para trás, percebe uma mudança quase imediata. Aquilo que parecia exigir um esforço enorme deixa de ocupar tanto espaço e você recupera uma sensação de liberdade.

Dica cósmica: escolha suas batalhas com cuidado. Nem toda situação precisa de uma resposta, e nem toda provocação merece sua energia.

Filmes para Virgem 1 de 10

Aquário

Aquário pode perceber que algo que começou como uma experiência interessante acabou se transformando em um peso. O que antes trazia entusiasmo já não provoca a mesma sensação, mas você talvez tenha demorado para admitir isso.

Hoje, fica mais difícil ignorar essa percepção. Você consegue enxergar com mais clareza o que está prendendo seus passos e entende que continuar insistindo não vai fazer a situação funcionar.

A partir dessa constatação, surge vontade de agir. Deixar algo para trás pode parecer uma decisão grande, mas também pode ser exatamente o movimento necessário para recuperar sua liberdade e voltar a construir uma rotina que faça sentido.

Dica cósmica: se algo deixou de fazer sentido, não continue apenas porque você já investiu muito. Mudar de direção também é uma forma de avançar.