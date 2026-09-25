Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de carregar esse peso: 3 signos começam a ter uma vida mais leve hoje (25 de setembro)

Depois de semanas tentando resolver tudo do mesmo jeito, esses signos podem perceber que abrir mão de certas batalhas é justamente o que faltava para respirar melhor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:00

Vida leve para os signos
Vida leve para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A vida pode ficar mais leve quando a gente para de gastar energia com aquilo que não merece mais tanta atenção. Nesta sexta-feira (25), três signos podem experimentar exatamente essa mudança de perspectiva durante o movimento de Mercúrio direto.

Em vez de insistir em problemas que já consumiram tempo demais, eles começam a enxergar saídas mais simples. A oposição entre Sol e Netuno, que acontece às 22h35, também pode trazer uma percepção importante sobre expectativas, limites e aquilo que já não faz sentido sustentar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Universo abre caminho para a sorte de 3 signos hoje (25 de setembro), depois de uma fase de aprendizados

Universo abre caminho para a sorte de 3 signos hoje (25 de setembro), depois de uma fase de aprendizados

Imagem - Hoje (25 de setembro), estes signos podem descobrir que uma pendência esconde uma nova oportunidade

Hoje (25 de setembro), estes signos podem descobrir que uma pendência esconde uma nova oportunidade

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês começam uma fase melhor hoje (25 de setembro) ao tomar uma atitude

4 signos do horóscopo chinês começam uma fase melhor hoje (25 de setembro) ao tomar uma atitude

Touro

Touro pode estar cansado de olhar ao redor e encontrar motivos para se preocupar. Mesmo diante de situações difíceis, porém, existe uma parte sua que continua acreditando que as coisas podem melhorar.

Hoje, essa esperança ganha força. Você percebe que não precisa absorver toda a negatividade ao redor nem permitir que pessoas ou circunstâncias difíceis determinem seu humor. Existe uma saída, e o simples fato de conseguir enxergá-la já muda sua maneira de lidar com os problemas.

A vida começa a parecer mais fácil porque você decide não aceitar que tudo precisa ser pesado. Em vez de esperar que as circunstâncias mudem primeiro, você muda a forma de enfrentá-las.

Dica cósmica: não entregue sua paz para situações que você não consegue controlar. Concentre sua energia no que pode ser transformado.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
1 de 10
O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Virgem

Virgem pode descobrir que boa parte do peso que carregava vinha de uma batalha que já não valia mais a pena. Você insistiu, tentou entender, argumentou e talvez até tenha alimentado uma situação por orgulho.

Agora, porém, fica mais fácil reconhecer que algumas coisas simplesmente não merecem mais sua energia. Abrir mão dessa disputa não significa perder. Significa escolher onde sua atenção realmente faz diferença.

Quando você deixa essa questão para trás, percebe uma mudança quase imediata. Aquilo que parecia exigir um esforço enorme deixa de ocupar tanto espaço e você recupera uma sensação de liberdade.

Dica cósmica: escolha suas batalhas com cuidado. Nem toda situação precisa de uma resposta, e nem toda provocação merece sua energia.

Filmes para Virgem

O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução
Spotlight – Investigação minuciosa por Reprodução
Zodíaco – Atenção obsessiva aos detalhes por Reprodução
A Chegada – Análise, linguagem e raciocínio por Reprodução
Moneyball – Dados, método e eficiência por Reprodução
O Talentoso Ripley – Controle e observação por Reprodução
Contágio – Organização e lógica por Reprodução
Sicario – Estratégia e precisão por Reprodução
Argo – Planejamento técnico sob pressão por Reprodução
Garota Exemplar – Planejamento meticuloso por Reprodução
1 de 10
O Jogo da Imitação – Inteligência, método e foco por Reprodução

Aquário

Aquário pode perceber que algo que começou como uma experiência interessante acabou se transformando em um peso. O que antes trazia entusiasmo já não provoca a mesma sensação, mas você talvez tenha demorado para admitir isso.

Hoje, fica mais difícil ignorar essa percepção. Você consegue enxergar com mais clareza o que está prendendo seus passos e entende que continuar insistindo não vai fazer a situação funcionar.

A partir dessa constatação, surge vontade de agir. Deixar algo para trás pode parecer uma decisão grande, mas também pode ser exatamente o movimento necessário para recuperar sua liberdade e voltar a construir uma rotina que faça sentido.

Dica cósmica: se algo deixou de fazer sentido, não continue apenas porque você já investiu muito. Mudar de direção também é uma forma de avançar.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
1 de 10
Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Adriana é acusada de assassinato e enfrenta Pilar em novo embate nesta sexta (25)

‘Quem Ama Cuida’: Adriana é acusada de assassinato e enfrenta Pilar em novo embate nesta sexta (25)
Imagem - Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar do seu lado em Por Você nesta sexta-feira (25 de setembro)

Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar do seu lado em Por Você nesta sexta-feira (25 de setembro)