ASTROLOGIA

Chega de carregar o mundo nas costas: 3 signos começam a viver dias muito melhores até o próximo domingo (20 de setembro)

Entre limites, autocuidado e decisões mais firmes, alguns signos percebem que deixar certas situações para trás pode mudar completamente a semana

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 15:00

Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre uma fase melhor começa com uma grande novidade. Às vezes, ela surge quando você finalmente entende que não precisa continuar insistindo no que tira sua paz. Entre hoje e 20 de setembro, três signos podem perceber justamente isso e encontrar mais espaço para respirar, se cuidar e seguir em frente.

Os próximos dias favorecem uma postura mais consciente diante de problemas que vêm se acumulando. Em vez de reagir a todo conflito ou tentar resolver a vida de todo mundo, a tendência é entender que preservar a própria energia também é uma forma de avançar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode sentir que está sendo empurrado para fora da própria zona de conforto nos próximos dias. Embora isso possa causar insegurança no começo, sair de padrões conhecidos pode ser necessário para abrir espaço para uma fase mais leve.

Ao mesmo tempo, será importante não absorver todo problema que aparece ao redor. Pessoas temperamentais ou situações cheias de drama podem consumir uma energia que Câncer precisa direcionar para si. Ter a própria casa e a rotina como um refúgio também ajuda a recuperar o equilíbrio.

Dica cósmica: respeite seus limites e não se sinta culpado por precisar de silêncio, descanso e um pouco de distância do caos.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode começar a semana preocupado com dinheiro, relacionamentos ou situações nas quais sente que está recebendo menos do que merece. Esse tipo de desgaste pode alimentar pensamentos negativos e deixar a sensação de que tudo depende de você.

Só que os próximos dias pedem justamente o contrário. Libra não precisa mediar todos os conflitos, resolver os problemas alheios ou carregar responsabilidades que não são suas. Dizer "não" pode causar algum desconforto no início, mas também pode ser o primeiro passo para recuperar a própria energia.

Dica cósmica: coloque suas necessidades na lista de prioridades e lembre-se de que estabelecer limites não faz de você uma pessoa egoísta.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião entra em uma semana que pode começar mais intensa, especialmente diante de situações que despertam emoções antigas. Por isso, o maior desafio será não transformar cada incômodo em uma batalha.

Observar antes de reagir pode fazer toda a diferença. Se algo não exigir uma resposta imediata, vale respirar, analisar e só então decidir o que fazer. Em alguns casos, afastar-se de uma situação desgastante será muito mais inteligente do que tentar vencer uma discussão.

A partir dessa mudança de postura, Escorpião pode perceber que boa parte do que vinha pesando sobre sua vida não precisa continuar ocupando tanto espaço. A paz volta quando existe coragem para proteger o próprio tempo e a própria energia.

Dica cósmica: não confunda força com obrigação de suportar tudo. Algumas situações começam a melhorar justamente quando você decide não participar mais delas.