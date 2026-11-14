Chega de carregar o mundo nas costas! 3 signos podem se libertar de uma fase difícil e voltar a ser felizes

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00
Três signos podem começar a sentir que os dias difíceis estão ficando para trás a partir deste sábado (14 de novembro). Depois de semanas de desgaste emocional, conflitos e situações que pareciam não ter solução, chega a hora de recuperar a própria força e abrir espaço para uma rotina mais leve.
O fim de Vênus retrógrado, que aconteceu na sexta-feira (13), às 21h27, em Libra, marca esse momento de revisão nas relações e nos valores pessoais. Na astrologia, o movimento direto do planeta simboliza a possibilidade de transformar reflexões em atitudes, especialmente quando é preciso estabelecer limites, reconhecer o próprio valor e se afastar do que já não faz bem. Veja a previsão do site "Your Tango".
Câncer
Câncer pode recuperar uma parte de si que parecia ter ficado perdida em meio a tantos problemas. Depois de enfrentar situações desgastantes por muito tempo, você talvez tenha se acostumado a viver cansado, sem disposição e com a sensação de que as coisas nunca vão melhorar. Mas esse cenário não precisa definir sua vida.
A partir de agora, a previsão aponta para uma oportunidade de deixar o peso do passado para trás e voltar a fazer coisas que trazem alegria. Você pode perceber que não precisa continuar preso às dificuldades que enfrentou nem permitir que experiências ruins determinem o seu futuro. É hora de recuperar a vontade de sair, encontrar pessoas queridas e aproveitar os momentos simples.
Dica cósmica: não espere resolver todos os problemas para se permitir ser feliz. Reserve espaço na rotina para aquilo que faz bem a você.
Comidas que são a cara de Câncer
Virgem
Virgem pode perceber que parte do sofrimento recente está ligada às pessoas que mantém por perto. Nem todo mundo compartilha seus valores ou torce pelas suas conquistas, e insistir em relações que fazem você duvidar de si mesmo pode se tornar um peso desnecessário.
O momento favorece uma mudança de postura. Você tem o direito de escolher com quem deseja dividir seu tempo e não precisa modificar sua personalidade para conquistar a aprovação de ninguém. Se alguém tenta diminuir suas escolhas ou faz você se sentir inadequado, talvez seja hora de estabelecer limites mais firmes.
Dica cósmica: não negocie sua essência para manter uma relação. Quem gosta de você de verdade precisa respeitar quem você é.
Comidas que são a cara de Virgem
Capricórnio
Capricórnio pode descobrir que a saída para uma fase difícil começa com uma mudança na maneira como trata a si mesmo. Você costuma assumir muitas responsabilidades e pode acabar deixando as próprias necessidades em segundo plano. Com o tempo, essa postura faz com que cuidar de si pareça algo menos importante do que cumprir as expectativas dos outros.
Mas amor-próprio não é egoísmo nem vaidade. É reconhecer seu valor, proteger suas emoções e entender que você também merece respeito. Isso significa aprender a dizer não, afastar-se de situações prejudiciais e não permanecer em relações que custam sua tranquilidade.
A partir de agora, você pode encontrar mais coragem para se retirar de ambientes e vínculos que fazem mal. Escolher a própria paz não é desistir, mas entender que nem tudo precisa continuar fazendo parte da sua história.
Dica cósmica: coloque seus limites em prática. Cuidar de si também significa ter coragem de se afastar do que machuca.
Comidas que são a cara de Capricórnio