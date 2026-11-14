ASTROLOGIA

Chega de carregar o mundo nas costas! 3 signos podem se libertar de uma fase difícil e voltar a ser felizes

O fim de Vênus retrógrado em Libra favorece mudanças nas relações, mais amor-próprio e a decisão de deixar para trás situações que já fizeram mal

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem começar a sentir que os dias difíceis estão ficando para trás a partir deste sábado (14 de novembro). Depois de semanas de desgaste emocional, conflitos e situações que pareciam não ter solução, chega a hora de recuperar a própria força e abrir espaço para uma rotina mais leve.

O fim de Vênus retrógrado, que aconteceu na sexta-feira (13), às 21h27, em Libra, marca esse momento de revisão nas relações e nos valores pessoais. Na astrologia, o movimento direto do planeta simboliza a possibilidade de transformar reflexões em atitudes, especialmente quando é preciso estabelecer limites, reconhecer o próprio valor e se afastar do que já não faz bem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode recuperar uma parte de si que parecia ter ficado perdida em meio a tantos problemas. Depois de enfrentar situações desgastantes por muito tempo, você talvez tenha se acostumado a viver cansado, sem disposição e com a sensação de que as coisas nunca vão melhorar. Mas esse cenário não precisa definir sua vida.

A partir de agora, a previsão aponta para uma oportunidade de deixar o peso do passado para trás e voltar a fazer coisas que trazem alegria. Você pode perceber que não precisa continuar preso às dificuldades que enfrentou nem permitir que experiências ruins determinem o seu futuro. É hora de recuperar a vontade de sair, encontrar pessoas queridas e aproveitar os momentos simples.

Dica cósmica: não espere resolver todos os problemas para se permitir ser feliz. Reserve espaço na rotina para aquilo que faz bem a você.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem

Virgem pode perceber que parte do sofrimento recente está ligada às pessoas que mantém por perto. Nem todo mundo compartilha seus valores ou torce pelas suas conquistas, e insistir em relações que fazem você duvidar de si mesmo pode se tornar um peso desnecessário.

O momento favorece uma mudança de postura. Você tem o direito de escolher com quem deseja dividir seu tempo e não precisa modificar sua personalidade para conquistar a aprovação de ninguém. Se alguém tenta diminuir suas escolhas ou faz você se sentir inadequado, talvez seja hora de estabelecer limites mais firmes.

Dica cósmica: não negocie sua essência para manter uma relação. Quem gosta de você de verdade precisa respeitar quem você é.

Comidas que são a cara de Virgem 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que a saída para uma fase difícil começa com uma mudança na maneira como trata a si mesmo. Você costuma assumir muitas responsabilidades e pode acabar deixando as próprias necessidades em segundo plano. Com o tempo, essa postura faz com que cuidar de si pareça algo menos importante do que cumprir as expectativas dos outros.

Mas amor-próprio não é egoísmo nem vaidade. É reconhecer seu valor, proteger suas emoções e entender que você também merece respeito. Isso significa aprender a dizer não, afastar-se de situações prejudiciais e não permanecer em relações que custam sua tranquilidade.

A partir de agora, você pode encontrar mais coragem para se retirar de ambientes e vínculos que fazem mal. Escolher a própria paz não é desistir, mas entender que nem tudo precisa continuar fazendo parte da sua história.

Dica cósmica: coloque seus limites em prática. Cuidar de si também significa ter coragem de se afastar do que machuca.