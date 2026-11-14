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Chega de carregar o mundo nas costas! 3 signos podem se libertar de uma fase difícil e voltar a ser felizes

O fim de Vênus retrógrado em Libra favorece mudanças nas relações, mais amor-próprio e a decisão de deixar para trás situações que já fizeram mal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e tempo
Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem começar a sentir que os dias difíceis estão ficando para trás a partir deste sábado (14 de novembro). Depois de semanas de desgaste emocional, conflitos e situações que pareciam não ter solução, chega a hora de recuperar a própria força e abrir espaço para uma rotina mais leve.

O fim de Vênus retrógrado, que aconteceu na sexta-feira (13), às 21h27, em Libra, marca esse momento de revisão nas relações e nos valores pessoais. Na astrologia, o movimento direto do planeta simboliza a possibilidade de transformar reflexões em atitudes, especialmente quando é preciso estabelecer limites, reconhecer o próprio valor e se afastar do que já não faz bem. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode recuperar uma parte de si que parecia ter ficado perdida em meio a tantos problemas. Depois de enfrentar situações desgastantes por muito tempo, você talvez tenha se acostumado a viver cansado, sem disposição e com a sensação de que as coisas nunca vão melhorar. Mas esse cenário não precisa definir sua vida.

A partir de agora, a previsão aponta para uma oportunidade de deixar o peso do passado para trás e voltar a fazer coisas que trazem alegria. Você pode perceber que não precisa continuar preso às dificuldades que enfrentou nem permitir que experiências ruins determinem o seu futuro. É hora de recuperar a vontade de sair, encontrar pessoas queridas e aproveitar os momentos simples.

Dica cósmica: não espere resolver todos os problemas para se permitir ser feliz. Reserve espaço na rotina para aquilo que faz bem a você.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode perceber que parte do sofrimento recente está ligada às pessoas que mantém por perto. Nem todo mundo compartilha seus valores ou torce pelas suas conquistas, e insistir em relações que fazem você duvidar de si mesmo pode se tornar um peso desnecessário.

O momento favorece uma mudança de postura. Você tem o direito de escolher com quem deseja dividir seu tempo e não precisa modificar sua personalidade para conquistar a aprovação de ninguém. Se alguém tenta diminuir suas escolhas ou faz você se sentir inadequado, talvez seja hora de estabelecer limites mais firmes.

Dica cósmica: não negocie sua essência para manter uma relação. Quem gosta de você de verdade precisa respeitar quem você é.

Comidas que são a cara de Virgem

Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Virgem: Risoto de Limão Siciliano - Um prato sofisticado, de cor clara, sabor cítrico que limpa o paladar e textura impecável. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Virgem: Café filtrado - O virginiano ama o ritual preciso, a pureza do grão e o sabor límpido de um café feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Pizza de Virgem: Pizza de Cogumelos Paris e Trufas - Sabores terrosos (Virgem é signo de terra) em uma combinação elegante e sem exageros. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Virgem: Panquecas americanas com frutas e mel - Discos perfeitamente redondos, empilhados com simetria e regados com mel de qualidade. por Imagem gerada por IA
Petisco de Virgem: Bolinho de Bacalhau sequinho e perfeito - O prazer está na crocância externa milimétrica e no recheio macio, sem excesso de óleo. por Imagem gerada por IA
Junk food de Virgem: Batata Chips artesanal com Sal Marinho e Alecrim - O "pecado" aqui é o crocante perfeito, feito em casa ou de forma artesanal, bem apresentada. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Virgem: Cheesecake de Frutas Vermelhas - A estrutura firme, a base crocante e a finalização geométrica das frutas encantam o olhar virginiano. por Imagem gerada por IA
Fruta de Virgem: Pêra Rocha fatiada com precisão - Uma fruta firme, elegante e que não faz "sujeira" ao comer. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Virgem: Gin Tônica com Botânicos - Uma bebida "clean", transparente, organizada e com a medida exata de amargor e frescor. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Virgem: Baguete de Presunto Cru e Queijo Brie - O sanduíche clássico francês, com pão crocante e ingredientes nobres, tudo muito bem montado. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode descobrir que a saída para uma fase difícil começa com uma mudança na maneira como trata a si mesmo. Você costuma assumir muitas responsabilidades e pode acabar deixando as próprias necessidades em segundo plano. Com o tempo, essa postura faz com que cuidar de si pareça algo menos importante do que cumprir as expectativas dos outros.

Mas amor-próprio não é egoísmo nem vaidade. É reconhecer seu valor, proteger suas emoções e entender que você também merece respeito. Isso significa aprender a dizer não, afastar-se de situações prejudiciais e não permanecer em relações que custam sua tranquilidade.

A partir de agora, você pode encontrar mais coragem para se retirar de ambientes e vínculos que fazem mal. Escolher a própria paz não é desistir, mas entender que nem tudo precisa continuar fazendo parte da sua história.

Dica cósmica: coloque seus limites em prática. Cuidar de si também significa ter coragem de se afastar do que machuca.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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