ASTROLOGIA

Chega de carregar o mundo nas costas! 3 signos recebem uma ajudinha especial do universo no Portal 11/11

Data é associada a cura emocional, autoconhecimento e novos começos, com a chance de deixar experiências difíceis para trás nesta quarta-feira

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Três signos podem sentir uma dose extra de proteção e carinho do universo nesta quarta-feira (11), durante o Portal 11/11. Na numerologia, a data é associada ao despertar espiritual, à intuição e a novos começos. Para estes signos, o momento pode trazer respostas importantes, mais clareza sobre o próprio caminho e a sensação de que um ciclo difícil finalmente está chegando ao fim.

A previsão, divulgada pelo site "Your Tango", aponta que o crescimento também depende de reconhecer feridas antigas e permitir que a cura aconteça. Ao deixar o passado no lugar dele, fica mais fácil seguir em frente com confiança e perceber as possibilidades que surgem.

Leão

Leão pode sentir que está recuperando uma força que parecia perdida. O Portal 11/11 favorece uma percepção mais equilibrada do próprio valor, ajudando os leoninos a se afastar de situações que diminuíam sua confiança ou impediam que mostrassem suas qualidades.

A previsão indica um período de cura emocional e reconexão com aquilo que faz o signo se sentir especial. Com mais segurança, Leão pode reconhecer o próprio potencial sem depender tanto da aprovação dos outros. O universo parece dar uma força extra para que os leoninos retomem o protagonismo da própria história.

Dica cósmica: reconheça seu valor sem esperar que outras pessoas confirmem aquilo que você já sabe sobre si mesmo.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Sagitário

Depois de uma jornada longa e desgastante, Sagitário pode finalmente sentir que chegou ao outro lado. O Portal 11/11 simboliza um momento de recompensa, no qual os aprendizados de experiências difíceis começam a fazer mais sentido. A confiança também pode voltar, acompanhada da sensação de que uma etapa importante foi superada.

A previsão sugere que os sagitarianos conseguem enxergar a própria trajetória com mais perspectiva. Mesmo que nem tudo tenha acontecido como planejado, fica mais fácil compreender o que cada experiência ensinou. Esse reconhecimento ajuda o signo a recuperar a autenticidade e seguir em frente com mais inspiração.

Dica cósmica: não diminua sua evolução só porque o caminho foi difícil. Você pode se orgulhar de quem se tornou.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Aquário

Aquário pode ter uma percepção importante sobre aquilo que já não precisa continuar fazendo. O Portal 11/11 favorece uma espécie de alívio emocional, ajudando os aquarianos a reconhecer que não precisam repetir comportamentos ou permanecer em situações que já cumpriram seu papel.

A previsão aponta para uma sensação de inteireza e segurança para seguir adiante. Em vez de olhar constantemente para o passado, o signo pode começar a direcionar sua atenção para o futuro e para as experiências que deseja construir. É como se o universo desse um sinal de que está tudo bem encerrar um ciclo e escolher um caminho diferente.

Dica cósmica: não volte a situações que você já superou apenas porque elas são familiares. Permita-se experimentar o novo.