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Chega de carregar peso! 5 signos começam a deixar uma fase difícil para trás hoje (22 de setembro)

A energia do 22/9 favorece reconstruções importantes e mostra que aquilo que desmoronou pode abrir espaço para uma vida mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e estresse
Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Tem coisa que precisa desmoronar para dar espaço a algo muito mais firme. É justamente essa a simbologia por trás de hoje (22), uma data associada à combinação dos números 9 e 22 na numerologia.

O 9 fala sobre encerramentos e desapego, enquanto o 22 é ligado à construção e à capacidade de transformar planos em algo concreto. Para cinco signos, essa combinação pode representar uma mudança de perspectiva que torna a vida mais simples e ajuda a deixar para trás aquilo que já não funciona. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries anda se sentindo limitado por uma situação que parece impedir qualquer avanço. Você tenta colocar uma ideia em prática, mas alguma coisa sempre aparece para interromper, atrasar ou dificultar o processo.

Hoje, porém, começa a surgir uma brecha. Em vez de aceitar as restrições como definitivas, você percebe que pode fazer diferente e dar mais força a uma ideia que estava sendo contida. Aquilo que parecia pequeno pode ganhar proporções muito maiores quando você finalmente encontra espaço para agir.

Dica cósmica: não diminua seus planos para caber nas limitações de outras pessoas. Descubra o que está ao seu alcance e comece por aí.

O date perfeito para Áries

O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: bar animado com iluminação intensa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: restaurante moderno e ousado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: pista de kart com clima competitivo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: trilha com vista dramática por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: festival ou show ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: academia com clima intenso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Áries: estrada aberta para viagem por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Áries: parque de diversões cheio de energia por Imagem gerada por IA

Gêmeos

Gêmeos pode sentir a cabeça mais leve hoje depois de passar um bom tempo pensando demais em uma ideia. Algo que não saía da sua mente começa finalmente a parecer possível, e isso muda completamente sua disposição.

O mais importante é que você percebe que não precisa esperar por um momento perfeito. As peças começam a se encaixar e fica mais fácil enxergar que você está no lugar certo para tirar um plano do papel. A dúvida pode até aparecer, mas já não precisa comandar suas escolhas.

Dica cósmica: pare de procurar mais um motivo para adiar e transforme aquela ideia que não sai da sua cabeça em uma primeira ação concreta.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode finalmente entender por que uma situação vinha causando tanto desconforto. Durante algum tempo, você ficou preso a uma única maneira de enxergar a própria vida, sem perceber que existiam outras possibilidades.

Hoje, essa percepção pode trazer uma sensação enorme de alívio. Quando você aceita que não precisa fazer tudo sempre do mesmo jeito, fica mais fácil encontrar soluções e seguir em frente. Uma mudança de perspectiva pode ser justamente o que faltava para tirar um peso dos seus ombros.

Dica cósmica: se uma situação continuar incomodando, experimente mudar a abordagem em vez de insistir na mesma solução.

O date perfeito para Câncer

O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: cozinhar juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: noite de filme em casa com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: conversa longa na varanda com clima de fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: café da manhã lento e sem pressa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: rever fotos e memórias antigas juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: montar cabana de cobertor para assistir algo juntos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Câncer: jantar caseiro preparado como experiência especial por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Câncer: noite de jogos de cartas ou tabuleiro em casa por Imagem gerada por IA

Libra

Libra entra em uma fase que favorece conexões, acordos e uma compreensão maior sobre o lugar que ocupa na vida das pessoas. Você pode perceber que não precisa se esforçar tanto para conquistar espaço ou agradar todo mundo.

Hoje, fica mais evidente que estar perto das pessoas certas torna tudo mais fácil. Quando você age de acordo com quem realmente é, as relações também tendem a ficar mais naturais. Em vez de tentar se encaixar, você começa a entender que já existe um lugar para você.

Dica cósmica: valorize as relações em que você consegue ser você mesmo sem precisar provar o seu valor o tempo todo.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode recuperar a coragem para levar um sonho a sério. Uma ideia que parecia grande demais, distante demais ou até impossível começa a ganhar novos contornos quando você decide parar de ouvir as dúvidas que colocaram na sua cabeça.

O que nasceu como uma pequena vontade pode se transformar em um projeto muito maior. Hoje, o mais importante é não abandonar um objetivo só porque ele ainda não parece pronto. Construções importantes começam justamente quando alguém decide acreditar que vale a pena continuar.

Dica cósmica: proteja seus planos das opiniões que fazem você duvidar de si mesmo e dê um passo concreto em direção ao que deseja.

O date perfeito para Aquário

O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de jogos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: date em cafeteria moderna com vibe diferente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: sessão de filmes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: feira criativa ou de artesanato local por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de música em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: noite de conversa sobre ideias e planos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Aquário: passeio noturno pela cidade com parada para observar o movimento por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Aquário: experimentar comidas novas em um mesmo lugar por Imagem gerada por IA

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