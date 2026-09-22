ASTROLOGIA

Chega de carregar peso! 5 signos começam a deixar uma fase difícil para trás hoje (22 de setembro)

A energia do 22/9 favorece reconstruções importantes e mostra que aquilo que desmoronou pode abrir espaço para uma vida mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:00

Signos e estresse Crédito: Imagem gerada por IA

Tem coisa que precisa desmoronar para dar espaço a algo muito mais firme. É justamente essa a simbologia por trás de hoje (22), uma data associada à combinação dos números 9 e 22 na numerologia.

O 9 fala sobre encerramentos e desapego, enquanto o 22 é ligado à construção e à capacidade de transformar planos em algo concreto. Para cinco signos, essa combinação pode representar uma mudança de perspectiva que torna a vida mais simples e ajuda a deixar para trás aquilo que já não funciona. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries anda se sentindo limitado por uma situação que parece impedir qualquer avanço. Você tenta colocar uma ideia em prática, mas alguma coisa sempre aparece para interromper, atrasar ou dificultar o processo.

Hoje, porém, começa a surgir uma brecha. Em vez de aceitar as restrições como definitivas, você percebe que pode fazer diferente e dar mais força a uma ideia que estava sendo contida. Aquilo que parecia pequeno pode ganhar proporções muito maiores quando você finalmente encontra espaço para agir.

Dica cósmica: não diminua seus planos para caber nas limitações de outras pessoas. Descubra o que está ao seu alcance e comece por aí.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Gêmeos

Gêmeos pode sentir a cabeça mais leve hoje depois de passar um bom tempo pensando demais em uma ideia. Algo que não saía da sua mente começa finalmente a parecer possível, e isso muda completamente sua disposição.

O mais importante é que você percebe que não precisa esperar por um momento perfeito. As peças começam a se encaixar e fica mais fácil enxergar que você está no lugar certo para tirar um plano do papel. A dúvida pode até aparecer, mas já não precisa comandar suas escolhas.

Dica cósmica: pare de procurar mais um motivo para adiar e transforme aquela ideia que não sai da sua cabeça em uma primeira ação concreta.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Câncer

Câncer pode finalmente entender por que uma situação vinha causando tanto desconforto. Durante algum tempo, você ficou preso a uma única maneira de enxergar a própria vida, sem perceber que existiam outras possibilidades.

Hoje, essa percepção pode trazer uma sensação enorme de alívio. Quando você aceita que não precisa fazer tudo sempre do mesmo jeito, fica mais fácil encontrar soluções e seguir em frente. Uma mudança de perspectiva pode ser justamente o que faltava para tirar um peso dos seus ombros.

Dica cósmica: se uma situação continuar incomodando, experimente mudar a abordagem em vez de insistir na mesma solução.

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Libra

Libra entra em uma fase que favorece conexões, acordos e uma compreensão maior sobre o lugar que ocupa na vida das pessoas. Você pode perceber que não precisa se esforçar tanto para conquistar espaço ou agradar todo mundo.

Hoje, fica mais evidente que estar perto das pessoas certas torna tudo mais fácil. Quando você age de acordo com quem realmente é, as relações também tendem a ficar mais naturais. Em vez de tentar se encaixar, você começa a entender que já existe um lugar para você.

Dica cósmica: valorize as relações em que você consegue ser você mesmo sem precisar provar o seu valor o tempo todo.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Aquário

Aquário pode recuperar a coragem para levar um sonho a sério. Uma ideia que parecia grande demais, distante demais ou até impossível começa a ganhar novos contornos quando você decide parar de ouvir as dúvidas que colocaram na sua cabeça.

O que nasceu como uma pequena vontade pode se transformar em um projeto muito maior. Hoje, o mais importante é não abandonar um objetivo só porque ele ainda não parece pronto. Construções importantes começam justamente quando alguém decide acreditar que vale a pena continuar.

Dica cósmica: proteja seus planos das opiniões que fazem você duvidar de si mesmo e dê um passo concreto em direção ao que deseja.