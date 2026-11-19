ASTROLOGIA

Chega de carregar peso morto! 3 signos podem cortar o que atrapalha e deixar a vida muito mais leve hoje (19 de novembro)

Um incômodo antigo pode finalmente ser encarado de frente hoje, abrindo espaço para decisões que ajudam estes signos a recuperar o controle da própria rotina

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 07:00

Imagem gerada por IA Crédito: Signos

A sensação de que alguma coisa está consumindo energia demais pode ficar impossível de ignorar. Nesta quinta-feira (19), às 14h48, a quadratura entre Sol e Marte favorece uma análise mais direta do que precisa mudar. O aspecto pode trazer à tona situações desgastantes, mas também ajudar a encontrar disposição para encerrá-las.

A proposta não é resolver tudo de uma vez, e sim reconhecer o que já perdeu o sentido e parar de investir tempo em problemas que poderiam ficar para trás. Para três signos, essa percepção pode representar o começo de uma rotina mais tranquila. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode finalmente perceber que está sustentando uma situação que já não oferece nada em troca. Talvez seja uma relação, um compromisso ou até um hábito que continua ocupando espaço simplesmente porque você se acostumou com ele. Nesta quinta-feira, fica mais fácil enxergar o quanto isso tem custado.

A quadratura entre Sol e Marte ajuda a colocar esse incômodo em perspectiva. Se algo não faz mais sentido, não há motivo para continuar alimentando a situação. Ao reconhecer isso, você pode encontrar coragem para se afastar e recuperar o tempo e a energia que estavam sendo desperdiçados.

Dica cósmica: pare de insistir no que não acrescenta. Abrir mão também pode ser uma forma de cuidar de si.

Touro no trabalho 1 de 5

Câncer

Câncer pode estar precisando de uma pausa há algum tempo. A rotina parece exigir mais do que você consegue oferecer, e até os momentos de descanso podem não ser suficientes para recuperar as energias. A sensação de esgotamento merece atenção, principalmente quando você percebe que está adiando mudanças necessárias.

Nesta quinta-feira, a configuração astrológica pode ajudar a reconhecer que esperar alguém resolver tudo por você não vai mudar o cenário. É hora de assumir o controle das próprias escolhas, estabelecer limites e rever compromissos. Você não precisa continuar aceitando uma rotina que faz mal.

Dica cósmica: não espere chegar ao limite para dizer não. Respeitar suas necessidades também é uma prioridade.

Câncer no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes costuma encontrar maneiras de contornar os problemas e seguir em frente, mas há algo que vem consumindo energia demais. Pode ser uma responsabilidade, uma preocupação ou uma situação que ocupa tanto espaço na sua cabeça que já não dá para fingir que está tudo bem.

A quadratura entre Sol e Marte pode trazer o impulso necessário para tomar uma atitude. Em vez de apenas se adaptar ao incômodo, você tem a chance de decidir o que precisa terminar ou mudar. Recuperar a leveza depende de reconhecer que nem tudo precisa continuar fazendo parte da sua vida.

Dica cósmica: não confunda paciência com obrigação de suportar tudo. Escolha o que merece sua energia.