ASTROLOGIA

Chega de complicação! Universo ajuda 3 signos a deixar para trás hábitos que só atrapalham a vida a partir de hoje (27 de novembro)

Câncer, Libra e Peixes podem encontrar maneiras mais leves de cuidar de si mesmos e resolver questões que vêm causando desgaste

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:00

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Às vezes, a vida parece mais difícil porque insistimos em atitudes que já não fazem bem. Nesta sexta-feira (27), três signos podem perceber que chegou a hora de abandonar comportamentos que alimentam preocupações e tornam a rotina mais pesada. Com a Lua em Câncer desde quinta-feira (26), o período favorece um olhar mais atento às necessidades emocionais e ao autocuidado. O universo convida os escolhidos a fazer ajustes simples, mas capazes de trazer mais tranquilidade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Você sabe que existe um hábito que precisa deixar para trás, Câncer, mas talvez venha adiando essa decisão há mais tempo do que gostaria. Pode ser uma mania de guardar ressentimentos, assumir responsabilidades que não são suas ou insistir em situações que já demonstraram não fazer bem. Nesta sexta-feira, fica mais fácil reconhecer o quanto esse comportamento tem atrapalhado sua rotina.

O universo coloca em evidência a possibilidade de fazer diferente. Em vez de continuar ignorando aquilo que incomoda, você pode encontrar disposição para mudar aos poucos e recuperar o controle sobre suas escolhas. Não precisa resolver tudo de uma vez. O primeiro passo é admitir o que precisa mudar e parar de alimentar o que só traz desgaste.

Dica cósmica: não transforme velhos hábitos em obrigações. Você pode escolher um caminho mais leve sem se sentir culpado por isso.

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Libra

Às vezes, a solução está em fazer a sua parte, Libra. Você pode perceber que algumas situações só continuam complicadas porque determinadas atitudes vêm sendo adiadas. Organizar melhor a rotina, cuidar da alimentação ou retomar um compromisso com o próprio bem-estar são exemplos de mudanças que podem fazer diferença.

O universo favorece uma postura mais prática diante dessas questões. Não espere uma transformação imediata nem cobre perfeição de si mesmo. Pequenas escolhas, repetidas com constância, podem ajudar você a recuperar o equilíbrio e se sentir melhor no dia a dia. O importante é começar, em vez de continuar esperando pelas condições ideais.

Dica cósmica: cuide de si com a mesma atenção que costuma dedicar às outras pessoas. Seu bem-estar também precisa entrar na lista de prioridades.

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Peixes

Uma questão pessoal relacionada à sua saúde ou ao bem-estar pode voltar a ocupar seus pensamentos, Peixes. Talvez alguém próximo tenha tentado aconselhar você, mas sua primeira reação tenha sido se fechar ou não dar muita importância ao que foi dito. Nesta sexta-feira, vale ouvir com mais calma. Uma sugestão pode trazer uma perspectiva que você ainda não tinha considerado.

O universo pode surpreender você ao mostrar que aceitar ajuda não significa abrir mão da própria autonomia. Ao avaliar o que realmente faz sentido, você pode encontrar uma maneira mais simples de cuidar do corpo e respeitar seus limites. O resultado pode ser uma relação mais tranquila consigo mesmo e com as pessoas que demonstram preocupação.

Dica cósmica: escute sem se sentir obrigado a concordar com tudo. Aproveite os conselhos que fazem sentido e respeite o que seu corpo está pedindo.