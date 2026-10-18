ASTROLOGIA

Chega de contar moedas: 4 signos podem finalmente sair do aperto e ganhar mais dinheiro em outubro

Clientes antigos, reconhecimento profissional e parcerias podem abrir caminhos para melhorar a renda e deixar as contas menos apertadas

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período de aperto financeiro, quatro signos podem encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro em outubro. As possibilidades vão desde retomar oportunidades que ficaram pelo caminho até receber reconhecimento pelo trabalho realizado ou encontrar novas fontes de renda por meio de contatos profissionais.

Segundo a astróloga Shay, o momento favorece a revisão de acordos antigos, a retomada de conversas e a busca por alternativas para aumentar os ganhos. Mas não basta esperar que o dinheiro apareça: será importante reconhecer o próprio valor, negociar melhores condições e se movimentar para aproveitar as possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode descobrir que uma parte importante do crescimento financeiro está nas pessoas com quem trabalha e nas conexões que construiu ao longo do tempo. Parcerias, indicações e projetos em conjunto podem abrir caminhos para ganhar mais, mas será necessário participar ativamente dessas oportunidades. Em vez de esperar que alguém resolva tudo, o signo precisa mostrar suas habilidades, conversar com pessoas estratégicas e avaliar quais colaborações realmente valem a pena. O cuidado fica por conta de não assumir compromissos demais na empolgação de melhorar a renda.

Dica cósmica: fortaleça seus contatos profissionais e escolha parcerias que tenham potencial real de retorno financeiro.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Gêmeos

Para Gêmeos, uma pessoa do passado profissional pode voltar a ter importância. Alguém que acompanhou seu trabalho pode reconhecer o esforço realizado anteriormente, retomar uma conversa ou apresentar uma possibilidade que ajude o signo a seguir por um caminho diferente. Essa movimentação também pode trazer a sensação de encerramento de uma etapa que já deveria ter ficado para trás. Com isso, Gêmeos ganha espaço para buscar novos trabalhos, explorar outras áreas e encontrar maneiras diferentes de aumentar a renda.

Dica cósmica: retome contatos antigos e não descarte uma possibilidade só porque ela vem de uma experiência que parecia encerrada.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra

Libra pode ter bons motivos para revisitar oportunidades que não deram certo na primeira tentativa. Um cliente antigo, uma proposta deixada de lado ou uma ideia que nunca saiu do papel pode voltar a fazer sentido. A astróloga Shay recomenda rever preços, valores cobrados e negociações que ficaram sem resposta. Esse também pode ser o momento de reconhecer que o próprio trabalho merece uma remuneração melhor. Antes de aceitar qualquer proposta, Libra deve avaliar as condições e evitar repetir acordos que já se mostraram pouco vantajosos.

Dica cósmica: revise seus preços, cobre respostas pendentes e não tenha receio de negociar um valor mais justo pelo que você entrega.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Aquário

Aquário pode começar a perceber que o esforço acumulado finalmente está chamando a atenção das pessoas certas. O reconhecimento pode surgir por meio de uma promoção, de um novo projeto ou de uma conversa sobre o futuro profissional. Essa movimentação tende a abrir espaço para discutir responsabilidades, remuneração e os próximos passos da carreira. No entanto, antes de aceitar uma nova função, é importante entender o que será exigido e negociar condições compatíveis com o trabalho. Ganhar mais também significa saber quanto vale a própria dedicação.

Dica cósmica: se surgir uma proposta profissional, pergunte sobre salário, responsabilidades e possibilidades de crescimento antes de dar sua resposta.