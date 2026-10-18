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Chega de contar moedas: 4 signos podem finalmente sair do aperto e ganhar mais dinheiro em outubro

Clientes antigos, reconhecimento profissional e parcerias podem abrir caminhos para melhorar a renda e deixar as contas menos apertadas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período de aperto financeiro, quatro signos podem encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro em outubro. As possibilidades vão desde retomar oportunidades que ficaram pelo caminho até receber reconhecimento pelo trabalho realizado ou encontrar novas fontes de renda por meio de contatos profissionais.

Segundo a astróloga Shay, o momento favorece a revisão de acordos antigos, a retomada de conversas e a busca por alternativas para aumentar os ganhos. Mas não basta esperar que o dinheiro apareça: será importante reconhecer o próprio valor, negociar melhores condições e se movimentar para aproveitar as possibilidades. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode descobrir que uma parte importante do crescimento financeiro está nas pessoas com quem trabalha e nas conexões que construiu ao longo do tempo. Parcerias, indicações e projetos em conjunto podem abrir caminhos para ganhar mais, mas será necessário participar ativamente dessas oportunidades. Em vez de esperar que alguém resolva tudo, o signo precisa mostrar suas habilidades, conversar com pessoas estratégicas e avaliar quais colaborações realmente valem a pena. O cuidado fica por conta de não assumir compromissos demais na empolgação de melhorar a renda.

Dica cósmica: fortaleça seus contatos profissionais e escolha parcerias que tenham potencial real de retorno financeiro.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Gêmeos

Para Gêmeos, uma pessoa do passado profissional pode voltar a ter importância. Alguém que acompanhou seu trabalho pode reconhecer o esforço realizado anteriormente, retomar uma conversa ou apresentar uma possibilidade que ajude o signo a seguir por um caminho diferente. Essa movimentação também pode trazer a sensação de encerramento de uma etapa que já deveria ter ficado para trás. Com isso, Gêmeos ganha espaço para buscar novos trabalhos, explorar outras áreas e encontrar maneiras diferentes de aumentar a renda.

Dica cósmica: retome contatos antigos e não descarte uma possibilidade só porque ela vem de uma experiência que parecia encerrada.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Libra

Libra pode ter bons motivos para revisitar oportunidades que não deram certo na primeira tentativa. Um cliente antigo, uma proposta deixada de lado ou uma ideia que nunca saiu do papel pode voltar a fazer sentido. A astróloga Shay recomenda rever preços, valores cobrados e negociações que ficaram sem resposta. Esse também pode ser o momento de reconhecer que o próprio trabalho merece uma remuneração melhor. Antes de aceitar qualquer proposta, Libra deve avaliar as condições e evitar repetir acordos que já se mostraram pouco vantajosos.

Dica cósmica: revise seus preços, cobre respostas pendentes e não tenha receio de negociar um valor mais justo pelo que você entrega.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Aquário

Aquário pode começar a perceber que o esforço acumulado finalmente está chamando a atenção das pessoas certas. O reconhecimento pode surgir por meio de uma promoção, de um novo projeto ou de uma conversa sobre o futuro profissional. Essa movimentação tende a abrir espaço para discutir responsabilidades, remuneração e os próximos passos da carreira. No entanto, antes de aceitar uma nova função, é importante entender o que será exigido e negociar condições compatíveis com o trabalho. Ganhar mais também significa saber quanto vale a própria dedicação.

Dica cósmica: se surgir uma proposta profissional, pergunte sobre salário, responsabilidades e possibilidades de crescimento antes de dar sua resposta.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

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