ASTROLOGIA

Chega de dar murro em ponta de faca! Marte em Virgem mostra como cada signo pode conquistar o que deseja

Trânsito astrológico pede mais estratégia, organização e atitude para tirar planos do papel

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela sensação de fazer mil coisas e, mesmo assim, não sair do lugar? Isso pode começar a mudar. Nesta quinta-feira (26), Marte já estará em Virgem, movimento que teve início na noite anterior, às 20h37 de quarta (25), e que coloca a precisão e o planejamento em destaque. A proposta é entender o que está atrapalhando seus objetivos e, principalmente, descobrir quais atitudes podem ajudar a chegar onde você quer.

Ao longo dos próximos dias, cada signo terá questões diferentes para organizar. Enquanto alguns precisarão rever prioridades e concluir tarefas, outros terão de olhar com mais atenção para os relacionamentos, a vida profissional e até os próprios desejos. Confira as previsões, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Nada de deixar as tarefas pela metade, Áries! Com Marte em Virgem, o momento favorece a conclusão de projetos e pendências que você vem adiando. A vontade de começar algo novo pode aparecer com força, mas é importante não perder de vista o que já está em andamento. Organizar suas prioridades será essencial para avançar sem desperdiçar energia.

A quinta-feira também favorece o cuidado com as emoções e a retomada da confiança. Nos próximos dias, você pode recuperar o entusiasmo e perceber que tem mais condições de realizar seus planos do que imaginava.

Dica cósmica: escolha uma tarefa importante e termine o que começou antes de abraçar novos desafios.

Touro

Histórias antigas podem reaparecer na sua vida amorosa, Touro, e trazer algumas dúvidas. Se você está em um relacionamento recente, talvez perceba que existe algo faltando ou que ainda precisa ser compreendido. O momento pede que você olhe para experiências passadas sem deixar que elas determinem suas escolhas atuais.

Também vale refletir sobre os rumos que deseja seguir. Algumas situações podem funcionar como um alerta para que você avalie suas opções com calma, especialmente antes de tomar decisões importantes.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar. Entenda o que você realmente procura antes de tomar uma atitude.

Gêmeos

Marte em Virgem pode ampliar sua visão e ajudar a perceber questões que estavam passando despercebidas. A atenção se volta especialmente para sua casa e sua vida pessoal. Você pode sentir vontade de mudar a decoração, reorganizar os ambientes ou simplesmente deixar seu espaço mais parecido com quem você é hoje.

Esse movimento também favorece uma postura mais ativa diante de problemas que precisam ser resolvidos. Ao mesmo tempo, as conversas podem render boas conexões, novas amizades e até a chance de melhorar a relação com alguém com quem existia algum atrito.

Dica cósmica: comece por uma mudança pequena no seu ambiente. Organizar o lado de fora pode ajudar a clarear as ideias.

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Câncer

A entrada de Marte em Virgem favorece novas ideias e uma postura mais aberta diante do que acontece ao seu redor. Você pode perceber que não precisa resolver tudo sozinho e que participar mais da comunidade pode trazer experiências interessantes. Sair da rotina, conhecer pessoas e explorar outros ambientes tende a fazer bem.

Aproveite os próximos dias para ampliar seus contatos e experimentar atividades diferentes. Mais adiante, será importante respeitar seu próprio ritmo e evitar assumir compromissos demais enquanto se adapta às mudanças.

Dica cósmica: aceite convites e converse com pessoas diferentes. Uma troca inesperada pode abrir uma possibilidade interessante.

Leão

A vontade de compartilhar ideias e estar perto dos amigos pode ganhar força. As conversas ajudam a alimentar sua criatividade, mas a mudança de Marte de signo também pede uma revisão das prioridades. É hora de pensar no que realmente importa e no que merece receber sua atenção.

Cuidado apenas com a vontade de gastar além da conta para conquistar tudo o que deseja. Não é preciso abrir mão dos prazeres, mas equilibrar os planos mais ambiciosos com decisões práticas pode fazer diferença nos resultados.

Dica cósmica: antes de comprar por impulso ou assumir um compromisso, pergunte a si mesmo se aquilo combina com seus objetivos.

Virgem

Marte entra no seu signo e aumenta sua disposição para agir em busca de conquistas. Você pode sentir mais coragem para tomar iniciativas, defender seus interesses e concentrar esforços em objetivos pessoais. É um período de bastante movimento, mas que também exige cuidado para não querer resolver tudo de uma vez.

Tenha paciência, especialmente ao lidar com projetos que precisam de tempo para amadurecer. A organização será uma aliada, assim como a capacidade de reconhecer seus limites. A tranquilidade dos próximos dias pode ajudar a manter os pés no chão.

Dica cósmica: transforme sua energia em um plano possível. Consistência vale mais do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo.

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Libra

Depois de mudanças nas suas amizades e nos círculos sociais, este período convida você a olhar mais para si. Marte em Virgem favorece momentos de reflexão e autocuidado. Pode ser uma boa oportunidade para entender quais relações fazem sentido, quais experiências deixaram marcas positivas e o que você deseja preservar daqui para a frente.

As conversas com pessoas que inspiram você também podem trazer novas perspectivas. Aproveite para avaliar as transformações recentes nos seus vínculos e pensar no que está disposto a fazer para manter relações que realmente importam.

Dica cósmica: reserve um tempo para si e não se sinta obrigado a manter por perto relações que já não fazem sentido.

Escorpião

As parcerias e os contatos profissionais ganham destaque. Depois de um período em que sua atenção esteve mais voltada para a própria imagem e suas conquistas individuais, agora pode ser interessante fortalecer alianças e reconhecer quem contribuiu para sua trajetória.

No trabalho, algumas diferenças de objetivos podem ficar mais evidentes. Observe com quem você compartilha planos e valores antes de decidir quais relações merecem investimento. Também vale retomar o contato com pessoas que tiveram importância na sua vida.

Dica cósmica: valorize quem caminha ao seu lado, mas não ignore os sinais de que certas parcerias perderam o sentido.

Sagitário

Você pode estar questionando os rumos da carreira ou até considerando voltar a estudar, Sagitário. Essas decisões não precisam ser resolvidas de uma hora para outra. Marte em Virgem coloca essas questões em evidência, mas pede tempo para analisar possibilidades e entender o que realmente combina com seus planos.

Enquanto isso, ampliar sua rede de contatos pode ser bastante positivo. Conversas, encontros e novas amizades ajudam a conhecer caminhos diferentes e podem render conexões profissionais interessantes.

Dica cósmica: não tenha pressa para definir seu futuro. Pesquise possibilidades e converse com quem pode ajudar você a enxergar novas alternativas.

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Capricórnio

Boas notícias podem aparecer depois de um período de esforço. Com Marte em Virgem, fica mais fácil direcionar sua energia para metas e projetos que estavam esperando uma oportunidade para avançar. Você também pode perceber que seu empenho começa a ser reconhecido e que algumas dúvidas sobre o caminho escolhido estão perdendo força.

O momento favorece novas experiências e mudanças na maneira de enxergar o mundo. Nos próximos meses, algumas convicções podem ser revistas, especialmente quando você entrar em contato com ideias e perspectivas diferentes.

Dica cósmica: aproveite o reconhecimento, mas continue investindo no que deseja construir a longo prazo.

Aquário

A sensação de precisar medir cada palavra ou atitude pode diminuir, Aquário. Com Marte em Virgem, a atenção se volta para questões emocionais e para a vida amorosa. É uma oportunidade de olhar com mais profundidade para seus relacionamentos e entender o que precisa mudar para que você se sinta mais seguro.

Nem tudo será simples, já que esse período pode trazer conversas delicadas e sentimentos que estavam guardados. Por isso, procure não se perder em cenários imaginários. Nos próximos dias, atividades que despertam sua alegria e criatividade podem ajudar a aliviar a tensão.

Dica cósmica: encare conversas importantes com honestidade, mas sem transformar cada dúvida em motivo para preocupação.

Peixes

Um desejo antigo pode voltar com força, Peixes. Desta vez, você talvez se sinta mais preparado para tomar as rédeas da situação e fazer algo para que esse plano saia do papel. O desafio será evitar que tensões nos relacionamentos atrapalhem suas decisões.

Nas próximas semanas, a comunicação e a disposição para negociar serão fundamentais. Nem sempre será possível fazer tudo do seu jeito, mas encontrar um meio-termo pode evitar conflitos desnecessários. Acalmar as emoções também ajudará a atravessar esse período com mais clareza.