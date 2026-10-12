ASTROLOGIA

Chega de desaforo: 4 signos cansam de ser testados e começam a colocar os outros no devido lugar em outubro

Depois de meses engolindo situações desagradáveis, esses signos podem perder a paciência e finalmente decidir que não vão mais aceitar qualquer coisa

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Tem uma hora em que até a pessoa mais paciente chega ao limite. Depois de meses lidando com provocações, desrespeito, gente ultrapassando seus limites e situações que pareciam testar sua paciência o tempo inteiro, quatro signos podem decidir que já deu.

Marte entrou em Leão em 27 de setembro, às 23h49, e essa energia pode deixar esses signos muito menos dispostos a aceitar desaforos durante outubro e novembro. A astróloga Eleanor explicou que o período tende a mostrar o que acontece quando alguém insiste em ultrapassar os limites de uma pessoa "uma vez a mais".

A questão não é sair comprando briga com todo mundo. Para esses signos, a verdadeira mudança está em parar de diminuir a si mesmos, escolher melhor quem merece acesso à sua vida e colocar a própria energia em objetivos que realmente importam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode chegar ao limite depois de passar tempo demais tentando manter a paz. Pessoas próximas, especialmente familiares e amigos, podem ter se acostumado com sua disposição para ajudar e acabar ultrapassando limites que antes pareciam inegociáveis.

A tendência agora é Touro finalmente se posicionar. Em vez de aceitar situações desconfortáveis apenas para evitar drama, o signo pode perceber que dizer "não" também é uma forma de cuidar de si. Isso não significa agir com violência ou transformar qualquer desentendimento em guerra, mas deixar claro que sua paciência não é infinita.

Eleanor aconselha não deixar que outras pessoas pressionem o signo a tomar decisões para as quais ainda não está preparado. O importante é sustentar a própria posição porque ela realmente faz sentido, e não apenas por teimosia.

Dica cósmica: você não precisa criar uma briga para estabelecer um limite. Basta deixar claro o que não aceita mais.

Perfume ideal para Touro 1 de 4

Leão

Leão pode sentir com muita força que chegou a hora de parar de se diminuir para que outras pessoas se sintam maiores. Depois de tolerar gente falando por cima, desrespeitando suas escolhas ou até tentando constrangê-lo diante dos outros, o signo pode finalmente colocar a própria vida no centro.

A grande virada está em parar de gastar energia tentando provar que alguém está errado. Segundo Eleanor, mostrar que uma pessoa estava errada ainda significa permitir que a opinião dela influencie suas decisões. A verdadeira vitória seria construir uma vida tão alinhada com seus próprios objetivos que a opinião dos outros simplesmente deixe de importar.

Com isso, Leão pode ficar ainda mais focado em sonhos, projetos e conquistas. A competitividade também pode aumentar, mas dessa vez ela serve como combustível para chegar onde o signo quer.

Dica cósmica: não transforme seus objetivos em uma resposta para quem duvidou de você. Faça por você.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Escorpião

Escorpião pode transformar o incômodo de ser subestimado em combustível para uma mudança enorme. Em vez de perder horas discutindo com quem não reconhece seu valor, o signo pode começar a direcionar toda essa irritação para aquilo que realmente quer conquistar.

A astróloga Eleanor afirma que ser subestimado pode acender uma espécie de fogo em Escorpião durante outubro e novembro. A vontade de dar o troco pode até existir, mas a melhor resposta tende a ser outra: crescer tanto que a opinião daquela pessoa deixe de ter importância.

Isso pode aparecer no trabalho, no dinheiro, nos cuidados com o próprio corpo ou em qualquer objetivo que esteja no radar. O que começa como irritação pode acabar funcionando como o empurrão que faltava para Escorpião levar a sério uma meta antiga.

Dica cósmica: não desperdice energia tentando convencer quem duvida de você. Use essa força para construir algo que fale por si.

Perfume ideal para Escorpião 1 de 4

Aquário

Aquário pode estar cansado de lidar com pessoas que dizem respeitar sua individualidade, mas só enquanto suas escolhas não atrapalham os interesses delas. A diferença é que, em vez de explodir ou entrar em todas as discussões, o signo pode escolher observar em silêncio quem realmente está ao seu lado.

Algumas relações podem acabar ficando pelo caminho. Amizades podem esfriar ou até chegar ao fim quando Aquário perceber que determinadas pessoas sentem falta não exatamente dele, mas do acesso que tinham à sua vida.

No começo, essas mudanças podem doer. Ainda assim, o afastamento pode abrir espaço para relações mais saudáveis, com pessoas que respeitam a liberdade e a individualidade de Aquário sem tentar controlar suas escolhas.

Dica cósmica: nem todo afastamento é uma perda. Às vezes, perder acesso à sua vida é exatamente o que uma pessoa precisava para deixar de ultrapassar seus limites.