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Chega de empurrar com a barriga: 3 signos precisam tomar as rédeas da própria vida hoje (16 de outubro)

O fim de Plutão retrógrado e um aspecto favorável entre Marte e Saturno reforçam a vontade de colocar planos em prática e mudar o que já não funciona

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e tempo
Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira (16 de outubro), três signos podem sentir que chegou a hora de parar de adiar decisões e começar a construir a vida que desejam. Depois de perceberem que algumas áreas estavam fora de controle ou avançavam menos do que gostariam, eles encontram motivos para agir com mais firmeza.

O momento ganha um simbolismo especial com o fim de Plutão retrógrado em Aquário, ocorrido na noite de quinta-feira (15), às 23h40. Na astrologia, esse movimento está associado a transformações profundas e à necessidade de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Já o trígono entre Marte e Saturno, exato às 5h32 desta sexta-feira, representa uma combinação favorável entre iniciativa, disciplina e persistência.

Para esses três signos, a mensagem é clara: querer mudar não basta. É preciso tomar decisões, corrigir o que não está funcionando e sustentar as atitudes necessárias para chegar aonde desejam. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode perceber que não precisa continuar em uma situação que provoca insegurança ou insatisfação. Quando alguma coisa deixa de fazer sentido, o signo tende a preferir a ação à espera, e essa disposição pode ganhar força nesta sexta-feira.

O desafio será transformar a vontade de mudar em decisões que realmente tragam mais estabilidade e satisfação. Em vez de se preocupar demais com a opinião alheia, Áries pode concentrar energia naquilo que está ao próprio alcance e começar a construir uma realidade mais compatível com seus desejos.

Dica cósmica: não tome decisões apenas para provar um ponto. Escolha o que realmente pode melhorar sua vida e dê o primeiro passo.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode sentir necessidade de recuperar o controle de áreas da vida que ficaram desorganizadas. Hábitos que perderam a função, compromissos negligenciados e planos deixados de lado podem exigir atenção. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, o signo percebe que precisa assumir a responsabilidade pelas mudanças.

O momento favorece uma postura mais disciplinada e comprometida com os próprios objetivos. Isso não significa resolver todos os problemas de uma vez, mas reconhecer o que precisa de atenção e estabelecer prioridades para retomar o rumo.

Dica cósmica: escolha uma área da vida que precisa de mais organização e comece por ela. A constância vale mais do que uma grande promessa.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode entrar nesta sexta-feira com mais disposição para trabalhar por aquilo que deseja conquistar. O signo sabe valorizar o progresso e tende a se sentir mais motivado quando percebe que seus esforços estão produzindo resultados concretos.

Para avançar, porém, pode ser necessário abandonar métodos antigos e aceitar que algumas mudanças são inevitáveis. Insistir em fazer tudo exatamente como antes nem sempre leva ao resultado esperado. Capricórnio tem a chance de rever estratégias, estabelecer metas mais claras e colocar a disciplina a serviço de uma vida melhor.

Dica cósmica: não confunda persistência com insistir no que já não funciona. Ajuste a estratégia e continue avançando.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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