ASTROLOGIA

Chega de empurrar com a barriga: 3 signos precisam tomar as rédeas da própria vida hoje (16 de outubro)

O fim de Plutão retrógrado e um aspecto favorável entre Marte e Saturno reforçam a vontade de colocar planos em prática e mudar o que já não funciona

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta sexta-feira (16 de outubro), três signos podem sentir que chegou a hora de parar de adiar decisões e começar a construir a vida que desejam. Depois de perceberem que algumas áreas estavam fora de controle ou avançavam menos do que gostariam, eles encontram motivos para agir com mais firmeza.

O momento ganha um simbolismo especial com o fim de Plutão retrógrado em Aquário, ocorrido na noite de quinta-feira (15), às 23h40. Na astrologia, esse movimento está associado a transformações profundas e à necessidade de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas. Já o trígono entre Marte e Saturno, exato às 5h32 desta sexta-feira, representa uma combinação favorável entre iniciativa, disciplina e persistência.

Para esses três signos, a mensagem é clara: querer mudar não basta. É preciso tomar decisões, corrigir o que não está funcionando e sustentar as atitudes necessárias para chegar aonde desejam. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode perceber que não precisa continuar em uma situação que provoca insegurança ou insatisfação. Quando alguma coisa deixa de fazer sentido, o signo tende a preferir a ação à espera, e essa disposição pode ganhar força nesta sexta-feira.

O desafio será transformar a vontade de mudar em decisões que realmente tragam mais estabilidade e satisfação. Em vez de se preocupar demais com a opinião alheia, Áries pode concentrar energia naquilo que está ao próprio alcance e começar a construir uma realidade mais compatível com seus desejos.

Dica cósmica: não tome decisões apenas para provar um ponto. Escolha o que realmente pode melhorar sua vida e dê o primeiro passo.

Comidas que são a cara de Áries 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode sentir necessidade de recuperar o controle de áreas da vida que ficaram desorganizadas. Hábitos que perderam a função, compromissos negligenciados e planos deixados de lado podem exigir atenção. Em vez de esperar que tudo se resolva sozinho, o signo percebe que precisa assumir a responsabilidade pelas mudanças.

O momento favorece uma postura mais disciplinada e comprometida com os próprios objetivos. Isso não significa resolver todos os problemas de uma vez, mas reconhecer o que precisa de atenção e estabelecer prioridades para retomar o rumo.

Dica cósmica: escolha uma área da vida que precisa de mais organização e comece por ela. A constância vale mais do que uma grande promessa.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode entrar nesta sexta-feira com mais disposição para trabalhar por aquilo que deseja conquistar. O signo sabe valorizar o progresso e tende a se sentir mais motivado quando percebe que seus esforços estão produzindo resultados concretos.

Para avançar, porém, pode ser necessário abandonar métodos antigos e aceitar que algumas mudanças são inevitáveis. Insistir em fazer tudo exatamente como antes nem sempre leva ao resultado esperado. Capricórnio tem a chance de rever estratégias, estabelecer metas mais claras e colocar a disciplina a serviço de uma vida melhor.

Dica cósmica: não confunda persistência com insistir no que já não funciona. Ajuste a estratégia e continue avançando.