ASTROLOGIA

Chega de engolir sapo! 4 signos podem tomar as rédeas da situação e mostrar sua força hoje (29 de novembro)

Conversas diretas, reconhecimento profissional e acertos na vida pessoal podem marcar o domingo desses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 11:00

Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Sabe aquela situação que você vem tentando contornar há algum tempo? Neste domingo (29 de novembro), alguns signos podem encontrar mais coragem para falar o que pensam, estabelecer limites e resolver questões que estavam causando incômodo. O dia favorece atitudes mais firmes e conversas sinceras, seja no trabalho, nos relacionamentos ou dentro de casa. Para quatro signos, pode ser uma boa oportunidade de deixar de lado o receio de desagradar e mostrar o que realmente querem. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Uma questão familiar ou um incômodo dentro de casa pode finalmente ser resolvido por Touro neste domingo. Se alguma situação vem provocando irritação, talvez seja hora de abandonar indiretas e falar com clareza sobre o que está acontecendo. Nem sempre é fácil abrir mão do orgulho, principalmente quando você acredita que está com a razão, mas uma conversa honesta pode evitar que o problema se prolongue.

O momento favorece acordos e ajustes na convivência. Em vez de transformar uma divergência em uma disputa para ver quem vence, tente entender o que cada pessoa espera. Uma atitude mais direta pode ajudar a colocar os pontos nos is e trazer o alívio que você estava procurando.

Dica cósmica: não espere que os outros adivinhem o que está incomodando você. Fale com sinceridade, mas sem transformar a conversa em uma competição.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

Leão pode sentir a confiança em alta neste domingo, com mais facilidade para expressar opiniões e deixar claro o que não está disposto a aceitar. Sua presença tende a chamar atenção, mas vale observar quem realmente respeita seu espaço e quem parece querer tirar sua energia. Não é necessário entrar em todas as disputas para provar seu valor.

A melhor parte do dia pode estar justamente na liberdade de falar o que pensa. Uma conversa franca pode ajudar a esclarecer sentimentos e colocar limites em uma relação. Sua sinceridade também pode ser bem recebida por pessoas que preferem saber exatamente onde estão pisando.

Dica cósmica: não diminua sua personalidade para deixar todo mundo confortável. Apenas escolha as batalhas que realmente merecem sua atenção.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode ter uma oportunidade interessante de conquistar mais reconhecimento profissional neste domingo. Talvez seja o momento de mostrar melhor o resultado do seu trabalho, apresentar uma ideia ou deixar claro que deseja participar de decisões importantes. Mesmo que você prefira agir discretamente, algumas situações podem pedir que assuma o protagonismo.

Sua comunicação também pode chamar atenção. As pessoas tendem a observar mais suas atitudes e opiniões, o que pode favorecer conversas importantes sobre carreira e objetivos. Aproveite para defender seus interesses, mas sem transformar toda interação em uma disputa de poder. Mostrar segurança não significa precisar provar algo o tempo inteiro.

Dica cósmica: dê visibilidade ao que você faz bem. Não espere que todo mundo perceba seu esforço se você também não mostrar suas conquistas.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Aquário

Aquário pode perceber que precisa encontrar um equilíbrio melhor entre as responsabilidades profissionais e a vida pessoal. Talvez alguém próximo esteja sentindo sua ausência ou queira conversar sobre a distância que se criou nos últimos tempos. Em vez de desconversar ou tratar o assunto como cobrança, tente ouvir o que essa pessoa tem a dizer.

Uma conversa sincera pode ajudar a esclarecer sentimentos e aproximar quem estava se afastando. Você não precisa resolver tudo imediatamente, mas demonstrar disposição para falar sobre o que está acontecendo já pode fazer diferença. Permitir que as pessoas entendam suas dificuldades também é uma forma de fortalecer os vínculos.

Dica cósmica: não confunda independência com ter que dar conta de tudo sozinho. Deixe as pessoas importantes participarem da sua vida.