Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)

Esses 3 signos podem perceber que não precisam esperar ninguém para deixar a tristeza para trás e voltar a aproveitar a vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A felicidade pode começar a voltar quando a gente para de esperar que outra pessoa resolva aquilo que está doendo. Neste sábado, 17 de outubro, três signos podem perceber que, embora outras pessoas tenham contribuído para suas tristezas, não precisam continuar entregando a elas o controle sobre o próprio bem-estar.

A mudança começa com uma decisão pessoal: parar de viver em função do que aconteceu e recuperar o poder de escolher como seguir em frente. Isso não significa ignorar sentimentos ou fingir que nada aconteceu, mas entender que a própria felicidade não precisa ficar condicionada às atitudes de ninguém. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O universo vai abrir seus caminhos: 3 signos podem receber uma dose extra de sorte e deixar a confusão para trás hoje (17 de outubro)

O universo vai abrir seus caminhos: 3 signos podem receber uma dose extra de sorte e deixar a confusão para trás hoje (17 de outubro)

Imagem - Hoje (17 de outubro), estes signos podem colocar as contas em ordem e fortalecer relações importantes

Hoje (17 de outubro), estes signos podem colocar as contas em ordem e fortalecer relações importantes

Imagem - 4 signos do horóscopo chinês percebem hoje (17 de outubro) que um desvio pode levar a algo melhor

4 signos do horóscopo chinês percebem hoje (17 de outubro) que um desvio pode levar a algo melhor

Câncer

Câncer pode perceber que passou tempo demais responsabilizando outras pessoas por situações que o deixaram triste. Embora seja verdade que certas atitudes alheias tenham contribuído para esse sentimento, o signo começa a entender que continuar preso a essas mágoas também significa entregar aos outros um poder que deveria ser seu.

Neste sábado, fica mais fácil reconhecer que é possível recuperar o controle da própria vida sem precisar esperar um pedido de desculpas ou uma mudança de comportamento. Câncer pode começar a escolher a própria felicidade, mesmo que nem tudo ao redor esteja resolvido.

Dica cósmica: reconheça o que machucou você, mas não deixe que essa dor decida como serão os seus próximos dias.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode perceber que a tristeza acumulada não combina com a pessoa que deseja ser. Depois de atribuir parte do próprio sofrimento às atitudes de alguém, o signo começa a questionar por que ainda permite que essa situação determine seu estado emocional.

Neste sábado, a decisão de recuperar o controle pode fazer uma diferença importante. Isso não significa absolver quem causou mágoas, mas deixar de permitir que essas pessoas continuem influenciando cada passo. Escorpião pode encontrar mais espaço para a tranquilidade ao entender que seguir em frente também é uma forma de retomar a própria força.

Dica cósmica: não permita que alguém que já fez você sofrer continue ocupando espaço demais na sua vida. Retome o controle das suas escolhas.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode começar a reconhecer que algumas tristezas recentes influenciaram até a maneira como demonstra carinho. Mesmo querendo oferecer amor e atenção, o signo pode ter se fechado sem perceber, criando uma distância entre o que sente e aquilo que consegue expressar.

Neste sábado, surge a possibilidade de olhar para esses sentimentos com mais honestidade e entender o que precisa mudar. Ao identificar a própria tristeza, Peixes pode deixar de carregá-la em silêncio e recuperar a liberdade de demonstrar afeto sem tanto medo ou resistência.

Dica cósmica: não deixe que as decepções determinem a maneira como você ama. Respeite seu tempo, mas permita-se criar novas conexões.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
1 de 10
Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Resumo de Por Você de 19 a 24 de outubro término de Bela e Lucas e briga por guarda

Resumo de Por Você de 19 a 24 de outubro término de Bela e Lucas e briga por guarda
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Iuri revela caso entre Pilar e Tom, e Heitor promete descobrir quem matou o pai neste sábado (17)

'Quem Ama Cuida': Iuri revela caso entre Pilar e Tom, e Heitor promete descobrir quem matou o pai neste sábado (17)
Imagem - Vitor confronta Vanessa em Por Você neste sábado (17 de outubro)

Vitor confronta Vanessa em Por Você neste sábado (17 de outubro)