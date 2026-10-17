ASTROLOGIA

Chega de entregar sua felicidade nas mãos dos outros: 3 signos começam a recuperar a alegria hoje (17 de outubro)

Esses 3 signos podem perceber que não precisam esperar ninguém para deixar a tristeza para trás e voltar a aproveitar a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A felicidade pode começar a voltar quando a gente para de esperar que outra pessoa resolva aquilo que está doendo. Neste sábado, 17 de outubro, três signos podem perceber que, embora outras pessoas tenham contribuído para suas tristezas, não precisam continuar entregando a elas o controle sobre o próprio bem-estar.

A mudança começa com uma decisão pessoal: parar de viver em função do que aconteceu e recuperar o poder de escolher como seguir em frente. Isso não significa ignorar sentimentos ou fingir que nada aconteceu, mas entender que a própria felicidade não precisa ficar condicionada às atitudes de ninguém. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode perceber que passou tempo demais responsabilizando outras pessoas por situações que o deixaram triste. Embora seja verdade que certas atitudes alheias tenham contribuído para esse sentimento, o signo começa a entender que continuar preso a essas mágoas também significa entregar aos outros um poder que deveria ser seu.

Neste sábado, fica mais fácil reconhecer que é possível recuperar o controle da própria vida sem precisar esperar um pedido de desculpas ou uma mudança de comportamento. Câncer pode começar a escolher a própria felicidade, mesmo que nem tudo ao redor esteja resolvido.

Dica cósmica: reconheça o que machucou você, mas não deixe que essa dor decida como serão os seus próximos dias.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode perceber que a tristeza acumulada não combina com a pessoa que deseja ser. Depois de atribuir parte do próprio sofrimento às atitudes de alguém, o signo começa a questionar por que ainda permite que essa situação determine seu estado emocional.

Neste sábado, a decisão de recuperar o controle pode fazer uma diferença importante. Isso não significa absolver quem causou mágoas, mas deixar de permitir que essas pessoas continuem influenciando cada passo. Escorpião pode encontrar mais espaço para a tranquilidade ao entender que seguir em frente também é uma forma de retomar a própria força.

Dica cósmica: não permita que alguém que já fez você sofrer continue ocupando espaço demais na sua vida. Retome o controle das suas escolhas.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Peixes

Peixes pode começar a reconhecer que algumas tristezas recentes influenciaram até a maneira como demonstra carinho. Mesmo querendo oferecer amor e atenção, o signo pode ter se fechado sem perceber, criando uma distância entre o que sente e aquilo que consegue expressar.

Neste sábado, surge a possibilidade de olhar para esses sentimentos com mais honestidade e entender o que precisa mudar. Ao identificar a própria tristeza, Peixes pode deixar de carregá-la em silêncio e recuperar a liberdade de demonstrar afeto sem tanto medo ou resistência.

Dica cósmica: não deixe que as decepções determinem a maneira como você ama. Respeite seu tempo, mas permita-se criar novas conexões.