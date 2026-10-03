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Chega de esperar a vida melhorar: 3 signos podem dar um chega pra lá na mesmice hoje (3 de outubro)

Com a Lua em Câncer neste sábado, esses signos podem recuperar a disposição para mudar o que não está funcionando e tomar as rédeas da própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 07:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Tem dia em que a gente simplesmente cansa de esperar. Esperar a situação melhorar, alguém tomar uma atitude ou aparecer uma solução que resolva tudo de uma vez. Para três signos, esse momento pode ter chegado.

A Lua em Câncer neste sábado, 3 de outubro, favorece uma postura mais consciente diante da própria vida. Em vez de continuar reclamando daquilo que incomoda, esses signos podem perceber que algumas mudanças dependem muito mais deles do que imaginavam.

A energia do dia ajuda a transformar vontade em atitude. E, quando o primeiro movimento acontece, até aquilo que parecia complicado demais pode começar a ficar mais fácil. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries não costuma esperar muito quando decide que alguma coisa precisa mudar. Hoje, essa característica fica ainda mais forte. O signo pode olhar para uma situação que vem incomodando há algum tempo e simplesmente pensar: chega, vou resolver isso.

A Lua em Câncer ajuda Áries a perceber que melhorar a própria vida não significa esperar que outra pessoa faça o trabalho. Pode ser uma mudança pequena na rotina, uma decisão importante ou até o fim de um hábito que já não faz sentido. O importante é sair da posição de espectador e assumir novamente o controle.

Dica cósmica: se existe alguma coisa que você sabe que precisa mudar, escolha um primeiro passo e faça hoje. Não precisa resolver tudo de uma vez.

Comidas que são a cara de Áries

Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA
Pizza de Áries: Pepperoni - O clássico picante que combina com a personalidade impulsiva. por Imagem gerada por IA
Junk food de Áries: Hot Dog completo - Rápido, prático e energético para quem não quer perder tempo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Áries: Burger de Costela com Molho Spicy - Robusto, suculento e com um toque de ardência. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Áries: Café Espresso duplo - Áries precisa de energia imediata e prefere algo direto e forte. por Imagem gerada por IA
Petisco de Áries: Nachos com Chili - Crocante, intenso e perfeito para comer com as mãos. por Imagem gerada por IA
Bebida de Áries: Drink de Melancia com Pimenta - A cor vermelha do signo com o toque picante do elemento fogo. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Áries: Sorbet de Frutas Vermelhas - O contraste do gelado com a cor vibrante e o sabor ácido. por Imagem gerada por IA
Fruta de Áries: Romã - Uma fruta de cor intensa, cheia de sementes e ligada à vitalidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Áries: Ovos Mexidos com Bacon - Proteína pura para começar o dia com força total. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Áries: Carne Grelhada (Steak) - Remete ao fogo direto e ao instinto caçador e prático. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode acordar com uma disposição que estava faltando nos últimos dias. Talvez nem saiba exatamente onde quer chegar ainda, mas uma coisa fica clara: continuar parado não parece mais uma opção.

A Lua em Câncer pode despertar uma vontade maior de cuidar da própria vida e corrigir aquilo que não está funcionando. O mais interessante é que Escorpião pode se surpreender com a própria capacidade de mudança. Uma decisão aparentemente pequena pode abrir caminho para transformações muito maiores.

Hoje é um daqueles dias em que o signo pode olhar para trás e pensar que estava subestimando o quanto conseguia fazer por conta própria.

Dica cósmica: não espere ter o plano inteiro pronto para começar. Use a energia que você tem agora e descubra o próximo passo enquanto caminha.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio sabe que algumas mudanças são inevitáveis, mas nem sempre gosta de sair da zona de conforto para fazê-las acontecer. Hoje, porém, o signo pode perceber que permanecer exatamente onde está também tem um preço.

A Lua em Câncer traz uma dose maior de sensibilidade e percepção, ajudando Capricórnio a entender o que realmente precisa ser ajustado. Pode surgir uma ideia, uma conversa ou uma decisão capaz de mudar bastante a rotina. E, dessa vez, o signo não precisa fazer tudo sozinho. A mudança que melhora sua vida também pode beneficiar quem está por perto.

Dica cósmica: não confunda estabilidade com ficar parado. Algumas das melhores mudanças começam justamente quando você decide sair do lugar conhecido.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
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Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

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