ASTROLOGIA

Chega de ficar no mesmo lugar! Temporada de Sagitário promete sacudir a vida dos 12 signos na próxima semana

O Sol muda de signo neste domingo (22), enquanto a Superlua Cheia em Gêmeos movimenta a semana; relacionamentos, planos e decisões podem ganhar novos rumos.

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e Sol em Sagitário Crédito: Imagem gerada por IA

A próxima semana começa com uma mudança importante no céu: o Sol entra em Sagitário às 4h24 deste domingo (22), inaugurando um período associado à expansão, à liberdade e à vontade de experimentar coisas novas. A temporada sagitariana convida os signos a abandonar velhos receios, recuperar a confiança e olhar para o futuro com mais disposição.

A movimentação continua com a Lua entrando em Touro às 7h10 de domingo. Na terça-feira (24), às 8h10, o satélite passa para Gêmeos e, às 11h53, acontece a Superlua Cheia no signo, a 2°19'. O momento pode colocar conversas, relações e decisões em evidência, trazendo situações que pedem mais clareza e flexibilidade.

Para cada signo, essa combinação pode se manifestar de um jeito. A seguir, confira as previsões, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Áries começa a semana com vontade de tirar planos antigos do papel. A temporada de Sagitário favorece a coragem para perseguir objetivos maiores, especialmente aqueles que exigem iniciativa e disposição para enfrentar obstáculos. Em vez de gastar energia lamentando o que não deu certo, vale concentrar esforços no que ainda pode ser construído.

A Lua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode movimentar conversas e trazer informações importantes. Uma troca de ideias ou o apoio de alguém próximo pode ajudar a enxergar uma solução que ainda não estava no radar. Aproveite para organizar os próximos passos e não tente resolver tudo de uma vez.

Dica cósmica: escolha uma meta importante e transforme a empolgação em um plano possível de executar.

Touro

A entrada da Lua em seu signo no domingo (22) coloca suas necessidades em evidência. O momento favorece uma reflexão sobre segurança, conforto e relações importantes. Algumas questões familiares ou afetivas podem voltar à pauta, pedindo mais paciência e disposição para ouvir quem está ao seu lado.

Com a chegada da Lua Cheia em Gêmeos na terça-feira (24), conversas sobre dinheiro, prioridades e valores pessoais podem ganhar força. É uma boa oportunidade para rever acordos e perceber o que precisa mudar para que você se sinta mais estável. Não se feche para opiniões diferentes só porque elas desafiam seus hábitos.

Dica cósmica: valorize sua estabilidade, mas não confunda segurança com resistência a qualquer mudança.

Gêmeos

A semana ganha um destaque especial para Gêmeos. A Lua entra em seu signo na terça-feira (24), poucas horas antes da Superlua Cheia, que acontece às 11h53. Esse movimento pode trazer emoções à tona, destacar necessidades pessoais e deixar mais evidente o que precisa ser conversado ou resolvido nos relacionamentos.

A temporada de Sagitário também coloca as parcerias em evidência. Novas conexões podem surgir, enquanto vínculos existentes passam por ajustes. Se você vinha se sentindo parado ou sem perspectiva, os próximos dias podem ajudar a recuperar o entusiasmo e enxergar possibilidades diferentes. Confie mais nas próprias ideias, mas esteja disposto a escutar.

Dica cósmica: fale sobre o que sente e deseja, sem esperar que as pessoas adivinhem suas intenções.

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Câncer

Câncer pode aproveitar a semana para encerrar capítulos que já não combinam com sua vida. Algumas lembranças ou histórias afetivas podem reaparecer, mas isso não significa que você precise voltar ao passado. A temporada de Sagitário favorece uma postura mais ativa diante da rotina e dos projetos que deseja desenvolver.

A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode funcionar como um convite para desacelerar e observar o que acontece nos bastidores. Respeite seus limites e não se cobre por ter todas as respostas imediatamente. Um pouco de recolhimento pode ajudar a organizar os sentimentos antes de tomar decisões.

Dica cósmica: não confunda saudade com sinal de que precisa retomar uma história.

Leão

Leão pode encontrar na próxima semana uma boa oportunidade para renovar a vida social e se aproximar de pessoas que compartilham seus interesses. A temporada de Sagitário favorece a criatividade, o prazer e a vontade de experimentar atividades diferentes. Aproveite para retomar um projeto que ficou esquecido ou reservar mais espaço para aquilo que faz bem.

A Lua Cheia em Gêmeos pode movimentar amizades e planos coletivos. Uma conversa ou convite pode abrir caminho para uma nova parceria, mas também será importante perceber quem realmente torce por você. Não precisa disputar atenção o tempo inteiro: sua presença pode contribuir muito quando você também valoriza o espaço dos outros.

Dica cósmica: cerque-se de pessoas que incentivam suas ideias e não tenha medo de mostrar seu lado mais criativo.

Virgem

Virgem pode sentir vontade de reorganizar a rotina e encontrar um jeito mais equilibrado de dividir o tempo entre obrigações e vida pessoal. A temporada de Sagitário chama a atenção para questões familiares, domésticas e emocionais. Talvez seja necessário rever hábitos para ter mais presença nas relações e cuidar melhor do próprio espaço.

A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode destacar assuntos profissionais e decisões sobre o futuro. Uma conversa ou informação inesperada pode ajudar a perceber o que precisa ser ajustado na carreira. Se alguma situação parecer confusa, evite tirar conclusões precipitadas. Analise os fatos antes de escolher um caminho.

Dica cósmica: não tente controlar cada detalhe; reserve tempo para o que também faz você se sentir bem.

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Libra

Libra pode sentir a cabeça cheia de ideias e vontade de sair da rotina. A temporada de Sagitário favorece conversas, estudos, deslocamentos e contatos que ampliam sua visão de mundo. É um bom momento para compartilhar opiniões, aprender algo novo e retomar assuntos que despertam curiosidade.

A Lua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), reforça esse movimento e pode trazer notícias, convites ou planos que mudam sua perspectiva. Nos relacionamentos, procure ouvir diferentes pontos de vista antes de tomar partido. Sua habilidade para negociar será importante, mas não significa que você precise concordar com tudo para manter a paz.

Dica cósmica: permita-se conhecer novas ideias, sem abandonar aquilo em que acredita.

Escorpião

Escorpião pode começar a semana com atenção redobrada às finanças e às escolhas que envolvem segurança material. A temporada de Sagitário favorece uma avaliação mais prática dos recursos disponíveis, dos gastos e dos objetivos que deseja alcançar. Antes de assumir um compromisso, analise as condições e pense no que realmente vale a pena.

A Lua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode trazer à tona assuntos compartilhados, dívidas, acordos ou responsabilidades divididas com outras pessoas. Não deixe conversas importantes para depois. Organizar essas questões com clareza pode evitar desgastes e ajudar a construir uma relação mais equilibrada com dinheiro e compromissos.

Dica cósmica: encare os números com honestidade e não tome decisões financeiras apenas no calor da emoção.

Sagitário

A temporada do seu aniversário começa neste domingo (22), com a entrada do Sol em seu signo às 4h24. É um período para recuperar a confiança, reconhecer o que mudou em você e pensar nos caminhos que deseja seguir. A vontade de começar algo novo pode crescer, assim como a disposição para assumir mais protagonismo nas próprias escolhas.

A Lua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), coloca os relacionamentos em destaque. Parcerias podem passar por conversas importantes, e algumas diferenças talvez precisem ser encaradas com mais maturidade. Não tenha medo de expressar seus desejos, mas lembre-se de que construir algo com outra pessoa também exige escuta e flexibilidade.

Dica cósmica: aproveite seu novo ciclo para escolher metas que tenham a ver com quem você é hoje.

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Capricórnio

Capricórnio pode sentir necessidade de diminuir o ritmo e observar melhor o que está acontecendo antes de tomar decisões. A temporada de Sagitário favorece o encerramento de pendências e uma revisão de questões que vinham consumindo energia. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, mas reconhecer o que já não funciona pode ser um primeiro passo importante.

A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), chama a atenção para a rotina, o trabalho e os cuidados com o corpo. Talvez seja hora de reorganizar tarefas, rever horários ou conversar sobre uma divisão mais justa de responsabilidades. Evite assumir tudo sozinho apenas porque acredita que ninguém fará tão bem quanto você.

Dica cósmica: simplifique o que puder e não transforme excesso de responsabilidade em prova de competência.

Aquário

Aquário pode encontrar boas oportunidades ao se aproximar de amigos, colegas e pessoas que compartilham seus projetos. A temporada de Sagitário favorece a vida social e os planos para o futuro. Uma conversa pode trazer inspiração ou ajudar a perceber que você não precisa fazer tudo por conta própria.

A Lua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), movimenta a criatividade, os romances e os assuntos ligados ao prazer. Uma ideia antiga pode voltar com força, ou uma conexão pode despertar seu interesse. Aproveite o momento para experimentar, mas não transforme cada novidade em uma obrigação. O que faz bem também merece espaço na agenda.

Dica cósmica: dê atenção às pessoas que caminham na mesma direção que você e não deixe a rotina apagar sua criatividade.

Peixes

Peixes pode direcionar mais energia para a carreira e para os objetivos que deseja alcançar. A temporada de Sagitário destaca ambições e responsabilidades, incentivando o signo a assumir uma postura mais confiante diante dos próprios planos. Se uma oportunidade aparecer, avalie com cuidado, mas não descarte a possibilidade antes mesmo de tentar.

A Superlua Cheia em Gêmeos, na terça-feira (24), pode trazer questões familiares ou domésticas para o centro das atenções. Talvez seja necessário equilibrar as cobranças profissionais com as necessidades pessoais. Conversas em casa podem ajudar a esclarecer expectativas e encontrar uma divisão mais saudável das tarefas.