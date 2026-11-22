ASTROLOGIA

Chega de gastar energia à toa: 3 signos podem descobrir onde vale a pena investir hoje (22 de novembro)

O dia favorece uma revisão de prioridades, conversas sinceras e decisões que ajudam a recuperar o equilíbrio

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e saúde Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo investimento envolve dinheiro. Às vezes, o que faz falta é perceber quais relações, planos e tarefas realmente merecem espaço na rotina. Neste domingo, três signos podem sentir vontade de reorganizar prioridades e abandonar algumas cobranças que só consomem energia. Isso não significa resolver tudo de uma vez, mas começar a enxergar com mais clareza onde vale a pena insistir e o que já pode ficar para trás.

Touro:

Você pode sentir necessidade de colocar as contas e os planos em ordem, especialmente se alguma preocupação financeira vem ocupando espaço demais na sua cabeça. Em vez de tomar decisões por impulso, aproveite o domingo para avaliar o que é prioridade e o que pode esperar. Também vale lembrar que descanso não precisa ser sinônimo de gasto: programas simples podem render momentos muito agradáveis.

Dica cósmica: antes de comprar ou assumir um compromisso, pergunte a si mesmo se aquilo realmente cabe no seu momento atual.

Touro no trabalho 1 de 5

Câncer:

Algumas relações podem pedir mais atenção, mas isso não significa que você precise resolver todos os problemas dos outros. O domingo favorece conversas acolhedoras e momentos de proximidade, desde que exista espaço para as suas próprias necessidades. Se perceber que está carregando responsabilidades que não são suas, talvez seja hora de estabelecer limites.

Dica cósmica: ofereça apoio a quem você gosta, mas não deixe suas próprias vontades sempre em segundo plano.

Câncer no trabalho 1 de 5

Escorpião:

Uma decisão que você vem adiando pode parecer menos complicada quando olhar para ela com calma. O domingo ajuda a separar o que é preocupação concreta do que é receio de perder o controle. Não é necessário ter todas as respostas agora, mas dar um primeiro passo pode aliviar a sensação de estar parado no mesmo lugar.

Dica cósmica: escolha uma questão pendente e pense em uma atitude prática para começar a resolvê-la, sem tentar antecipar todos os resultados.