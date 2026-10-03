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Chega de insistir: 4 signos do horóscopo chinês encerram hoje (3 de outubro) uma fase que só trazia desgaste

Mudanças, decisões e conversas ajudam esses animais a abandonar medos, relações desgastadas e situações que já não fazem sentido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

O sábado, 3 de outubro, chega com uma sensação de encerramento para quatro signos do horóscopo chinês. Tigre, Coelho, Cavalo e Cão podem perceber que algumas situações que vinham causando desgaste finalmente estão perdendo força.

Para esses animais, deixar uma fase difícil para trás significa tomar decisões que antes pareciam complicadas, abandonar o medo de mudar e entender quando insistir deixou de fazer sentido. Em alguns casos, uma conversa ou uma nova oportunidade ajuda a enxergar que existe vida depois do problema. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Tigre

O Tigre passou um bom tempo tentando encontrar uma maneira de crescer sem precisar mudar de direção, mas nada parecia funcionar. Hoje, uma oportunidade pode surgir justamente na área em que você menos esperava, aproveitando conhecimentos e habilidades que já possui.

Essa possibilidade funciona como uma ponte para uma nova etapa. O futuro começa a parecer mais promissor, com chance de melhorar a vida profissional, aumentar os ganhos e ainda conhecer pessoas novas. Depois de tanto tempo se sentindo preso, o Tigre percebe que pode finalmente deixar o passado para trás.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade só porque ela exige que você saia do caminho conhecido. Use aquilo que já sabe para construir uma nova direção.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Coelho

O Coelho ainda deseja fazer um relacionamento dar certo, mesmo depois de experiências que deixaram marcas. Agora, porém, começa a perceber que não precisa continuar preso ao medo de fracassar novamente.

Hoje, você consegue olhar para os erros do passado de outra maneira e parar de gastar tanta energia imaginando tudo o que poderia dar errado no futuro. Depois de conversar com alguém, percebe que está em uma posição melhor do que imaginava. Quando deixa o medo de perder uma oportunidade de lado, fica mais fácil voltar a buscar aquilo que deseja.

Dica cósmica: não transforme uma experiência ruim em uma previsão para todos os seus relacionamentos. O passado pode ensinar sem precisar decidir o que acontece daqui para frente.

Cavalo

O Cavalo tentou perdoar alguém, mas a confiança continuou sendo quebrada. Depois de tantas tentativas, você percebe que manter essa relação pode significar ignorar aquilo em que realmente acredita.

Hoje, a culpa começa a dar lugar à tranquilidade. Não é necessariamente uma questão de definir quem está certo ou errado, mas de reconhecer que duas pessoas podem querer caminhos diferentes. Ao aceitar que algumas relações precisam terminar, o Cavalo consegue abrir espaço para vínculos mais compatíveis com seus valores.

Dica cósmica: não mantenha uma relação apenas para evitar a culpa de se afastar. Respeitar seus próprios limites também é uma forma de cuidar das suas relações.

Cão

O Cão é extremamente leal e, justamente por isso, pode ter dificuldade para aceitar mudanças quando acredita que elas vão decepcionar alguém, principalmente pessoas da família. Muitas vezes, antes de pensar no que realmente quer, você pensa em como sua decisão vai afetar os outros.

Hoje, esse peso começa a diminuir. Ao parar de viver de acordo com a expectativa alheia, o Cão percebe que mudar não significa abandonar ninguém. Pelo contrário, uma escolha que antes parecia difícil pode ser justamente o começo de uma fase mais leve, com novas possibilidades e mais espaço para aquilo que realmente deseja.

Dica cósmica: antes de tentar evitar a decepção dos outros, pergunte se você não está se decepcionando para manter todo mundo confortável. Sua própria vontade também precisa entrar na conta.

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Signo Horóscopo Chinês Signos Horóscopo Astrologia

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