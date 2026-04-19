ASTROLOGIA

Chega de joguinhos! Por que o dia 19 de abril traz fase intensa de amor, segurança e pé no chão para estes signos

A Lua em Touro traz o foco para o prazer sensorial e a lealdade

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de abril de 2026 às 12:12

Signos, amor e relacionamentos Crédito: Imagem gerada por IA

O amor hoje deixa de ser apenas uma conversa de futuro para se tornar algo que você pode sentir, tocar e saborear. Com a Lua transitando por Touro, o clima astral pede menos "discurso" e muito mais presença física. Para os signos de Capricórnio, Escorpião, Libra e Touro, o sábado reserva momentos de muita intimidade e a chance de fortalecer laços através da confiança mútua. É o dia perfeito para um jantar especial, um abraço demorado e aquela sensação de que você finalmente encontrou seu porto seguro.



Para os capricornianos, o clima é de puro romance e leveza. Você se sentirá mais disposto a aproveitar a vida e a deixar a marca do seu afeto de forma prática. Já os escorpianos precisam exercitar a paciência; com a Lua no signo oposto, o segredo da felicidade hoje é saber ouvir e evitar teimosias desnecessárias. A profundidade emocional será o seu grande trunfo: o vínculo com quem você ama se fortalece quando existe a coragem de ser vulnerável e confiar plenamente no outro.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Libra vive um dia de transformações intensas na vida íntima. A beleza superficial perde espaço para a profundidade do vínculo, e você sentirá que a confiança é o que realmente sustenta a relação agora. Para Touro, o magnetismo é irresistível; você está confortável em sua pele e isso atrai olhares por onde passa. Se estiver solteiro, seu charme natural será sua melhor vitrine; se tiver par, aproveite para desfrutar dos prazeres sensoriais que só uma conexão estável pode oferecer.

