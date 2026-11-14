ASTROLOGIA

Chega de passar sufoco! 3 signos começam a deixar os dias difíceis para trás a partir deste fim de semana

Depois de meses de obstáculos e atrasos, estes signos podem sentir a vida andar melhor, com avanços no trabalho, nas relações e até no dinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:00

Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos meses foram marcados por dificuldades e situações que pareciam não sair do lugar para alguns signos. Mas o cenário começa a mudar a partir deste sábado (14), depois que Mercúrio retomou o movimento direto em Escorpião na sexta-feira (13), às 12h54.

A mudança pode favorecer principalmente a comunicação, os relacionamentos, a vida profissional e as finanças. "O dia 13 de novembro vai ser o seu ponto de virada", afirmou a astróloga Elizabeth Brobeck. Segundo ela, as coisas começam a ficar muito melhores e mais fáceis.

Para três signos, a sensação é de que os obstáculos finalmente estão perdendo força. Confira o que pode mudar, na previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Como Mercúrio é o planeta associado a Gêmeos, o fim do movimento retrógrado pode ser especialmente positivo para este signo. Problemas de comunicação que vinham causando desgaste tendem a perder espaço, facilitando conversas com o parceiro e a capacidade de expressar ideias no trabalho.

A sensação é de finalmente conseguir avançar depois de um período de confusão. "Você se transformou em uma nova versão de si mesmo", afirmou Brobeck. Para a astróloga, apesar de a retrogradação ter sido intensa, ela também ajudou a abrir caminho para uma etapa muito melhor.

Dica cósmica: aproveite a clareza que começa a surgir para resolver conversas pendentes e deixar suas intenções mais evidentes.

Decoração que é a cara de Gêmeos 1 de 10

Virgem

Para Virgem, 2026 pode ter parecido um ano de passos lentos. Relacionamentos e carreira não avançaram no ritmo esperado, enquanto obstáculos e mudanças de rota exigiram paciência. Agora, com Mercúrio direto desde sexta-feira (13), a tendência é recuperar o movimento e enxergar resultados com mais facilidade.

As finanças podem receber uma atenção especial. A astróloga Helena Hathor afirmou que o dinheiro finalmente deve começar a circular melhor e que podem surgir presentes ou outras demonstrações de generosidade. O reconhecimento profissional também ganha destaque, com possibilidade de uma promoção ou de novas responsabilidades.

Dica cósmica: fique atento às oportunidades e não tenha receio de conversar sobre reconhecimento, salário ou próximos passos na carreira.

Decoração que é a cara de Virgem 1 de 10

Escorpião

Depois de semanas de reflexão e dificuldades para colocar planos em prática, Escorpião começa a enxergar com mais clareza o que deseja. Mercúrio esteve retrógrado no signo desde outubro, período que pode ter provocado revisões, dúvidas e a necessidade de repensar algumas escolhas.

Com o fim desse movimento na sexta-feira (13), chega a hora de transformar aprendizados em atitudes. Você já sabe melhor onde quer chegar e pode se sentir mais preparado para tomar decisões. A previsão aponta para novas conexões e oportunidades, especialmente quando o assunto é se aproximar de pessoas com objetivos e valores semelhantes.

Dica cósmica: não espere que tudo se resolva de uma vez. Use o que aprendeu nos últimos meses para escolher melhor seus próximos passos.