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Chega de passar sufoco! 3 signos começam a deixar os dias difíceis para trás a partir deste fim de semana

Depois de meses de obstáculos e atrasos, estes signos podem sentir a vida andar melhor, com avanços no trabalho, nas relações e até no dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 15:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Os últimos meses foram marcados por dificuldades e situações que pareciam não sair do lugar para alguns signos. Mas o cenário começa a mudar a partir deste sábado (14), depois que Mercúrio retomou o movimento direto em Escorpião na sexta-feira (13), às 12h54.

A mudança pode favorecer principalmente a comunicação, os relacionamentos, a vida profissional e as finanças. "O dia 13 de novembro vai ser o seu ponto de virada", afirmou a astróloga Elizabeth Brobeck. Segundo ela, as coisas começam a ficar muito melhores e mais fáceis.

Para três signos, a sensação é de que os obstáculos finalmente estão perdendo força. Confira o que pode mudar, na previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Como Mercúrio é o planeta associado a Gêmeos, o fim do movimento retrógrado pode ser especialmente positivo para este signo. Problemas de comunicação que vinham causando desgaste tendem a perder espaço, facilitando conversas com o parceiro e a capacidade de expressar ideias no trabalho.

A sensação é de finalmente conseguir avançar depois de um período de confusão. "Você se transformou em uma nova versão de si mesmo", afirmou Brobeck. Para a astróloga, apesar de a retrogradação ter sido intensa, ela também ajudou a abrir caminho para uma etapa muito melhor.

Dica cósmica: aproveite a clareza que começa a surgir para resolver conversas pendentes e deixar suas intenções mais evidentes.

Decoração que é a cara de Gêmeos

Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: varanda urbana estilosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: home office criativo e inspirador por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: parede com galeria de quadros e pôsteres por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho de leitura cheio de livros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: quarto leve e descontraído por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: sala com iluminação natural e vibe leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cozinha compacta e cheia de personalidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: cantinho com tecnologia e gadgets por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Gêmeos: espaço multifuncional (trabalho + lazer) por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Gêmeos: sala moderna e colorida com mix de estilos por Imagem gerada por IA

Virgem

Para Virgem, 2026 pode ter parecido um ano de passos lentos. Relacionamentos e carreira não avançaram no ritmo esperado, enquanto obstáculos e mudanças de rota exigiram paciência. Agora, com Mercúrio direto desde sexta-feira (13), a tendência é recuperar o movimento e enxergar resultados com mais facilidade.

As finanças podem receber uma atenção especial. A astróloga Helena Hathor afirmou que o dinheiro finalmente deve começar a circular melhor e que podem surgir presentes ou outras demonstrações de generosidade. O reconhecimento profissional também ganha destaque, com possibilidade de uma promoção ou de novas responsabilidades.

Dica cósmica: fique atento às oportunidades e não tenha receio de conversar sobre reconhecimento, salário ou próximos passos na carreira.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Escorpião

Depois de semanas de reflexão e dificuldades para colocar planos em prática, Escorpião começa a enxergar com mais clareza o que deseja. Mercúrio esteve retrógrado no signo desde outubro, período que pode ter provocado revisões, dúvidas e a necessidade de repensar algumas escolhas.

Com o fim desse movimento na sexta-feira (13), chega a hora de transformar aprendizados em atitudes. Você já sabe melhor onde quer chegar e pode se sentir mais preparado para tomar decisões. A previsão aponta para novas conexões e oportunidades, especialmente quando o assunto é se aproximar de pessoas com objetivos e valores semelhantes.

Dica cósmica: não espere que tudo se resolva de uma vez. Use o que aprendeu nos últimos meses para escolher melhor seus próximos passos.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

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