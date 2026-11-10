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Chega de perrengue! 5 signos podem finalmente ver a vida andar nesta semana

Com o fim de Mercúrio e Vênus retrógrados, decisões ficam mais claras e alguns caminhos começam a se abrir no amor, no trabalho e na vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:00

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de semanas de dúvidas, conversas pendentes e situações que pareciam não sair do lugar, a sensação é de que as coisas começam a andar. Entre os dias 9 e 15 de novembro, cinco signos podem encontrar mais facilidade para resolver problemas, reconhecer oportunidades e tirar planos do papel. A semana também traz mudanças importantes: a Lua passa por Sagitário, Capricórnio e Aquário, enquanto Mercúrio e Vênus encerram seus movimentos retrógrados na sexta-feira (13).

Mercúrio volta ao movimento direto em Escorpião às 12h54, ajudando a clarear pensamentos e conversas. Mais tarde, às 21h27, é a vez de Vênus retomar o movimento direto em Libra, favorecendo uma revisão das relações e dos desejos pessoais. Para estes signos, o período pode representar um alívio e a chance de seguir em frente com mais confiança. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro, Vênus é seu planeta regente e o fim do movimento retrógrado, na sexta-feira (13), pode ajudar a esclarecer questões que ficaram mal resolvidas nas relações. Amizades, parcerias profissionais e vínculos afetivos podem exigir conversas mais honestas. Em vez de deixar o orgulho falar mais alto, procure ouvir o outro lado e demonstrar disposição para encontrar soluções.

A semana também favorece reflexões sobre sua carreira e os próximos passos profissionais. Você pode começar a enxergar com mais clareza o caminho que deseja seguir, sem deixar que as responsabilidades ocupem todo o seu tempo. Reserve espaço para o lazer, reencontre atividades que despertam sua criatividade e aproveite a companhia de quem faz bem. Uma aproximação amorosa também pode ganhar força.

Dica cósmica: Não deixe a rotina engolir seus desejos. Reaproxime-se de pessoas queridas e reserve um tempo para fazer algo de que realmente gosta.

Filmes para Touro

O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução
As Patricinhas de Beverly Hills – Conforto, estilo e valores claros por Reprodução
Comer, Rezar, Amar – Prazer, autoconhecimento e experiências sensoriais por Reprodução
A Casa do Lago – Amor paciente e duradouro por Reprodução
Titanic – Amor intenso e apego emocional por Reprodução
Julie & Julia – Comida, dedicação e constância por Reprodução
Chocolate – Sensualidade e sabor como narrativa por Reprodução
Um Bom Ano – Vida simples, vinho e prazer por Reprodução
Meia-Noite em Paris – Nostalgia e apreciação da beleza por Reprodução
Cartas para Julieta – Romance com calma e emoção por Reprodução
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O Diabo Veste Prada – Perseverança e foco material por Reprodução

Leão

Leão, a semana favorece a retomada de projetos e a organização de planos que estavam apenas no campo das ideias. Você pode sentir mais clareza sobre o que deseja construir e encontrar motivação para dar os primeiros passos. É um bom momento para investir em uma atividade criativa, começar um projeto pessoal ou recuperar uma paixão que ficou esquecida.

A entrada da Lua em Sagitário na terça-feira (10), às 5h36, pode aumentar sua confiança e vontade de experimentar coisas novas. Só tome cuidado para não confundir entusiasmo com pressa. Nem tudo precisa acontecer imediatamente, e respeitar o próprio ritmo será importante para evitar decisões precipitadas. Aproveite a disposição extra, mas mantenha os pés no chão.

Dica cósmica: Dê atenção aos projetos que fazem seus olhos brilharem, mas não tente resolver tudo de uma vez. Constância também é parte do sucesso.

Filmes para Leão

O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução
Nasce uma Estrela – Brilho, ego e amor por Reprodução
Moulin Rouge – Drama, paixão e espetáculo por Reprodução
Elvis – Vida sob os holofotes por Reprodução
Rocketman – Excesso, talento e vulnerabilidade por Reprodução
Chicago – Drama, ego e performance por Reprodução
O Grande Gatsby – Luxo, romance e grandiosidade por Reprodução
A Favorita – Disputa por atenção e poder por Reprodução
Casa Gucci – Excesso, ambição e drama por Reprodução
Cisne Negro – Intensidade emocional e busca por perfeição por Reprodução
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O Rei Leão – Liderança, orgulho e identidade por Reprodução

Libra

Libra, Vênus, seu planeta regente, encerra o movimento retrógrado no seu signo na sexta-feira (13), às 21h27. Depois de um período de revisões, você pode sentir mais vontade de olhar para o futuro, retomar planos pessoais e explorar possibilidades que estavam em espera. A vida afetiva também pode ganhar mais clareza, especialmente quando você entende melhor o que deseja de uma relação.

A semana favorece sonhos ambiciosos, mas também pede planejamento. Em vez de gastar por impulso ou tentar mudar tudo de uma vez, procure aprender com pessoas que admira e transformar boas ideias em metas concretas. Seu esforço pode começar a ser reconhecido, inclusive em situações profissionais nas quais você vinha esperando uma resposta ou valorização.

Dica cósmica: Pense grande, mas trace um caminho para chegar lá. Seus planos merecem mais do que ficar apenas na imaginação.

Filmes para Libra

La La Land – Amor versus carreira por Reprodução
Antes do Amanhecer – Conexão e diálogo por Reprodução
Histórias de um Casamento – Relações e justiça emocional por Reprodução
Orgulho e Preconceito – Romance e equilíbrio por Reprodução
Closer – Conflitos afetivos complexos por Reprodução
Azul é a Cor Mais Quente – Amor intenso e dilemas por Reprodução
Amor à Flor da Pele – Elegância emocional por Reprodução
Match Point – Escolhas e consequências por Reprodução
O Grande Hotel Budapeste – Estética e harmonia visual por Reprodução
Carol – Amor, estética e sensibilidade por Reprodução
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La La Land – Amor versus carreira por Reprodução

Escorpião

Escorpião, o fim de Mercúrio retrógrado no seu signo, na sexta-feira (13), às 12h54, pode trazer uma sensação de alívio depois de semanas de dúvidas e confusão. Questões que pareciam difíceis de compreender começam a ganhar contornos mais claros. É uma boa oportunidade para retomar conversas adiadas, rever decisões e entender o que você aprendeu com os desafios recentes.

A semana também pede mais atenção ao amor-próprio e à maneira como você administra seus recursos. Com a comunicação mais fluida, pode ficar mais fácil expressar sentimentos e resolver mal-entendidos em relações afetivas ou amizades. No dinheiro, a recomendação é aproveitar o momento sem exagerar nos gastos. Reconheça suas conquistas, mas continue cuidando do planejamento.

Dica cósmica: Use o que aprendeu nos últimos tempos para não repetir velhos padrões. Você pode seguir em frente sem carregar todas as preocupações do passado.

Filmes para Escorpião

Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução
Seven – Obsessão e sombras humanas por Reprodução
Oldboy – Vingança e impacto emocional por Reprodução
Coringa – Transformação extrema por Reprodução
A Pele que Habito – Manipulação e controle por Reprodução
Drive – Silêncio, obsessão e perigo por Reprodução
Réquiem para um Sonho – Intensidade emocional sem filtro por Reprodução
Cisne Negro – Obsessão e profundidade por Reprodução
O Talentoso Ripley – Identidade e controle por Reprodução
Clube da Luta – Conflito interno e ruptura por Reprodução
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Instinto Selvagem – Desejo e tensão por Reprodução

Aquário

Aquário, sua carreira e sua imagem profissional podem ganhar destaque nesta semana. É um bom momento para retomar contatos, conversar com antigos colegas e mostrar o que você tem a oferecer. Algumas soluções para problemas de trabalho ou dinheiro podem surgir quando você troca ideias e se permite enxergar uma situação por outro ângulo.

A Lua entra em Aquário no domingo (15), às 6h25, favorecendo a conexão com seus desejos e projetos pessoais. Antes disso, a passagem por Sagitário pode ajudar a recuperar a confiança e ampliar seus planos. Com Vênus e Mercúrio encerrando seus movimentos retrógrados na sexta-feira (13), também pode surgir mais clareza sobre relações e escolhas para o futuro. Cuide apenas da maneira como se comunica, especialmente em conversas delicadas.

Dica cósmica: Mostre seu trabalho, retome contatos importantes e não tenha receio de planejar algo maior. Uma boa conversa pode abrir caminhos.

Filmes para Aquário

Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução
Laranja Mecânica – Ruptura social por Reprodução
A Chegada – Comunicação fora do óbvio por Reprodução
Ela – Tecnologia e afeto por Reprodução
Blade Runner 2049 – Futuro e identidade por Reprodução
Donnie Darko – Pensamento alternativo por Reprodução
Ex Machina – Tecnologia e ética por Reprodução
Interestelar – Futuro e humanidade por Reprodução
Não Olhe para Cima – Crítica social e visão coletiva por Reprodução
Moonlight – Identidade fora de padrões por Reprodução
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Matrix – Questionamento da realidade por Reprodução

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