ASTROLOGIA

Chega de pisar em ovos! 3 signos começam a se livrar de situações desgastantes com a entrada do Sol em Sagitário

O movimento abre espaço para mais otimismo, mudanças de perspectiva e decisões importantes; estes signos podem sentir a vida entrar nos eixos nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 07:00

Signos e Sol em Sagitário Crédito: Imagem gerada por IA

O Sol entrou em Sagitário às 4h24 deste domingo (22 de novembro), marcando o início de um período associado à expansão, ao aprendizado e à vontade de experimentar novos caminhos. A mudança pode trazer mais disposição para olhar adiante e deixar para trás situações que vinham pesando na rotina.

Para três signos, os próximos dias tendem a ser especialmente positivos. Mas a melhora também depende de algumas atitudes: controlar impulsos, evitar conflitos desnecessários e estar aberto a opiniões diferentes pode fazer toda a diferença. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar o período enfrentando alguns atritos nos relacionamentos e até uma sensação de que a tranquilidade dentro de casa está ameaçada. A vontade de defender suas opiniões pode ser grande, mas insistir em ter razão a qualquer custo tende a piorar situações que poderiam ser resolvidas com uma conversa.

A entrada do Sol em Sagitário favorece uma mudança de perspectiva. Em vez de se fechar diante de ideias diferentes, procure ouvir o outro lado e entender o que pode ser ajustado. Nem todo desacordo precisa virar uma disputa, e ceder em alguns pontos não significa abrir mão do que é importante para você.

Dica cósmica: respire antes de reagir e não transforme pequenos desentendimentos em grandes problemas.

Touro no trabalho 1 de 5

Leão

Leão está com vontade de fazer acontecer, correr atrás dos objetivos e aproveitar as oportunidades que aparecerem. Essa disposição pode ser muito positiva, desde que o entusiasmo não faça o signo pular etapas ou ignorar detalhes importantes. Antes de assumir um compromisso, confira as condições e pense nas consequências.

O momento também pede atenção ao trabalho em equipe. Nem tudo precisa acontecer do seu jeito, e ouvir as contribuições de outras pessoas pode melhorar bastante os resultados. Com o Sol em Sagitário, a tendência é recuperar o entusiasmo e perceber que os esforços feitos com paciência começam a render frutos.

Dica cósmica: use sua confiança para impulsionar projetos, não para atropelar o tempo nem as opiniões dos outros.

Leão no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode sentir uma pressão maior no trabalho e nos relacionamentos. Algumas situações exigirão paciência, especialmente quando outras pessoas testarem seus limites ou provocarem reações mais intensas. A vontade de responder na mesma moeda pode aparecer, mas entrar em discussões acaloradas dificilmente vai resolver o que incomoda.

Nos próximos dias, vale priorizar o que realmente precisa da sua atenção e evitar disputas por reconhecimento. Se possível, concentre-se em tarefas que dependam mais de você e preserve sua energia. A entrada do Sol em Sagitário ajuda a mudar o foco e abre espaço para uma perspectiva mais otimista sobre o que vem pela frente.

Dica cósmica: não gaste energia tentando vencer toda discussão; escolha suas batalhas e cuide do seu próprio ritmo.