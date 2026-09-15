Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de se sabotar: 5 signos recuperam a confiança e retomam o controle da própria vida hoje (15 de setembro)

Depois de dúvidas, desânimo e situações que estavam travando seus planos, cinco signos encontram motivos para agir com mais coragem e segurança

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e força
Signos e força Crédito: Imagem gerada por IA

Há dias em que parece mais difícil fazer até aquilo que normalmente seria simples. A dúvida cresce, a motivação diminui e até os objetivos mais importantes acabam ficando para depois. Hoje, 15 de setembro, cinco signos podem começar a sair justamente desse estado.

O que muda não é apenas a disposição para agir, mas a maneira como eles enxergam os próprios problemas. Alguns recuperam a confiança, outros resolvem pendências antigas e há quem finalmente encontre coragem para dizer aquilo que estava engasgado. O resultado é uma sensação de que a vida voltou a andar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de setembro): flexibilidade pode abrir espaço para novas escolhas

Cor e número da sorte de hoje (15 de setembro): flexibilidade pode abrir espaço para novas escolhas

Imagem - Preste atenção aos sinais: uma conversa que parecerá aleatória hoje (15 de setembro) pode trazer sorte e dinheiro para 4 signos

Preste atenção aos sinais: uma conversa que parecerá aleatória hoje (15 de setembro) pode trazer sorte e dinheiro para 4 signos

Imagem - Chega de distração: Lua em Escorpião ajuda 3 signos a recuperar o foco e colocar antigos planos em prática hoje (15 de setembro)

Chega de distração: Lua em Escorpião ajuda 3 signos a recuperar o foco e colocar antigos planos em prática hoje (15 de setembro)

Áries

Áries pode perceber que passou tempo demais se cobrando por ter perdido o ritmo. Nos últimos dias, alguma coisa tirou seu entusiasmo, mas isso não precisa definir o restante do mês.

Hoje, a disposição volta aos poucos. O signo recupera a vontade de fazer as coisas bem feitas e deixa de aceitar o mínimo quando sabe que pode entregar muito mais. É um bom momento para retomar tarefas que estavam sendo adiadas e voltar a se reconhecer nas próprias atitudes.

Dica cósmica: não tente recuperar tudo de uma vez. Escolha aquilo que mais importa e volte a agir com a energia que você sabe que tem.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Câncer

Câncer costuma falar pouco quando algo incomoda, mas hoje pode perceber que permanecer em silêncio está custando caro demais. Existe uma conversa importante que precisa acontecer, e o signo encontra coragem para finalmente colocar o assunto na mesa.

A grande diferença está na maneira como isso é feito. Câncer não precisa criar uma guerra para defender seus interesses. Uma fala firme, respeitosa e direta já pode mudar completamente uma situação que vinha incomodando há algum tempo.

Dica cósmica: defender suas necessidades não é criar conflito. Escolha as palavras certas e não tenha medo de se posicionar.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
1 de 10
Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Gêmeos

Gêmeos pode viver uma espécie de faxina emocional e prática. Algumas situações dentro de casa ou na vida pessoal estavam ocupando espaço demais, mas agora fica mais fácil perceber o que precisa ser resolvido e simplesmente deixar certas coisas para trás.

Uma conversa que estava pendente também pode finalmente acontecer e ajudar a encerrar um conflito. Quando o excesso começa a desaparecer, Gêmeos recupera uma sensação de paz que estava fazendo falta.

Dica cósmica: não se apegue ao que já perdeu a função. Abrir espaço também é uma forma de começar de novo.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
1 de 10
Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Virgem

Virgem pode estar cansado de pensar demais antes de dar o primeiro passo. Preparação é uma das suas maiores qualidades, mas chega uma hora em que continuar planejando vira apenas uma maneira de adiar aquilo que você já sabe que quer fazer.

Hoje, a confiança começa a falar mais alto. O apoio de alguém próximo pode ser justamente o incentivo que faltava para transformar um sonho em ação. Virgem não precisa ter todas as respostas antes de começar.

Dica cósmica: pare de esperar o momento perfeito. Faça o primeiro movimento e ajuste o caminho conforme ele se apresentar.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Escorpião

Escorpião pode finalmente sair de uma fase em que se sentia sem energia ou sem entusiasmo. Algo que parecia ter apagado sua motivação começa a perder força, e o signo volta a demonstrar interesse pelo que acontece ao seu redor.

Novas oportunidades podem chamar sua atenção, mas não existe necessidade de aceitar tudo imediatamente. O mais importante é recuperar a curiosidade, fazer perguntas e entender melhor cada possibilidade antes de decidir.

Essa postura mais madura ajuda Escorpião a recuperar algo que fazia falta: a confiança em si mesmo.

Dica cósmica: não precisa correr atrás de toda oportunidade que aparece. Observe, pergunte e escolha aquilo que realmente combina com você.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aos 42 anos, ex-BBB Ana Carolina surpreende ao eliminar 33 kg; veja antes e depois

Aos 42 anos, ex-BBB Ana Carolina surpreende ao eliminar 33 kg; veja antes e depois