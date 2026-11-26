Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11:00
A solidão pode começar a perder espaço para cinco signos do zodíaco nesta quinta-feira (26). A chamada data dos números angelicais 26/11 é associada a temas como compreensão, união e harmonia. Nessa interpretação numerológica, o número 11 representa uma conexão com a compreensão espiritual, enquanto o 26 está ligado ao equilíbrio nas relações.
Para Gêmeos, Câncer, Libra, Escorpião e Peixes, o dia pode trazer oportunidades de aproximação, conversas importantes e mudanças na maneira de lidar com vínculos afetivos. Algumas relações podem ganhar uma nova chance, enquanto outras situações pedem uma postura diferente para que ninguém precise enfrentar tudo sozinho. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos
Prepare-se para falar, Gêmeos! Nesta quinta-feira (26), você pode sentir mais liberdade para expressar o que pensa e colocar sentimentos em palavras. A data 26/11 favorece simbolicamente a comunicação e a aproximação, criando espaço para conversas que estavam sendo adiadas.
Depois de situações que fizeram você perder a paciência ou pensar em desistir de alguma relação, o dia pode trazer motivos para respirar aliviado. Até os contratempos recentes podem ganhar outro significado quando você perceber o que aprendeu com eles. Sua disposição para conversar também pode ajudar outras pessoas a se sentirem acolhidas.
Dica cósmica: fale com clareza, mas também dê espaço para ouvir. Uma boa conversa precisa dos dois lados.
Famosos do signo de Gêmeos
Câncer
Uma situação que você ama pode ter feito você se sentir sozinho, mesmo estando acompanhado. Talvez você venha questionando seus sentimentos ou se perguntando se está recebendo a mesma dedicação que oferece. Nesta quinta-feira (26), a energia simbólica da data 26/11 pode trazer uma sensação de acolhimento e ajudar a mudar esse cenário.
Reencontros inesperados, reuniões com pessoas queridas e conversas aguardadas podem deixar o dia mais especial. Também pode surgir a oportunidade de agradecer por algo que parecia distante ou até impossível. Você terá motivos para compartilhar o que sente e demonstrar o quanto determinadas pessoas são importantes.
Dica cósmica: não economize palavras quando o assunto for carinho e gratidão. Dizer o que sente pode fortalecer laços importantes.
Famosos do signo de Câncer
Libra
Libra costuma valorizar os relacionamentos, mas isso não significa que todas as conexões estejam em harmonia. Nesta quinta-feira (26), a data 26/11 pode favorecer uma reaproximação e ajudar a aliviar tensões que vêm desgastando algumas relações.
Você reconhece o valor das pessoas que permaneceram ao seu lado nos momentos difíceis, mas ainda pode sentir falta de vínculos que se perderam ou perceber que certas relações estão se enfraquecendo. O momento convida a olhar para essas situações com mais disposição para conversar e reparar o que ainda pode ser recuperado.
Dica cósmica: não espere que o outro adivinhe o que você sente. Uma conversa sincera pode ser o primeiro passo para reconstruir uma conexão.
Famosos do signo de Libra
Escorpião
Depois de muito refletir sobre o que não faz parte da sua vida, você pode ter se convencido de que certas coisas simplesmente não aconteceriam. Talvez tenha aprendido a aceitar a situação e seguido em frente com o que tinha disponível. Mas a quinta-feira (26) pode colocar novas possibilidades no seu caminho.
A data 26/11 convida você a rever algumas certezas e perceber que nem todas as portas estão fechadas. Para isso, será importante abandonar a resistência a mudanças e considerar alternativas que antes pareciam improváveis. Adaptar-se não significa abrir mão do que deseja, mas entender que existem diferentes maneiras de chegar lá.
Dica cósmica: não se apegue tanto a um único caminho. Permita-se experimentar novas possibilidades e aceitar ajuda.
Famosos do signo de Escorpião
Peixes
A saudade de alguém pode estar ligada não apenas à ausência dessa pessoa, mas também à falta de algo que existia naquela relação. Nesta quinta-feira (26), você terá a oportunidade de olhar para essa questão por outro ângulo e entender o que realmente precisa ser recuperado.
A data 26/11 pode simbolizar uma mudança de perspectiva, especialmente quando você deixa de se concentrar apenas no que perdeu e passa a considerar sua participação no que aconteceu. Reconhecer responsabilidades e rever a maneira de se comunicar pode ajudar a reconstruir uma conexão que parecia distante.
Dica cósmica: não fique preso ao que deixou de existir. Pense no que pode ser feito agora para criar uma relação mais saudável.
Famosos do signo de Peixes