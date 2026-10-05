ASTROLOGIA

Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)

Depois de muito tempo presos a lembranças, expectativas e sentimentos que já não faziam sentido, esses signos podem recuperar a vontade de se conectar com a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Às vezes, a pessoa está cercada de gente, mas continua presa a uma história, a uma saudade ou à sensação de que ninguém realmente consegue alcançá-la.

Nesta segunda-feira (5 de outubro), três signos podem começar a sair justamente desse lugar. Depois de passarem tempo demais revivendo situações antigas ou tentando preencher uma ausência que parecia permanente, eles podem perceber que não precisam continuar alimentando esse sentimento.

O mais interessante é que a mudança não depende necessariamente da chegada de alguém novo. Em alguns casos, ela começa quando a pessoa finalmente entende que está pronta para voltar a viver, conversar, conhecer gente e criar novas conexões. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode perceber nesta segunda-feira o quanto já avançou desde uma fase em que a solidão parecia fazer parte da própria identidade. Depois de tanto tempo tentando entender uma história do passado, o signo pode finalmente sentir que não precisa mais voltar às mesmas lembranças.

Existe uma leveza diferente quando Câncer percebe que fez tudo o que estava ao seu alcance para se recuperar. Em vez de procurar respostas para aquilo que já aconteceu, fica mais fácil olhar para frente e dar espaço para novas pessoas, conversas e experiências.

A sensação pode ser quase de abrir uma janela depois de passar muito tempo em um ambiente fechado. O passado continua existindo, mas já não ocupa todo o espaço.

Dica cósmica: você não precisa esquecer o que viveu para seguir em frente. Basta parar de deixar o passado escolher o que acontece depois.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Libra

Libra pode chegar ao fim de um período em que a solidão estava ligada mais a uma maneira de pensar do que à falta de companhia. Algumas ideias sobre amor, amizade ou pertencimento podem ter criado uma espécie de isolamento que o próprio signo já não quer sustentar.

Nesta segunda-feira, fica mais fácil perceber que não existe motivo para continuar esperando que alguma coisa do passado mude. Libra pode recuperar a vontade de sair, conversar, conhecer pessoas e simplesmente aproveitar a própria vida sem transformar cada encontro em uma tentativa de preencher um vazio.

A mudança começa quando o signo entende que não precisa mais viver olhando para trás.

Dica cósmica: não espere se sentir completamente pronto para voltar a se conectar. Às vezes, a leveza aparece justamente depois do primeiro passo.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Peixes

Peixes pode finalmente se cansar de viver dentro de uma história que continuava acontecendo apenas na própria cabeça. O signo passou muito tempo imaginando possibilidades, revivendo conversas e pensando no que poderia ter sido diferente.

Agora, esse ciclo pode perder força. Em vez de alimentar fantasias sobre alguém ou sobre uma situação que já passou, Peixes começa a desejar algo mais concreto: presença, troca e conexão de verdade.

É uma mudança importante porque não significa apenas deixar alguém para trás. Significa também abrir espaço para novas experiências e lembrar que a vida continua acontecendo fora das lembranças.

Dica cósmica: não deixe uma história que acabou ocupar o espaço de histórias que ainda nem começaram.