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Chega de se sentir sozinho: 3 signos podem finalmente deixar uma velha solidão para trás hoje (5 de outubro)

Depois de muito tempo presos a lembranças, expectativas e sentimentos que já não faziam sentido, esses signos podem recuperar a vontade de se conectar com a vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e tempo
Signos e tempo Crédito: Imagem gerada por IA

Existe uma diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Às vezes, a pessoa está cercada de gente, mas continua presa a uma história, a uma saudade ou à sensação de que ninguém realmente consegue alcançá-la.

Nesta segunda-feira (5 de outubro), três signos podem começar a sair justamente desse lugar. Depois de passarem tempo demais revivendo situações antigas ou tentando preencher uma ausência que parecia permanente, eles podem perceber que não precisam continuar alimentando esse sentimento.

O mais interessante é que a mudança não depende necessariamente da chegada de alguém novo. Em alguns casos, ela começa quando a pessoa finalmente entende que está pronta para voltar a viver, conversar, conhecer gente e criar novas conexões. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode perceber nesta segunda-feira o quanto já avançou desde uma fase em que a solidão parecia fazer parte da própria identidade. Depois de tanto tempo tentando entender uma história do passado, o signo pode finalmente sentir que não precisa mais voltar às mesmas lembranças.

Existe uma leveza diferente quando Câncer percebe que fez tudo o que estava ao seu alcance para se recuperar. Em vez de procurar respostas para aquilo que já aconteceu, fica mais fácil olhar para frente e dar espaço para novas pessoas, conversas e experiências.

A sensação pode ser quase de abrir uma janela depois de passar muito tempo em um ambiente fechado. O passado continua existindo, mas já não ocupa todo o espaço.

Dica cósmica: você não precisa esquecer o que viveu para seguir em frente. Basta parar de deixar o passado escolher o que acontece depois.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode chegar ao fim de um período em que a solidão estava ligada mais a uma maneira de pensar do que à falta de companhia. Algumas ideias sobre amor, amizade ou pertencimento podem ter criado uma espécie de isolamento que o próprio signo já não quer sustentar.

Nesta segunda-feira, fica mais fácil perceber que não existe motivo para continuar esperando que alguma coisa do passado mude. Libra pode recuperar a vontade de sair, conversar, conhecer pessoas e simplesmente aproveitar a própria vida sem transformar cada encontro em uma tentativa de preencher um vazio.

A mudança começa quando o signo entende que não precisa mais viver olhando para trás.

Dica cósmica: não espere se sentir completamente pronto para voltar a se conectar. Às vezes, a leveza aparece justamente depois do primeiro passo.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
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Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode finalmente se cansar de viver dentro de uma história que continuava acontecendo apenas na própria cabeça. O signo passou muito tempo imaginando possibilidades, revivendo conversas e pensando no que poderia ter sido diferente.

Agora, esse ciclo pode perder força. Em vez de alimentar fantasias sobre alguém ou sobre uma situação que já passou, Peixes começa a desejar algo mais concreto: presença, troca e conexão de verdade.

É uma mudança importante porque não significa apenas deixar alguém para trás. Significa também abrir espaço para novas experiências e lembrar que a vida continua acontecendo fora das lembranças.

Dica cósmica: não deixe uma história que acabou ocupar o espaço de histórias que ainda nem começaram.

Comidas que são a cara de Peixes

Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA
Petisco de Peixes: Iscas de Peixe com Molho Tártaro - O petisco clássico de praia, leve, crocante e que alimenta a alma de quem ama o mar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Peixes: Pizza de Atum com Cebola Roxa - Um sabor clássico, prático e que traz a proteína do mar de um jeito que todo brasileiro conhece. por Imagem gerada por IA
Almoço de Peixes: Filé de Peixe Grelhado com Arroz de Coco - Uma combinação suave, com texturas delicadas e um sabor que remete ao litoral. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Peixes: Água de Coco gelada com pedaços de fruta - O frescor natural e a conexão direta com o elemento água em sua forma mais pura. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Peixes: Chá de Capim-Santo (ou Erva-Cidreira) - O aroma calmante e o sabor suave que remetem ao cuidado e à tranquilidade do lar. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Peixes: Mousse de Maracujá - A doçura equilibrada com o azedinho da fruta, uma textura de nuvem que derrete na boca. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Peixes: Tapioca de Coco com Leite Condensado - Macia, branquinha e reconfortante, como um abraço matinal. por Imagem gerada por IA
Fruta de Peixes: Coco Verde - A estética do litoral, o frescor da polpa branca e o simbolismo do mar. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Peixes: Sanduíche Natural de Atum com Maionese e Cenoura - O clássico lanche de verão: leve, fresco e que não pesa. por Imagem gerada por IA
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Junk food de Peixes: Pastel de Camarão bem recheado - A crocância da feira com o sabor afetivo e suculento do recheio de camarão. por Imagem gerada por IA

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