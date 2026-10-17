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Chega de ser feito de trouxa: 4 signos cansam de ceder e começam a cobrar o que merecem

Relações desequilibradas, acordos injustos e cobranças excessivas entram na mira desses signos, que podem finalmente aprender a dizer não sem culpa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Imagem gerada por IA

Por muito tempo, algumas pessoas se acostumam a ceder para evitar conflitos, ajudar mesmo quando estão no limite e aceitar responsabilidades que deveriam ser divididas. Mas chega uma hora em que a paciência acaba. Para quatro signos, esse momento pode significar uma mudança importante na maneira de lidar com relacionamentos, amizades e trabalho.

"Você está prestes a descobrir quem tem se beneficiado da sua generosidade, paciência e disposição para fazer concessões", afirmou a astróloga Eleanor. Segundo ela, essas pessoas estão cansadas de serem sempre aquelas que precisam abrir mão de alguma coisa para manter tudo funcionando.

A mudança começa quando esses signos percebem que ser compreensivo não significa aceitar qualquer condição. Seja em uma relação amorosa ou no ambiente profissional, aprender a estabelecer limites pode ser o primeiro passo para deixar de carregar responsabilidades que não são apenas suas. A previsão foi publicada no site "Your Tango".

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Áries

Áries pode precisar tomar uma decisão importante sobre um relacionamento, especialmente se uma conversa sobre compromisso já estiver acontecendo há algum tempo. A outra pessoa pode querer oficializar a relação ou propor um passo maior, mas o signo precisará avaliar com cuidado o que está sendo combinado antes de aceitar.

Segundo Eleanor, a atenção deve estar nas expectativas de cada um, principalmente quando o assunto envolve dinheiro e divisão de despesas. Áries pode perceber que a outra pessoa entende o compromisso de uma maneira bem diferente, e que aceitar tudo sem discutir os detalhes significaria assumir mais do que seria justo. A tendência agora é defender os próprios interesses e não concordar apenas para agradar.

Dica cósmica: antes de assumir um compromisso, converse sobre dinheiro, responsabilidades e expectativas. Um acordo justo precisa funcionar para os dois lados.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Libra

Libra pode perceber que passou tempo demais deixando as próprias necessidades em segundo plano para atender às expectativas de outras pessoas. Agora, a disposição para mudar esse comportamento pode incomodar quem estava acostumado a contar com sua disponibilidade a qualquer momento.

Um parceiro pode não gostar de uma decisão individual, enquanto um amigo pode reclamar porque Libra já não reorganiza toda a rotina para estar presente. Segundo a astróloga, essas reações merecem atenção, pois podem revelar relações em que apenas um lado faz concessões. Embora se afastar de alguém seja doloroso, abrir espaço para vínculos mais equilibrados pode ser necessário.

Dica cósmica: dizer não não faz de você uma pessoa egoísta. Reserve tempo para si e observe quem respeita seus limites.

Perfume ideal para Libra

Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA

Escorpião

Escorpião pode chegar ao limite de uma situação profissional em que recebe menos do que merece ou precisa assumir tarefas demais. A capacidade de dar conta de várias responsabilidades não significa que o signo precise aceitar uma carga de trabalho injusta ou continuar em um emprego que não reconhece seu valor.

Eleanor aponta a possibilidade de surgirem contatos profissionais, oportunidades relacionadas a candidaturas anteriores ou propostas de contratação. Uma promoção também pode entrar em cena, mas será importante analisar o salário e as novas atribuições antes de aceitar. Mais responsabilidades nem sempre significam uma vantagem, e Escorpião pode finalmente se sentir preparado para recusar aquilo que não compensa.

Dica cósmica: atualize seu currículo, avalie outras possibilidades e não aceite uma proposta sem entender exatamente o que será exigido em troca.

Perfume ideal para Escorpião

Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA

Capricórnio

Capricórnio pode começar a questionar o quanto o trabalho tem ocupado espaço na vida pessoal. Cumprir responsabilidades é importante, mas passar horas extras sem reconhecimento ou assumir tarefas que não correspondem à remuneração pode deixar de parecer aceitável.

O período pode trazer oportunidades antigas de volta, incluindo propostas de novos cargos ou de maior reconhecimento. Mesmo que uma promoção pareça atraente no primeiro momento, será necessário conferir o salário, as condições e o impacto na rotina. Se o aumento financeiro não compensar as novas exigências, Capricórnio terá motivos para negociar ou procurar outro caminho profissional.

Dica cósmica: não avalie uma proposta apenas pelo cargo ou pelo prestígio. Considere a remuneração, a carga de trabalho e o espaço que sobrará para sua vida pessoal.

Perfume ideal para Capricórnio

Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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