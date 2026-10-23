ASTROLOGIA

Chega de sofrer! 3 signos começam a ser mais felizes hoje (23 de outubro) e deixam a negatividade para trás

Leão, Libra e Sagitário entram em um período de mais esperança, confiança e alegria nesta sexta-feira (23), com disposição para mudar o que vem atrapalhando sua felicidade

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de um período marcado por pessimismo e situações desgastantes, três signos podem finalmente voltar a enxergar motivos para sorrir nesta sexta-feira (23). Leão, Libra e Sagitário tendem a recuperar a esperança, retomar o controle da própria vida e deixar de aceitar tudo aquilo que rouba sua paz.

A mudança de perspectiva ganha força com o início da temporada de Escorpião, nesta sexta-feira. Na astrologia, esse período é associado à determinação e à disposição para enfrentar o que precisa mudar. Para os três signos, a proposta é parar de alimentar pensamentos negativos e começar a tomar atitudes que favoreçam uma vida mais leve e feliz. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leão

Depois de tantas situações difíceis, pode parecer complicado imaginar que a vida ficará mais feliz de uma hora para outra. Ainda assim, nesta sexta-feira, você pode recuperar uma sensação importante: a esperança de que as coisas melhorem. E, ao contrário do que aconteceu em outros momentos, a ideia de voltar a ser feliz não parece algo tão distante.

Você tem capacidade para se adaptar e encontrar maneiras de transformar o que não está funcionando. Essa disposição pode ajudar a recuperar sua motivação e a buscar aquilo que realmente importa. Em vez de se conformar com uma rotina que não traz satisfação, você pode se sentir mais preparado para lutar por tranquilidade, alegria e conquistas que façam sentido para você.

Dica cósmica: Não desista de buscar uma vida melhor só porque os últimos dias foram difíceis.

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Libra

Você pode estar cansado de assistir aos problemas se acumularem sem sentir que consegue fazer alguma coisa a respeito. Nesta sexta-feira, porém, a disposição para mudar esse cenário ganha força. Um objetivo que você vem planejando há meses pode voltar ao centro das suas atenções, acompanhado da vontade de finalmente tirar os planos do papel.

Em vez de esperar que as circunstâncias melhorem sozinhas, você pode começar a construir uma rotina que favoreça seu bem-estar. Criar hábitos mais saudáveis, reservar tempo para atividades prazerosas e diminuir o contato com situações que alimentam sua negatividade são algumas maneiras de recuperar o equilíbrio. Você não precisa continuar vivendo no ritmo que vinha deixando você infeliz.

Dica cósmica: Pare de esperar que tudo mude por conta própria e comece pelas atitudes que estão ao seu alcance.

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Sagitário

Seu otimismo natural pode voltar com força nesta sexta-feira, ajudando você a encarar os problemas de outra maneira. Embora o pessimismo ao redor tenha afetado seu ânimo, você sabe que não precisa deixar que as circunstâncias determinem como vai se sentir. A decisão de buscar mais alegria pode marcar o começo de uma postura diferente diante da vida.

Chega de permitir que cada notícia ruim, decepção ou comentário desagradável estrague seu dia. Você pode estabelecer limites para aquilo que consome sua energia e direcionar sua atenção para experiências que realmente tragam satisfação. A ideia não é fingir que os problemas não existem, mas deixar de permitir que eles ocupem todo o espaço da sua vida.

Dica cósmica: Escolha o que merece sua energia e não entregue sua felicidade nas mãos da negatividade.