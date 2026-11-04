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Chega de sofrer! 3 signos podem dar adeus a problemas que pareciam não ter fim hoje (4 de novembro)

Uma mudança de atitude pode ajudar a romper ciclos desgastantes, abandonar situações que já não fazem sentido e recuperar a sensação de controle sobre a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:00

Signo e felicidade
Signo e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de enfrentar situações difíceis por muito tempo, três signos podem começar a enxergar uma saída nesta quarta-feira (4 de novembro). O que antes parecia impossível de resolver pode ganhar outra perspectiva, especialmente quando fica claro que algumas mudanças dependem de uma decisão que vinha sendo adiada.

Em vez de esperar que os problemas desapareçam sozinhos, a proposta é assumir uma postura mais ativa. Isso pode significar estabelecer limites, abandonar hábitos prejudiciais ou simplesmente parar de insistir em situações que só trazem desgaste. Para esses signos, reconhecer que é possível agir já representa um passo importante. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Áries

Áries pode perceber que parte das dificuldades que vem enfrentando está ligada a situações que já poderiam ter sido evitadas ou deixadas para trás. A constatação talvez provoque até uma certa irritação: por que você demorou tanto para enxergar o que estava acontecendo?

Nem sempre, porém, é fácil identificar aquilo que nos faz mal enquanto estamos envolvidos na situação. Agora, com mais clareza, você tende a agir com determinação e abandonar o que insiste em atrapalhar sua vida. O importante é não voltar atrás apenas por costume ou medo de recomeçar.

Dica cósmica: não continue carregando um problema só porque ele já faz parte da sua rotina. Escolha o que merece permanecer na sua vida.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
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Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Leão

Leão pode chegar ao limite com uma situação que vem se repetindo há tempo demais. O desgaste começa a mostrar que alguma coisa precisa mudar, e observar o problema por outro ângulo pode ajudar você a perceber que tem mais poder de decisão do que imaginava.

A partir daí, fica mais fácil mudar a postura e interromper um ciclo que já não oferece nada de positivo. Você não precisa continuar insistindo em algo apenas porque investiu muito tempo ou energia. Seguir em frente também significa reconhecer quando uma experiência já cumpriu seu papel.

Dica cósmica: não espere chegar novamente ao limite para tomar uma decisão que já sabe ser necessária.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
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Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Peixes

Peixes pode receber um sinal de que uma situação que vinha causando preocupação finalmente perdeu força. Algo que parecia interminável começa a deixar de ocupar tanto espaço na sua rotina, trazendo uma sensação de alívio e liberdade.

A experiência também pode ensinar uma lição importante para o futuro: você não precisa permanecer em situações que provocam sofrimento repetidamente. Ao reconhecer os próprios limites, fica mais fácil identificar o momento de se afastar e evitar que antigos problemas voltem a controlar suas escolhas.

Dica cósmica: não confunda paciência com obrigação de suportar tudo. Você também pode escolher ir embora.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

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