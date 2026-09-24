ASTROLOGIA

Chega de sofrer! 4 signos do horóscopo chinês viram a página hoje (24 de setembro)

Ajuda, planejamento e limites mais firmes fazem esses animais recuperarem o controle sobre situações que vinham desgastando a vida

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Hoje, 24 de setembro, quatro signos do horóscopo chinês podem perceber que uma fase complicada começa a perder força. Em vez de gastar energia tentando consertar problemas que continuam se repetindo, eles encontram maneiras mais práticas de organizar o futuro.

Para alguns, a virada acontece quando aceitam ajuda. Para outros, vem ao estabelecer limites, tomar uma decisão financeira ou abandonar de vez um jeito improvisado de conduzir a vida. O ponto em comum é perceber o que ainda vale a pena sustentar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Rato

O Rato pode finalmente dividir com alguém uma responsabilidade que vinha carregando sozinho. Você costuma assumir tarefas porque gosta de garantir que tudo seja feito corretamente, mas começa a perceber que não precisa resolver absolutamente tudo por conta própria.

Uma amizade confiável pode ser justamente a parceria que estava faltando. Ao pedir ajuda, você não apenas alivia o peso imediato, como também abre espaço para construir uma relação mais próxima e uma rotina mais sustentável.

Dica cósmica: escolha uma pessoa em quem você confia e permita que ela participe de algo que você normalmente faria sozinho.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Dragão

O Dragão deixa para trás parte da incerteza ao montar um plano concreto para os próximos passos. Depois de passar tempo demais preocupado com o que poderia dar errado, você finalmente identifica uma mudança capaz de colocar uma situação em movimento.

Questões familiares ficam mais claras e ajudam a enxergar melhor uma decisão importante. No dinheiro, um planejamento também começa a tomar forma, trazendo uma sensação de segurança que estava faltando.

Dica cósmica: não tente prever todos os cenários. Defina o próximo passo possível e concentre sua energia nele.

Porco

O Porco pode encerrar hoje uma fonte de desgaste que vinha sendo tolerada apenas para evitar conflitos. Você percebe que manter determinadas relações ou situações sob controle está custando mais do que se afastar delas.

Ao estabelecer limites e reduzir o contato com pessoas que alimentam fofocas, tensão ou confusão, sobra mais espaço para relações que realmente oferecem tranquilidade. A mudança pode parecer pequena por fora, mas representa uma retomada importante do controle sobre a própria vida.

Dica cósmica: paz não precisa ser negociada a qualquer preço. Afaste-se do que exige que você abandone seus próprios limites.

Macaco

O Macaco começa a sair de uma fase difícil quando percebe que improvisar o tempo todo já não está funcionando. Sua curiosidade e capacidade de adaptação ajudam bastante, mas depender apenas da sorte pode deixar você constantemente tentando apagar incêndios.

Hoje, uma decisão mais firme muda esse padrão. Ao estabelecer um plano e deixar claro o que pretende fazer, você reduz a tensão com outras pessoas e também passa a enxergar com mais segurança os próximos passos.