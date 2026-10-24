ASTROLOGIA

Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)

Uma situação desgastante no trabalho perde força, a rotina volta aos trilhos e até uma amizade antiga ajuda esses animais a enxergar os problemas de outra maneira

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês começam a deixar os dias difíceis para trás hoje (24 de outubro). Os problemas podem não desaparecer de uma hora para outra, mas a sensação de que tudo está pesado demais começa a diminuir. Uma mudança de atitude, um gesto de compreensão ou uma lembrança feliz ajuda a aliviar a tensão.



Para esses animais, o sábado traz a chance de recuperar o ânimo e perceber que nem tudo precisa continuar tão complicado quanto parecia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Galo

Você está cansado de lidar com uma pessoa do trabalho que parece sempre procurar um motivo para implicar com você. A situação chegou a um ponto tão desgastante que, em alguns momentos, até pedir demissão passou pela sua cabeça. A necessidade de manter a renda, porém, fez você continuar, e essa decisão pode se mostrar acertada.

Hoje, algo muda na vida dessa pessoa e acaba facilitando a sua rotina. Talvez ela esteja enfrentando dificuldades que a façam rever o próprio comportamento. Ao enxergar o outro lado da situação, você também pode sentir mais compaixão e perceber que nem todo conflito precisa continuar.

Dica cósmica: não deixe que o comportamento de outra pessoa determine como você se sente no trabalho.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês 1 de 14

Cabra

Você anda desanimado e tem dificuldade para cumprir as promessas que faz a si mesmo. Começar uma rotina de exercícios ou mudar a alimentação parece sempre uma tarefa para o dia seguinte. Hoje, porém, pode ser o momento de finalmente colocar um desses planos em prática.

A mudança começa quando você para de tratar seus objetivos como uma cobrança pesada e passa a enxergá-los como uma forma de cuidar de si. Com menos pressão, fica mais fácil dar o primeiro passo e manter a motivação. Talvez o problema não fosse falta de disciplina, mas a maneira como você estava encarando a própria mudança.

Dica cósmica: escolha uma meta possível para hoje e avance sem exigir perfeição de si mesmo.

Serpente

Os desentendimentos com a família têm contribuído para tornar seus dias mais difíceis. Você acredita saber o que é melhor para si, enquanto seus parentes podem ter expectativas diferentes. Mesmo quando todos querem o bem uns dos outros, essas divergências acabam provocando desgaste.

Hoje, você pode decidir ceder em um ponto específico e atender a um pedido da família que vinha adiando. Mesmo sem estar totalmente convencido, essa atitude pode ajudar a aliviar a tensão e abrir espaço para uma convivência mais tranquila. Às vezes, um gesto simples é suficiente para começar a resolver um conflito.

Dica cósmica: avalie em quais situações vale a pena flexibilizar sem abrir mão do que é importante para você.

Porco

Uma amizade antiga pode reaparecer hoje e despertar lembranças de uma época mais leve. Relembrar momentos felizes ajuda você a perceber que a vida não se resume aos problemas que enfrenta agora.

O reencontro também pode afastar a sensação de solidão que vinha pesando nos últimos dias. Ao recordar as pessoas e experiências que fizeram bem a você, fica mais fácil reconhecer que existe apoio ao seu redor, mesmo quando a rotina parece difícil.