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Chega de sufoco: 4 signos do horóscopo chinês começam a respirar aliviados hoje (24 de outubro)

Uma situação desgastante no trabalho perde força, a rotina volta aos trilhos e até uma amizade antiga ajuda esses animais a enxergar os problemas de outra maneira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 02:00

Horóscopo Chinês
Horóscopo Chinês Crédito: Reprodução/Freepik

Quatro signos do horóscopo chinês começam a deixar os dias difíceis para trás hoje (24 de outubro). Os problemas podem não desaparecer de uma hora para outra, mas a sensação de que tudo está pesado demais começa a diminuir. Uma mudança de atitude, um gesto de compreensão ou uma lembrança feliz ajuda a aliviar a tensão.

Para esses animais, o sábado traz a chance de recuperar o ânimo e perceber que nem tudo precisa continuar tão complicado quanto parecia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Galo

Você está cansado de lidar com uma pessoa do trabalho que parece sempre procurar um motivo para implicar com você. A situação chegou a um ponto tão desgastante que, em alguns momentos, até pedir demissão passou pela sua cabeça. A necessidade de manter a renda, porém, fez você continuar, e essa decisão pode se mostrar acertada.

Hoje, algo muda na vida dessa pessoa e acaba facilitando a sua rotina. Talvez ela esteja enfrentando dificuldades que a façam rever o próprio comportamento. Ao enxergar o outro lado da situação, você também pode sentir mais compaixão e perceber que nem todo conflito precisa continuar.

Dica cósmica: não deixe que o comportamento de outra pessoa determine como você se sente no trabalho.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
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Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Cabra

Você anda desanimado e tem dificuldade para cumprir as promessas que faz a si mesmo. Começar uma rotina de exercícios ou mudar a alimentação parece sempre uma tarefa para o dia seguinte. Hoje, porém, pode ser o momento de finalmente colocar um desses planos em prática.

A mudança começa quando você para de tratar seus objetivos como uma cobrança pesada e passa a enxergá-los como uma forma de cuidar de si. Com menos pressão, fica mais fácil dar o primeiro passo e manter a motivação. Talvez o problema não fosse falta de disciplina, mas a maneira como você estava encarando a própria mudança.

Dica cósmica: escolha uma meta possível para hoje e avance sem exigir perfeição de si mesmo.

Serpente

Os desentendimentos com a família têm contribuído para tornar seus dias mais difíceis. Você acredita saber o que é melhor para si, enquanto seus parentes podem ter expectativas diferentes. Mesmo quando todos querem o bem uns dos outros, essas divergências acabam provocando desgaste.

Hoje, você pode decidir ceder em um ponto específico e atender a um pedido da família que vinha adiando. Mesmo sem estar totalmente convencido, essa atitude pode ajudar a aliviar a tensão e abrir espaço para uma convivência mais tranquila. Às vezes, um gesto simples é suficiente para começar a resolver um conflito.

Dica cósmica: avalie em quais situações vale a pena flexibilizar sem abrir mão do que é importante para você.

Porco

Uma amizade antiga pode reaparecer hoje e despertar lembranças de uma época mais leve. Relembrar momentos felizes ajuda você a perceber que a vida não se resume aos problemas que enfrenta agora.

O reencontro também pode afastar a sensação de solidão que vinha pesando nos últimos dias. Ao recordar as pessoas e experiências que fizeram bem a você, fica mais fácil reconhecer que existe apoio ao seu redor, mesmo quando a rotina parece difícil.

Dica cósmica: aceite a aproximação de quem lhe faz bem e permita-se recuperar conexões que merecem uma nova chance.

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Horóscopo Chinês

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