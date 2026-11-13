Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)

Com o fim de dois movimentos retrógrados nesta sexta-feira 13, trabalho, dinheiro e relacionamentos podem começar a fluir melhor nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e sucesso
Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Depois de semanas marcadas por atrasos, imprevistos e relações que pareciam prestes a desandar, cinco signos podem sentir que as coisas finalmente começam a caminhar a favor deles. A partir desta sexta-feira (13), o cenário tende a ficar mais favorável para decisões, conversas e oportunidades que estavam emperradas.

O motivo é o encerramento de dois movimentos retrógrados importantes. Mercúrio retoma seu movimento direto em Escorpião às 12h54, enquanto Vênus encerra a retrogradação em Libra às 21h27. Na astrologia, Mercúrio está ligado à comunicação, aos acordos e aos negócios; Vênus, ao amor, às relações e ao dinheiro. Com os dois movimentos chegando ao fim, a expectativa é de mais clareza para resolver pendências e seguir adiante.

As mudanças não precisam acontecer todas de uma vez. A tendência é que os próximos dias tragam avanços graduais, especialmente para quem vinha enfrentando dificuldades para organizar a rotina, negociar ou encontrar reconhecimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de novembro): mostre suas ideias, assuma a iniciativa e confie na sua capacidade

Cor e número da sorte de hoje (13 de novembro): mostre suas ideias, assuma a iniciativa e confie na sua capacidade

Imagem - Sexta-feira 13 com cara de sorte! 5 signos podem receber uma recompensa inesperada no Dia do Número Angelical 13/11

Sexta-feira 13 com cara de sorte! 5 signos podem receber uma recompensa inesperada no Dia do Número Angelical 13/11

Imagem - Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Gêmeos

Gêmeos pode sentir uma melhora importante na vida profissional a partir de hoje. Com a comunicação ganhando mais fluidez, reuniões, apresentações e conversas de trabalho tendem a render melhor. Se o ritmo estava lento ou uma proposta parecia não sair do lugar, os próximos dias podem trazer movimentações.

O esforço para se expressar com clareza também pode render frutos financeiros. Uma oportunidade de crescimento, uma nova responsabilidade ou até uma promoção pode entrar no radar. Sua capacidade de apresentar ideias e convencer as pessoas será um diferencial, especialmente em situações que exigem criatividade e jogo de cintura.

Dica cósmica: não deixe suas ideias guardadas. Mostre o que sabe fazer e aproveite as conversas profissionais para abrir novas portas.

Gêmeos no trabalho

O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: mestre da comunicação multi-tarefa. Gêmeos se adapta rapidamente a diferentes situações e lida com múltiplas tarefas com facilidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: alimentando a mente curiosa. O descanso de Gêmeos é um momento de aprendizado e reflexão, buscando novas perspectivas e conhecimentos. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de ideias. Gêmeos é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da comunicação. Gêmeos busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: um ambiente de ideias e conexões. O escritório de Gêmeos é um espaço dinâmico, propício para a troca de informações e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem pode começar a perceber que suas palavras estão sendo ouvidas com mais atenção. Se você vinha enfrentando dificuldades para explicar suas ideias ou resolver mal-entendidos, a partir de hoje as conversas podem ficar mais produtivas. Isso vale tanto para assuntos pessoais quanto para negociações profissionais.

O dinheiro também merece atenção. Com Vênus encerrando seu movimento retrógrado em Libra, signo associado às finanças de Virgem nesta previsão, o planejamento pode começar a render resultados mais concretos. Suas habilidades para organizar recursos e pensar no futuro podem ajudar a construir uma situação financeira mais estável nas próximas semanas.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de planejamento, mas não espere ter todas as respostas antes de dar o próximo passo.

Virgem no trabalho

O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise. Virgem executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio mental. O descanso de Virgem é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Virgem é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte e garantir a qualidade do trabalho. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: reconhecimento da perfeição. Virgem busca a excelência em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e preciso. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: a eficiência da organização. O escritório de Virgem é um ambiente limpo e organizado, propício para a concentração e a produtividade. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode viver uma fase de renovação, com mais confiança para cuidar de si e valorizar o próprio potencial. O fim de Vênus retrógrado no seu signo, nesta sexta-feira às 21h27, marca o encerramento de um período de revisões sobre identidade, autoestima e relacionamentos. Aos poucos, você pode perceber com mais clareza o que deseja e o que não está mais disposto a aceitar.

As relações também podem trazer boas surpresas. Pessoas próximas podem demonstrar generosidade, oferecer apoio ou reconhecer o quanto você é importante. No campo financeiro, oportunidades e acordos podem começar a avançar, mas vale manter os pés no chão e avaliar cada proposta com cuidado.

Dica cósmica: não diminua suas qualidades para agradar aos outros. Reconhecer seu valor é parte importante do caminho para conquistar o que deseja.

Libra no trabalho

O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a justiça da diplomacia. Libra executa suas tarefas com imparcialidade e equilíbrio, buscando sempre o entendimento e a harmonia. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Libra é um momento de relaxamento e prazer, buscando recarregar as energias emocionais e criativas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o reconhecimento da justiça. Libra busca a harmonia e a justiça em tudo o que faz e se orgulha de seu trabalho dedicado e imparcial. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o conector de pessoas. Libra é um membro ativo da equipe, sempre pronto para colaborar e conectar diferentes pontos de vista. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o equilíbrio da estética. O escritório de Libra é um ambiente elegante e harmonioso, propício para a concentração e a criatividade. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode experimentar uma mudança significativa na forma de se comunicar e tomar decisões. Mercúrio encerra seu movimento retrógrado no seu signo hoje, às 12h54, favorecendo a clareza depois de semanas de dúvidas, conversas atravessadas e situações difíceis de resolver.

Assuntos que estavam pendentes podem finalmente avançar. Isso inclui documentos, negociações, acordos e parcerias. Você também pode ter uma percepção importante sobre algo que vinha incomodando, encontrando coragem para se posicionar e dar a palavra final em uma situação. A tendência é que a rotina fique menos confusa e que suas ideias encontrem caminhos mais claros para sair do papel.

Dica cósmica: aproveite a clareza para resolver o que ficou para trás, mas pense bem antes de assumir novos compromissos.

Escorpião no trabalho

O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a precisão da análise profunda. Escorpião executa suas tarefas com atenção aos detalhes e dedicação, garantindo resultados de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Escorpião é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o líder estratégico. Escorpião motiva a equipe com sua paixão e coragem, guiando todos em direção ao sucesso com sua presença cativante. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o topo do mundo. Escorpião busca o reconhecimento e o prestígio profissional, orgulhando-se de suas conquistas e de seu impacto positivo na equipe. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: a intensidade da concentração. O escritório de Escorpião é um ambiente misterioso e imponente, que reflete sua personalidade forte e concentrada. por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode encontrar oportunidades para melhorar a vida financeira e profissional nos próximos dias. Depois de um período em que parecia difícil conseguir apoio ou fazer o dinheiro render, novas possibilidades de renda podem surgir. Projetos que estavam parados também podem voltar a avançar.

No trabalho, a rotina tende a ficar mais organizada, permitindo que você concentre energia em decisões importantes e movimentos estratégicos. Algumas oportunidades podem envolver fontes alternativas de rendimento ou acordos profissionais, mas será importante dar tempo para que tudo se estabilize. Não tenha pressa para transformar uma possibilidade em uma decisão definitiva.

Dica cósmica: fique atento às oportunidades, mas analise as condições antes de aceitar qualquer proposta. O crescimento também depende de escolhas bem planejadas.

Peixes no trabalho

O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA
A Habilidade em Ação: a expressão da criatividade intuitiva. Peixes executa suas tarefas com foco e criatividade, buscando sempre novos horizontes e conquistas. por Imagem gerada por IA
O Momento de Descanso: nutrindo o equilíbrio emocional. O descanso de Peixes é um momento de relaxamento e reflexão, buscando recarregar as energias mentais e emocionais. por Imagem gerada por IA
Trabalho em Equipe: o pilar de apoio da equipe. Peixes é um membro valioso da equipe, sempre pronto para oferecer suporte emocional e criativo aos colegas. por Imagem gerada por IA
Ambição Principal: o poder da transformação inspiradora. Peixes busca influenciar e conectar pessoas através de suas ideias e habilidades de comunicação. por Imagem gerada por IA
1 de 5
O Ambiente Ideal: o fluxo das ideias criativas. O escritório de Peixes é um ambiente artístico e inspirador, propício para a criatividade e a inovação. por Imagem gerada por IA

Mais recentes

Imagem - Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha

Após suposta briga com Shawn Mendes, Bruna Marquezine é vista chorando em Noronha
Imagem - Causa da morte da influenciadora Vivi Motta é revelada pela Polícia Civil

Causa da morte da influenciadora Vivi Motta é revelada pela Polícia Civil
Imagem - Thais Carla diz que homens que a criticam querem ficar com ela: 'No off, estão doidos pra me agarrar'

Thais Carla diz que homens que a criticam querem ficar com ela: 'No off, estão doidos pra me agarrar'