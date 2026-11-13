ASTROLOGIA

Chega de tropeçar! 5 signos podem finalmente ver o sucesso bater à porta a partir de hoje (13 de novembro)

Com o fim de dois movimentos retrógrados nesta sexta-feira 13, trabalho, dinheiro e relacionamentos podem começar a fluir melhor nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:00

Signos e sucesso Crédito: Imagem criada por IA

Depois de semanas marcadas por atrasos, imprevistos e relações que pareciam prestes a desandar, cinco signos podem sentir que as coisas finalmente começam a caminhar a favor deles. A partir desta sexta-feira (13), o cenário tende a ficar mais favorável para decisões, conversas e oportunidades que estavam emperradas.

O motivo é o encerramento de dois movimentos retrógrados importantes. Mercúrio retoma seu movimento direto em Escorpião às 12h54, enquanto Vênus encerra a retrogradação em Libra às 21h27. Na astrologia, Mercúrio está ligado à comunicação, aos acordos e aos negócios; Vênus, ao amor, às relações e ao dinheiro. Com os dois movimentos chegando ao fim, a expectativa é de mais clareza para resolver pendências e seguir adiante.

As mudanças não precisam acontecer todas de uma vez. A tendência é que os próximos dias tragam avanços graduais, especialmente para quem vinha enfrentando dificuldades para organizar a rotina, negociar ou encontrar reconhecimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode sentir uma melhora importante na vida profissional a partir de hoje. Com a comunicação ganhando mais fluidez, reuniões, apresentações e conversas de trabalho tendem a render melhor. Se o ritmo estava lento ou uma proposta parecia não sair do lugar, os próximos dias podem trazer movimentações.

O esforço para se expressar com clareza também pode render frutos financeiros. Uma oportunidade de crescimento, uma nova responsabilidade ou até uma promoção pode entrar no radar. Sua capacidade de apresentar ideias e convencer as pessoas será um diferencial, especialmente em situações que exigem criatividade e jogo de cintura.

Dica cósmica: não deixe suas ideias guardadas. Mostre o que sabe fazer e aproveite as conversas profissionais para abrir novas portas.

Gêmeos no trabalho 1 de 5

Virgem

Virgem pode começar a perceber que suas palavras estão sendo ouvidas com mais atenção. Se você vinha enfrentando dificuldades para explicar suas ideias ou resolver mal-entendidos, a partir de hoje as conversas podem ficar mais produtivas. Isso vale tanto para assuntos pessoais quanto para negociações profissionais.

O dinheiro também merece atenção. Com Vênus encerrando seu movimento retrógrado em Libra, signo associado às finanças de Virgem nesta previsão, o planejamento pode começar a render resultados mais concretos. Suas habilidades para organizar recursos e pensar no futuro podem ajudar a construir uma situação financeira mais estável nas próximas semanas.

Dica cósmica: confie na sua capacidade de planejamento, mas não espere ter todas as respostas antes de dar o próximo passo.

Virgem no trabalho 1 de 5

Libra

Libra pode viver uma fase de renovação, com mais confiança para cuidar de si e valorizar o próprio potencial. O fim de Vênus retrógrado no seu signo, nesta sexta-feira às 21h27, marca o encerramento de um período de revisões sobre identidade, autoestima e relacionamentos. Aos poucos, você pode perceber com mais clareza o que deseja e o que não está mais disposto a aceitar.

As relações também podem trazer boas surpresas. Pessoas próximas podem demonstrar generosidade, oferecer apoio ou reconhecer o quanto você é importante. No campo financeiro, oportunidades e acordos podem começar a avançar, mas vale manter os pés no chão e avaliar cada proposta com cuidado.

Dica cósmica: não diminua suas qualidades para agradar aos outros. Reconhecer seu valor é parte importante do caminho para conquistar o que deseja.

Libra no trabalho 1 de 5

Escorpião

Escorpião pode experimentar uma mudança significativa na forma de se comunicar e tomar decisões. Mercúrio encerra seu movimento retrógrado no seu signo hoje, às 12h54, favorecendo a clareza depois de semanas de dúvidas, conversas atravessadas e situações difíceis de resolver.

Assuntos que estavam pendentes podem finalmente avançar. Isso inclui documentos, negociações, acordos e parcerias. Você também pode ter uma percepção importante sobre algo que vinha incomodando, encontrando coragem para se posicionar e dar a palavra final em uma situação. A tendência é que a rotina fique menos confusa e que suas ideias encontrem caminhos mais claros para sair do papel.

Dica cósmica: aproveite a clareza para resolver o que ficou para trás, mas pense bem antes de assumir novos compromissos.

Escorpião no trabalho 1 de 5

Peixes

Peixes pode encontrar oportunidades para melhorar a vida financeira e profissional nos próximos dias. Depois de um período em que parecia difícil conseguir apoio ou fazer o dinheiro render, novas possibilidades de renda podem surgir. Projetos que estavam parados também podem voltar a avançar.

No trabalho, a rotina tende a ficar mais organizada, permitindo que você concentre energia em decisões importantes e movimentos estratégicos. Algumas oportunidades podem envolver fontes alternativas de rendimento ou acordos profissionais, mas será importante dar tempo para que tudo se estabilize. Não tenha pressa para transformar uma possibilidade em uma decisão definitiva.

Dica cósmica: fique atento às oportunidades, mas analise as condições antes de aceitar qualquer proposta. O crescimento também depende de escolhas bem planejadas.