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Chega de viver no automático: 7 signos podem voltar a curtir a vida e recuperar a motivação a partir de hoje (18 de outubro)

Trabalho, amor e projetos pessoais ganham novo fôlego para esses signos, que podem encontrar maneiras mais leves de seguir em frente na segunda metade de outubro

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e poder
Signos e poder Crédito: Made with Google AI

A segunda metade de outubro pode trazer mais disposição para quem vinha sentindo que a rotina estava pesada demais. Para sete signos, o período favorece a retomada de projetos, o fortalecimento de relações e a busca por objetivos que ficaram em segundo plano. A ideia é encontrar um equilíbrio entre ter coragem para agir e a paciência necessária para construir algo duradouro.

A partir deste domingo, 18 de outubro, vale prestar atenção ao que realmente traz satisfação e ao que merece mais dedicação. Nos próximos dias, o Sol entra em Escorpião, em 23 de outubro, e Mercúrio começa seu movimento retrógrado no signo no dia 24. Esses acontecimentos podem servir como um convite para rever prioridades, enquanto a Lua Cheia em Touro, no dia 26, favorece uma reflexão sobre segurança, conforto e aquilo que tem valor de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Áries pode recuperar o entusiasmo ao perceber que está mais perto de conquistar objetivos importantes. Em vez de depender apenas da empolgação inicial, o signo pode combinar iniciativa com planejamento e transformar a vontade de mudar em atitudes concretas. Essa postura também ajuda a aproveitar melhor as oportunidades sem assumir mais compromissos do que consegue cumprir.

Dica cósmica: escolha uma meta importante e defina um passo concreto para avançar ainda nesta semana.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
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Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

Leão

Leão pode encontrar mais confiança para tirar projetos do papel e assumir o protagonismo da própria vida. A combinação entre coragem e organização ajuda a transformar ideias ambiciosas em planos mais realistas. No trabalho ou em objetivos pessoais, agir com estratégia pode trazer mais satisfação do que tentar resolver tudo na base do impulso.

Dica cósmica: use sua confiança para começar, mas não abandone o planejamento quando o entusiasmo diminuir.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Libra

Libra pode voltar a aproveitar melhor a vida ao investir nas relações que realmente fazem bem. Conversas sinceras, momentos de qualidade e a disposição para resolver diferenças podem tornar a convivência mais leve, especialmente com parceiros amorosos e pessoas próximas. O importante é não assumir sozinho a responsabilidade de manter tudo em harmonia.

Dica cósmica: demonstre o que sente, mas lembre-se de que relações saudáveis exigem esforço dos dois lados.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Escorpião pode encontrar satisfação ao perceber que consegue avançar profissionalmente com mais disciplina e colaboração. Mesmo que as cobranças aumentem, trabalhar em conjunto e organizar as prioridades pode ajudar o signo a lidar melhor com as responsabilidades. A entrada do Sol em Escorpião, em 23 de outubro, também pode marcar um período de maior atenção às próprias necessidades e objetivos.

Dica cósmica: não tente carregar tudo sozinho. Dividir responsabilidades também é uma forma de demonstrar força.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Sagitário

Sagitário pode sentir vontade de sair da rotina, explorar novos interesses e recuperar atividades que trazem prazer. Romance, criatividade, esportes e viagens podem ganhar espaço, desde que os planos sejam feitos com atenção aos detalhes. Como Mercúrio começa a retrogradar em Escorpião no dia 24 de outubro, vale revisar reservas, horários e informações importantes antes de embarcar em uma aventura.

Dica cósmica: reserve espaço para a diversão, mas confira os detalhes antes de assumir compromissos ou fazer planos maiores.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Aquário

Aquário pode aproveitar os próximos dias para tirar uma ideia do papel e construir algo que exija dedicação a longo prazo. Parcerias com pessoas que compartilham objetivos semelhantes podem ajudar a transformar um projeto ambicioso em algo viável. O segredo será encontrar pontos de acordo sem abrir mão da própria individualidade.

Dica cósmica: procure pessoas que complementem suas habilidades e estabeleça metas que possam ser acompanhadas ao longo do tempo.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
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São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode encontrar mais satisfação ao se dedicar à vida familiar e às relações íntimas. Conversas sobre assuntos antigos podem ajudar a compreender padrões que ainda influenciam suas escolhas, enquanto momentos de proximidade fortalecem os vínculos com quem realmente importa. Nem todo avanço precisa aparecer no trabalho ou no dinheiro: sentir-se mais confortável consigo mesmo também conta.

Dica cósmica: permita-se falar sobre o que sente e acolha as próprias necessidades sem transformar tudo em mais uma obrigação.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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