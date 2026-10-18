ASTROLOGIA

Chega de viver no automático: 7 signos podem voltar a curtir a vida e recuperar a motivação a partir de hoje (18 de outubro)

Trabalho, amor e projetos pessoais ganham novo fôlego para esses signos, que podem encontrar maneiras mais leves de seguir em frente na segunda metade de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 07:00

Signos e poder Crédito: Made with Google AI

A segunda metade de outubro pode trazer mais disposição para quem vinha sentindo que a rotina estava pesada demais. Para sete signos, o período favorece a retomada de projetos, o fortalecimento de relações e a busca por objetivos que ficaram em segundo plano. A ideia é encontrar um equilíbrio entre ter coragem para agir e a paciência necessária para construir algo duradouro.

A partir deste domingo, 18 de outubro, vale prestar atenção ao que realmente traz satisfação e ao que merece mais dedicação. Nos próximos dias, o Sol entra em Escorpião, em 23 de outubro, e Mercúrio começa seu movimento retrógrado no signo no dia 24. Esses acontecimentos podem servir como um convite para rever prioridades, enquanto a Lua Cheia em Touro, no dia 26, favorece uma reflexão sobre segurança, conforto e aquilo que tem valor de verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries pode recuperar o entusiasmo ao perceber que está mais perto de conquistar objetivos importantes. Em vez de depender apenas da empolgação inicial, o signo pode combinar iniciativa com planejamento e transformar a vontade de mudar em atitudes concretas. Essa postura também ajuda a aproveitar melhor as oportunidades sem assumir mais compromissos do que consegue cumprir.

Dica cósmica: escolha uma meta importante e defina um passo concreto para avançar ainda nesta semana.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode encontrar mais confiança para tirar projetos do papel e assumir o protagonismo da própria vida. A combinação entre coragem e organização ajuda a transformar ideias ambiciosas em planos mais realistas. No trabalho ou em objetivos pessoais, agir com estratégia pode trazer mais satisfação do que tentar resolver tudo na base do impulso.

Dica cósmica: use sua confiança para começar, mas não abandone o planejamento quando o entusiasmo diminuir.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Libra

Libra pode voltar a aproveitar melhor a vida ao investir nas relações que realmente fazem bem. Conversas sinceras, momentos de qualidade e a disposição para resolver diferenças podem tornar a convivência mais leve, especialmente com parceiros amorosos e pessoas próximas. O importante é não assumir sozinho a responsabilidade de manter tudo em harmonia.

Dica cósmica: demonstre o que sente, mas lembre-se de que relações saudáveis exigem esforço dos dois lados.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode encontrar satisfação ao perceber que consegue avançar profissionalmente com mais disciplina e colaboração. Mesmo que as cobranças aumentem, trabalhar em conjunto e organizar as prioridades pode ajudar o signo a lidar melhor com as responsabilidades. A entrada do Sol em Escorpião, em 23 de outubro, também pode marcar um período de maior atenção às próprias necessidades e objetivos.

Dica cósmica: não tente carregar tudo sozinho. Dividir responsabilidades também é uma forma de demonstrar força.

Viagens que são a cara de Escorpião 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode sentir vontade de sair da rotina, explorar novos interesses e recuperar atividades que trazem prazer. Romance, criatividade, esportes e viagens podem ganhar espaço, desde que os planos sejam feitos com atenção aos detalhes. Como Mercúrio começa a retrogradar em Escorpião no dia 24 de outubro, vale revisar reservas, horários e informações importantes antes de embarcar em uma aventura.

Dica cósmica: reserve espaço para a diversão, mas confira os detalhes antes de assumir compromissos ou fazer planos maiores.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Aquário

Aquário pode aproveitar os próximos dias para tirar uma ideia do papel e construir algo que exija dedicação a longo prazo. Parcerias com pessoas que compartilham objetivos semelhantes podem ajudar a transformar um projeto ambicioso em algo viável. O segredo será encontrar pontos de acordo sem abrir mão da própria individualidade.

Dica cósmica: procure pessoas que complementem suas habilidades e estabeleça metas que possam ser acompanhadas ao longo do tempo.

Viagens que são a cara de Aquário 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode encontrar mais satisfação ao se dedicar à vida familiar e às relações íntimas. Conversas sobre assuntos antigos podem ajudar a compreender padrões que ainda influenciam suas escolhas, enquanto momentos de proximidade fortalecem os vínculos com quem realmente importa. Nem todo avanço precisa aparecer no trabalho ou no dinheiro: sentir-se mais confortável consigo mesmo também conta.

Dica cósmica: permita-se falar sobre o que sente e acolha as próprias necessidades sem transformar tudo em mais uma obrigação.